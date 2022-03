Estados Unidos pierde su monopolio político-militar de la ofensiva militar

La reciente escalada militar en Ucrania desatada por la burguesía estadounidense contra Rusia a fin de mantener su protagonismo mundial, ocurre en un momento totalmente inoportuno, cuando en el escenario internacional empiezan a relucir gérmenes de nuevas estructuras políticas (nueva superestructura política mundial) como consecuencia de las tempestades que habían venido gestándose en la base económica desde el año 2008.

Esto empieza a aclararse tras el inicio de la operación militar de Rusia sobre Ucrania y las dos contundentes respuestas militares anti-estadounidenses ocurridas en un mismo día (12 de marzo de 2022). La primera se trata de un ataque de alta precisión con misiles iskander efectuado por el ejército ruso contra un puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania (en realidad un campo de entrenamiento de paramilitares fascistas de la OTAN en Yavorovsky) cerca de la frontera con Polonia donde habrían pulverizado a más de 180 paramilitares nazis. Yla segunda se trata del ataque que hizo el ejército iraní con lanzamiento de 12 misiles balísticos tipo Fateh-110 contra un centro estratégico perteneciente al Mossad israelí (una base militar de la inteligencia israelita en Erbil, en el Kurdistán irakí), donde habrían muerto, nada menos, 9 generales sionistas junto a un número indeterminado de militares estadounidenses, que unos días antes habían asesinado a dos coroneles de la República islámica iraní. Son operaciones militares que demuestran la existencia de la ofensiva militar de estos países (Rusia, Irán, China), ofensiva hasta entonces monopolio exclusivo del ejército estadounidense a lo largo de estos últimos años. Como sabemos, Rusia y China han estado hasta el 24 de febrero de 2022 en una permanente política militar defensiva. Entonces, esto demuestra la incapacidad de “sabios y doctores” por advertir estos fenomenales cambios que han venido dándose en el ámbito internacional.

En este marco, amable lector, aquí voy a tratar de esforzarme por explicar las razones de fondo (desde la estructura económica hacia la superestructura política) de los recientes hechos geopolíticos que sacuden el planeta como consecuencia de la agudización de las contradicciones inter-imperialistas existentes entre las tres superpotencias capitalistas por el control del mundo (nuevo reparto de mercados y zonas de influencia tras la profundización de la defenestración del poderío mundial estadounidense); donde lo central en la actualidad (febrero-marzo de 2022) han sido y siguen siendo las cobardes intrigas de guerra que ha ido hilvanando la vieja burguesía estadounidense contra la burguesía rusa utilizando a Ucrania (y con occidente bajo su batuta). En realidad, un complot como fue su ataque bacteriológico a finales de 2019, a fin de seguir imponiendo entre los pueblos el terror y el miedo, en este caso, el terror de la Tercera Guerra Mundial, para imponer sus siniestros propósitos. Es un complot barato de boca para afuera, porque simplemente Estados Unidos es incapaz de enfrentar a Rusia en una guerra frontal por el miedo que le tiene a la guerra nuclear. Esto lo hemos hablado un millón de veces.

Tratemos de desmenuzar esto:

I.- El refugio de las burguesías es el sistema financiero, su Dios: esto implica una enorme sobreacumulación de capitales basura, mientras la economía real se sacude y tiembla

Cierto, la grave crisis económica está en su demoledor curso. Y los quejidos de la burguesía estadounidense se han convertido ahora en fuertes alaridos. A este respecto las palabras de Mark Carney, gobernador del banco de Inglaterra, resonaron, sí, como ciertos recordatorios de la mala situación de esta burguesía. En efecto, sus palabras en unas declaraciones que hizo en el marco de su discurso antes de abandonar su puesto en la 45.ª Cumbre del G7 celebrada en Biarritz (Nueva Aquitania, Francia), entre el 24 y 26 de agosto de 2019, fueron muy importanes. Estaban referidas a la enorme contradicción que existía entre el 15 por ciento del PIB mundial que suponía la economía real de los Estados Unidos y la enorme cantidad de facturas comerciales de la economía global, y además, la emisión de más de dos tercios de valores. De lo cual resultaba que en el balance total de la Reserva Federal en 2018 estaba compuesto mayoritariamente por bonos del Tesoro en un 55 por ciento y por valores respaldados por hipotecas y deudas que habían comprado de los bancos privados en estado de carencia con un 40 por ciento de existencia, y el oro y otros activos solamente eran el 5 por ciento. Esto, simple y llanamente, eran capitales basuras. Para quienes lo entienden, sencillamente, algo monstruoso. En realidad, el cuadro mostraba un capitalismo completamente ahogado en capitales basuras. Una situación por la que ahora sus quejidos se vuelven en alaridos.

