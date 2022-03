Las mentiras más grandes (hasta ahora) que rodean a Rusia y Ucrania

Ahora estamos en la nueva distracción más grande de la posible Tercera Guerra Mundial. Esto fue facilitado por Putin y ampliado por los países de la OTAN al ámbito del conflicto económico, que es donde está ocurriendo la verdadera guerra. No hay buenos en esta pelea. Ambos bandos son títeres de intereses elitistas.

Por Brandon Smith.

Realmente no me importa la guerra de Ucrania de cualquier manera. No hay buenos en esta pelea. Ambos bandos son títeres de intereses elitistas. Los efectos sobre la población civil de Ucrania son desafortunados, pero el resto del mundo está a punto de enfrentarse a amenazas similares o peores a corto plazo debido al declive económico. Mi propósito aquí no es defender a Rusia, mi propósito es desmantelar la propaganda obvia. Hay una razón por la que el establishment está tan interesado en que el público se enfade con Ucrania.

En última instancia, la guerra de Ucrania es inmensamente conveniente para los globalistas. Piénselo: en el mismo momento en que sus mandatos covid comienzan a desmoronarse y más de la mitad del mundo rechaza los pasaportes vax, ¿de repente se produce la invasión de Ucrania y todo se olvida? Es como si alguien accionara un interruptor mágico y la máquina de propaganda codiciosa de los principales medios de comunicación se apagara de inmediato, todo a la vez. La guerra contra los escépticos de las vacunas casi ha desaparecido. El impulso por los mandatos se ha ido. Incluso las máscaras básicamente se han ido. Todas las restricciones que los autoritarios argumentaron que eran esenciales para “salvar vidas” ahora ya no importan. Han desaparecido, porque nunca importaron.

Ahora estamos en la nueva distracción más grande de la posible Tercera Guerra Mundial. Esto fue facilitado por Putin y ampliado por los países de la OTAN al ámbito del conflicto económico, que es donde está ocurriendo la verdadera guerra. Los globalistas han pasado de usar covid como excusa para la inflación y el declive económico a usar a Rusia y Ucrania como excusa para la inflación y el declive económico. Nuevamente, todo es muy conveniente.

Mientras tanto, ha habido cantidades épicas de teatro y distracción en torno a la realidad sobre el terreno en Ucrania. Creo que nunca antes había visto narrativas de propaganda implementadas en tiempo real en este nivel. Estoy hablando de mentiras impulsadas por una agenda inmediata que se desarrollan en el mismo momento en que sucede cualquier evento en Ucrania y se difunden a través de las redes sociales. La desinformación se mueve tan rápido que a menudo no hay tiempo para examinarla antes de que ocurra el próximo evento; y tal vez ese es el punto. Cuando el público es bombardeado con mentira tras mentira, a veces mezcladas con un poco de verdad, no tiene tiempo para reaccionar o pensar.

Sin embargo, la idea general de toda la situación es que se supone que no debes pensar. Todo lo que necesita hacer es aceptar la máxima de que «Rusia es el malo, Ucrania es el bueno». Incluso hay una gran cantidad de republicanos y falsos conservadores del Partido Republicano que piden las tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, o al menos el asesinato de Putin . ¿Por qué los conservadores, o cualquier otra persona en Occidente, deberían estar tan involucrados en Ucrania que estamos considerando la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué tiene que ver este conflicto con nosotros? En cuanto al público en general, no tiene NADA que ver con nosotros. No es una cosa.

Para entender por qué, necesitamos discutir los muchos engaños que rodean la situación de Ucrania junto con las muchas hipocresías que socavan la narrativa de que los occidentales y específicamente los estadounidenses deben involucrarse…

¿Crímenes de guerra? La invasión de Ucrania vs. La invasión de Irak

Antes de entrar en esto, debo reiterar que los políticos neoconservadores NO son conservadores. Nunca lo han sido y nunca lo serán. Son falsos conservadores que visten nuestros ideales como un disfraz para infiltrarse e influir. Los fraudes políticos como John McCain (buen viaje), Lindsay Graham, Mike Pence, etc. afirman estar de nuestro lado, pero mientras tanto apoyan constantemente las iniciativas izquierdistas y globalistas, todo mientras buscan activamente socavar nuestros derechos constitucionales.

Es importante recordar que los mismos neoconservadores que hoy piden la participación de EE.UU. en Ucrania son también las personas que exigieron la participación de EE.UU. en Irak y el resto del Medio Oriente hace 20 años. Ya sabes, ¿esa «Guerra contra el terrorismo» que nunca termina y la búsqueda de «ADM» que no arrojó nada? ¿Recuerdas que? Los neoconservadores fueron los principales responsables. La ironía de que demonicen a Putin por su invasión comparativamente restringida de Ucrania no debería pasar desapercibida para nosotros.

