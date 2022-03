No es cierto. Que no te engañen. El consejo europeo no tiene que dar permiso a España y Portugal para regular los precios del gas. La comisión ya informó tiempo atrás que pueden adoptar esas medidas. Sánchez querrá vender la moto, no caigas en la trampa. 1 Sánchez puede bajar impuestos y no quiere. 2 Puede ligar el componente energético de la tarifa regulada al mercado de futuros y no quiere. 3 Quiere escudarse en la UE para no hacer ni 1 ni 2.

Que no os la cuelen. De este tipo no te puedes fiar. Desde principios de Marzo ya existe un comunicado de Bruselas diciendo que aceptaría que cada país miembro adopte medidas de forma individual para intentar controlar los precios. Sánchez en esta reunión buscaba mucho más y ha fracasado. Es más, le han dicho que cualquier medida tiene que pasar antes por Bruselas para su aprobación. Ni será rápido, por tanto, ni inmediato. Y ojo que ayer mismo, 2 ministras defendían abiertamente que no sólo no hay que bajar impuestos sino que habrá que subirlos. al final todo esto lo pagaremos los de siempre. Pero podéis seguir con vuestras alabanzas y vuestros aplausos. Ojalá fuese un éxito como quieren vender. Pero no.