Veamos:

“Los EE.UU. suponen sólo el 10 por ciento del comercio mundial y el 15 por ciento del PIB mundial, pero asimismo la mitad de las facturas comerciales y dos tercios de la emisión de valores a nivel global, según el gobernador del Banco de Inglaterra. Por ello, “mientras que la economía mundial está siendo restructurada, el dólar sigue siendo tan importante como cuando se derrumbó en 1971 el sistema de Bretton Woods. Causa demasiados desequilibrios en la economía mundial y es un peligro para las economías emergentes más débiles, que no pueden obtener suficientes dólares. Ha llegado la hora de un fondo mundial de protección contra la fuga de capitales y más tarde de un sistema monetario mundial ¡con una moneda mundial! ¡Qué ilusiones! Pero es una muestra de la desesperación de los bancos centrales” (1).

La desesperación de la burguesía estadounidense por equilibrar sus presupuestos incluso la ha llevado a una monstruosa deuda pública. Hay un apunte que ha empezado a circular en las prensas internacionales donde se indica que la deuda pública de Estados Unidos en solo dos años (2020-2021) se habría incrementado en 7 billones de dólares, alcanzando así en la actualidad (febrero de 2022) la suma de los 30 billones. Esto, por supuesto, se complica cuando a nivel global la deuda en 2021 rozaba los 250 billones de dólares (2). Realmente monstruoso: 7 billones de dólares en solo dos años. El asunto es: ¿A futuro, podrá ser pagada semejante deuda?

El 17 de agosto de 2020, leí desde Global Research un apunte muy importante referida a la caída del PIB real estadounidense. El dato era muy claro y registraba que en el segundo trimestre de 2020 el rubro había caído en un 9,5% y que en cifras reales de los $19,09 billones registrados en 2019, para el 2020 solo era de $17,2 billones. Realmente sorprendente.

Veamos:

“Los datos presentados por Buy Shares indican que el PIB real de Estados Unidos cayó un 32,9% en el segundo trimestre de 2020. La caída iniciada por la pandemia es la peor desde el segundo trimestre de 1947 [cuando comenzó la recopilación de datos]. Se registraron caídas notables en el primer trimestre de 1958 en un 10%. Durante el segundo trimestre de 1980, también hubo una caída importante del 8%. Durante la recesión de finales del cuarto trimestre de 2008, el PIB real se redujo un 8,4%. La investigación Buy Shares también resumió las cifras reales del PIB de EE. UU. entre 2010 y el segundo trimestre de 2020. El PIB más alto se registró en 2019 con $19,09 billones, pero cayó ligeramente a $19,01 billones en el primer trimestre de este año. Para el segundo trimestre de 2020, el PIB real cayó un 9,5%, a alrededor de $17,2 billones” (3).

Aquí en Estados Unidos la inflación empieza a recrudecerse. Los precios de los alimentos de primera necesidad empiezan a subir, incluso hay desabastecimiento de alimentos. La debacle total es riesgosa en estos momentos. Pero, para las autoridades estadounidenses no es así, incluso para ocultar esta lamentable situación han venido distorsionando las estadísticas. Se dice que el método de cálculo del índice de precios al consumidor ha sido cambiado en más de dos docenas de veces desde 1980.

Veamos el siguiente apunte del 18 de enero de 2022:

“…la Reserva Federal siguió inyectando billones y billones de dólares frescos en nuestro sistema financiero, se nos advirtió que llegaría este día…La inflación aumentó al ritmo más rápido en casi cuatro décadas en diciembre, ya que las rápidas ganancias de los precios alimentaron los temores de los consumidores sobre la economía y provocaron el desplome del índice de aprobación del presidente Biden…La forma en que se calcula el índice de precios al consumidor ha cambiado más de dos docenas de veces desde 1980, y cada vez que se ha cambiado el objetivo era hacer que la tasa de inflación pareciera más pequeña. Según John Williams de shadowstats.com, si el índice de precios al consumidor todavía se calculara como en 1990, la tasa oficial de inflación estaría por encima del 10 por ciento en este momento”.