Solo la invasión de Irak resultó en alrededor de 200.000 muertes de civiles según estimaciones oficiales. La guerra no tuvo absolutamente nada que ver con el 11 de septiembre, las armas de destrucción masiva o cualquier asociación entre Saddam Hussein y los terroristas. De hecho, no había ninguna justificación directa para que Estados Unidos estuviera en Irak. Sin embargo, todavía estamos allí hasta el día de hoy después de un cambio de régimen agresivo y años de lucha que destruyeron a una generación de iraquíes. ¿Hubo un impulso global masivo para “cancelar” a los EE. UU. en represalia? No. En realidad, no pasó nada.

Incluso hoy, no he escuchado a ningún experto de los medios mencionar que acusar a Rusia de “crímenes de guerra” es hipócrita dada la invasión estadounidense de Irak y el daño que causó. ¿Por qué nadie habla de esto?

¿Rusia está perdiendo la guerra?

Francamente, creo que TODOS los ejércitos modernos están sobrevalorados en términos de efectividad. La confianza en la tecnología ha impregnado el nuevo espíritu militar y lo ha suavizado. Esto incluye al ejército de los EE. UU., que pasó casi 20 años luchando en una guerra en Afganistán con tecnología de drones de primer nivel a su disposición, y fue en vano. El ejército de Rusia es el más cercano a los EE. UU. en términos de ventajas tecnológicas, pero creo que mucha gente ha visto demasiadas películas sobre la guerra y sus expectativas sobre cómo se implementa una invasión están infladas.

Las invasiones generalmente no tienen éxito en unas pocas semanas. Toman tiempo. Tal vez Rusia fracase, pero es poco probable, y los detalles sobre el terreno indican una guerra metódica, no una biltzkrieg.

Por ejemplo, Rusia claramente está tratando de evitar las bajas civiles tanto como sea posible (al menos en comparación con la invasión inicial de Irak por parte de los EE. UU.). Han mantenido intacta una gran cantidad de infraestructura, incluida la red eléctrica en muchas partes del país, que es lo primero que habría apuntado si fuera honesto acerca de las ventajas estratégicas. El hecho de que Ucrania haya tenido Internet todo este tiempo, incluso sin el sistema Starlink de Elon Musk, me sorprende. Es como si Putin estuviera tratando de alargar la guerra.

También tenga en cuenta que Rusia está operando alrededor de la mayoría de las ciudades principales en lugar de a través de ellas. Realmente no veo las acciones de un vicioso Genghis Khan aquí. Mi sospecha es que la narrativa de «Rusia ha fallado» está diseñada más para el público occidental para darnos una falsa sensación de seguridad.

¿Rusia está aislada?

No, no es. Ni siquiera cerca. Al menos en este momento, Rusia todavía tiene a su disposición todos los mercados de las naciones BRICS. Eso significa que China, India, Brasil y Sudáfrica (entre otros) TODOS siguen comerciando vigorosamente con Rusia y las exportaciones rusas siguen fluyendo ampliamente. India y China juntos tienen el 36% de la población mundial y tienen una demanda masiva de exportaciones rusas de energía y alimentos; así que, por favor, cuénteme de nuevo cómo Rusia está aislada y está a punto de clamar por piedad.

No solo eso, sino que China firmó un acuerdo de gas y petróleo de 30 años justo antes de que Rusia invadiera Ucrania, e India ahora está desarrollando un acuerdo comercial que elimina al dólar estadounidense como moneda de reserva. Básicamente, todo lo que están haciendo las sanciones occidentales es acelerar la caída del dólar e invitar al mismo escenario que los globalistas en el FEM y el FMI siempre han querido: un nuevo sistema de moneda de cesta global que pretenden controlar.

¿Por qué los medios y la Casa Blanca afirman que Rusia ha sido aislada del mundo? Nuevamente, sospecho que esta narrativa es solo para engañar a las masas occidentales con una falsa sensación de seguridad. Están tratando de hacer que las personas se sientan seguras con la noción de que la “cultura de cancelación” internacional está funcionando cuando la cultura de cancelación es en realidad una estrategia patética e impotente utilizada por cobardes para evitar una confrontación real mientras imaginan que tienen poder.

Las sanciones de EE. UU. al petróleo ruso están causando altos precios de la gasolina y ¿Putin tiene la culpa?

UH no. Esta afirmación es una tontería. Los precios de la gasolina estaban aumentando mucho antes de la invasión de Ucrania, y la Reserva Federal es la principal culpable debido a su constante creación de dinero fiduciario y billones en medidas de estímulo que han devaluado el dólar. Cualquier economista que argumente lo contrario es un idiota o un mentiroso y estoy feliz de desacreditarlo.

La inflación oficial de EE. UU. alcanzó máximos de 40 años en diciembre del año pasado. El petróleo ruso representa solo el 3% de las importaciones de crudo de Estados Unidos . Los medios y la Casa Blanca mienten continuamente sobre los efectos de las sanciones y tratan de desviar la atención hacia Rusia.

Dicho esto, hay algo más de lo que los medios no hablan mucho, que es la dependencia de Europa del petróleo y el gas natural rusos. Si desea ver la inflación de precios real causada por Rusia, deje que la UE prohíba las importaciones de petróleo ruso o observe cómo Putin corta el suministro. Europa depende del petróleo y el gas rusos para cerca del 40 % de la producción total de energía. Ni siquiera pueden sobrevivir un solo año sin él. Si Rusia tomara represalias y bloqueara las exportaciones de energía a Europa, la UE tendría que desviar el petróleo de muchos otros países, reduciendo drásticamente el suministro global. Esto haría que los precios de la gasolina se dispararan al doble o incluso al triple de los niveles actuales.

¿La inflación de alimentos y comercio minorista es causada por Rusia?

Una vez más, las sanciones solo están ayudando a que la crisis avance, pero la inflación estaba alcanzando máximos históricos mucho antes de la invasión de Ucrania. De todos modos, íbamos a llegar a este punto, pero la interrupción de las exportaciones de recursos de Rusia y Ucrania ahora está acelerando el proceso. Los culpables REALES detrás de la inflación de precios son los banqueros de la Reserva Federal junto con sus interminables QE y medidas de estímulo fiduciario. Crear decenas de billones de dólares de la nada y hacerlos circular globalmente es un catalizador mucho más grande para una crisis de estanflación que la guerra de Ucrania.

¿No hay nazis en Ucrania?

Depende de cómo definas «nazis». De hecho, hay una parte nacionalsocialista llamada Svaboda y son mucho más prominentes en la sociedad ucraniana y en la política de lo que a mucha gente le gustaría admitir. Por supuesto, en estos días a cualquiera que no esté de acuerdo con los dictados de la extrema izquierda autoritaria ahora se le llama “nazi”, por lo que la acusación ha perdido gran parte de su significado. Solo quiero señalar que los principales medios de comunicación en 2014 se quejaban de los «neo nazis» en Ucrania y amonestaban a políticos como John McCain por viajar a Kiev y estrecharles la mano.

La UE incluso exigió que el gobierno ucraniano dejara de asociarse con Svaboda debido a sus “puntos de vista racistas, antisemitas y xenófobos”. Entonces, ya sea que esté de acuerdo o no con que Svaboda es una entidad relacionada con los nazis, es gracioso que la UE y los medios de EE. UU. sean ahora repentinamente aliados del mismo gobierno de Ucrania que denigraron en 2014 como «fascista».

¿No hay laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania?

Sí hay. ESTO ES UN HECHO. La existencia de múltiples laboratorios biológicos en Ucrania ha sido admitida abiertamente por funcionarios estadounidenses, incluida la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland. Nuland también indicó que estos laboratorios no deberían caer en manos rusas debido a los peligrosos “materiales de investigación” que contienen; se abstuvo de llamarlas armas biológicas. También se admite abiertamente que la financiación estadounidense para estos laboratorios comenzó durante la era de Obama (al igual que la financiación del infame laboratorio biológico de nivel 4 en Wuhan, China, comenzó durante la era de Obama). El propio Obama recorrió las instalaciones antes de convertirse en presidente y admitió que los laboratorios contenían ántrax y virus de la peste .

El argumento a favor de la participación de EE. UU. en los laboratorios biológicos ucranianos era que estos materiales peligrosos debían estar debidamente asegurados y “protegidos”. Sí, no me lo creo, pero al menos es absoluta e innegablemente cierto que Ucrania tiene múltiples laboratorios biológicos que contienen materiales que podrían usarse como armas biológicas, y esos laboratorios han recibido una amplia financiación del gobierno de EE. UU. La cantidad de mentiras y giros de los medios en torno a este tema es realmente impresionante. Claramente, hay algo acerca de estos laboratorios que el gobierno está tratando de ocultar.

¿Creo que esta es la razón por la que Rusia invadió Ucrania? No, en absoluto. Sin embargo, el punto sigue siendo que los argumentos de la Casa Blanca y los medios sobre los laboratorios biológicos son mentiras verificables.

La verdad importa…

La mayoría de estas campañas de desinformación en los medios y por parte de funcionarios políticos desde la Casa Blanca hasta los neoconservadores en el Partido Republicano obviamente están diseñadas para lograr una cosa: el apoyo estadounidense a la guerra con Rusia. Francamente, Ucrania no vale la pena. El desplazamiento de refugiados es triste, pero la guerra en general SIEMPRE sirve a los intereses de los globalistas y los poderosos. No podemos dejarnos atraer por narrativas falsas y la explotación de nuestra empatía.

La participación de la OTAN en Ucrania, incluida la participación militar, ha sido generalizada durante más de una década, mucho antes de la invasión rusa de Crimea. Es casi como si Ucrania hubiera sido preparada como un polvorín para una posible guerra global. Ahora, parece que los globalistas están recurriendo al Plan B en una jugada desesperada para distraer al público de la destrucción económica. ¿Por qué sacrificar millones en un conflicto diseñado sin sentido cuando podemos eliminar a un puñado de traficantes de poder y finalmente vivir en paz?

Infowars

Fte: ejercitoremanente.com