Continua: “Y si el índice de precios al consumidor todavía se calculara como en 1980, la tasa oficial de inflación estaría ahora por encima del 15 por ciento. Pero el 7 por ciento suena mucho mejor que el 15 por ciento, ¿no es así? Podemos obtener una mejor idea de lo que realmente está sucediendo cuando comenzamos a observar categorías individuales. Los siguientes números de categoría fueron publicados hoy (18 de enero de 2022) por Citizen Free Press …10 de ellos que están empeorando (La gasolina sube un 56%, El aceite de calefacción sube un 42%, Coches usados: 37,3%, Alquiler de coches: 36%, El gas natural sube un 31%, Hoteles: 27,6%, Vacuno: 18,6%, Cerdo: 15,1%, Mobiliario: 13,8%. Coches nuevos: 12%” (4).

Ciertamente, esto demuestra lo importante que es para estas burguesías el sistema financiero, prácticamente, su Dios. Solo a través de él pueden manipular las tasas de interés, llevándolas incluso hasta cero y por periodos prolongados; en realidad, una patente de corso para manejar sus exorbitantes capitales ficticios sin control de nadie.

Veamos:

“Vale la pena señalar que la Fed ha hecho recientemente eso. De hecho, al reducir artificialmente las tasas de interés por debajo de la tasa de inflación y una prima de riesgo, ha hecho posible que el Tesoro de los Estados Unidos pague tasas de interés reales negativas sobre su deuda pública. Esto significa que cuando la tasa de inflación es más alta que la tasa de interés nominal pagada sobre la deuda pública, el gobierno de EE. UU. obtiene un viaje gratis a expensas de sus acreedores. Si las tasas de interés cayeran a cero, por ejemplo, o incluso a menos de cero, (como es el caso hoy en día en Japón, después de su experimento de dos décadas con tasas de interés cero, y actualmente en algunos países europeos, como Suiza, Alemania, Países Bajos, Francia, Suecia, etc.), los ahorradores, jubilados, fondos de pensiones, compañías de seguros y prestamistas en general son los grandes perdedores. De hecho, en países donde los bonos del gobierno a diez años, por ejemplo, están generando un rendimiento cero o negativo, esto significa que el principio del interés compuesto ha sido abolido de facto para los inversores. Tal evolución puede tener serias consecuencias para los ahorradores, jubilados y fondos de pensiones. Sin embargo, cuando el banco central compra bonos del gobierno y emite dinero recién creado a cambio, esto se llama «monetización de la deuda”. Si esto se hace a gran escala, eventualmente podría conducir a una forma de inflación galopante, posiblemente incluso a hiperinflación” (5).

El asunto es que su anterior dispendio había llegado a su fin. Ahora la burguesía estadounidense exige mayores presupuestos de guerra incluso a sus propios aliados. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en los movimientos que van en contra de los países europeos, so pretexto de las justas y oportunas aportaciones para la OTAN (2 % del PBI). De igual modo contra Japón, Corea del Sur y otros. Estados Unidos también presionaba al resto de sus testaferros en los países del área de su control, a fin de que se encargaran del mantenimiento de sus bandas paramilitares. Entonces, Donald Trump se peleó con todo el mundo.

Veamos:

“En su esfuerzo por mantener la hegemonía, Estados Unidos quiere conservar sus aliados, pero exige que contribuyan más a su propio dispositivo militar mundial, presionando para que los países europeos aumenten su contribución económica a la OTAN, y para que otros, como Japón y Corea del Sur, asuman el coste de las bases norteamericanas. El proyecto estratégico norteamericano pretende contener a China, evitar la consolidación de su alianza con Moscú, y, en paralelo, dificultar la cooperación china con la India y con la Unión Europea: en su diana está cuartear la nueva ruta de la seda (denominada también Belt and Road Initiative, BRI), el único proyecto económico global que puede afianzar la paz y colaboración mundial frente al intervencionismo militar norteamericano” (6).

Así, la burguesía estadounidense ha ido degradándose. Se volvió una especialista en crear disensiones entre países. Por ejemplo, se las ingeniaba para contraponer a Japón e india contra China. Aquello ocurría en una región muy estratégica que comprende el noreste de Asia, donde confluyen Mongolia, China y Corea del Norte. En realidad, un desafío a la iniciativa Belt and Road (BRI) de China, una situación sumamente odiosa, porque precisamente India era el único país del sur de Asia que no participaba en aquella Iniciativa.

Veamos:

“Sin embargo, con el primer ministro indio Modi en vísperas del 5to Foro Económico del Este de Vladivostok que propone una cooperación trilateral entre India, Rusia y Japón mediante el desarrollo conjunto del Lejano Oriente ruso, parece que la influencia económica de China en la región será desafiada. Aunque China enfatiza las relaciones pacíficas a través del desarrollo económico mutuo y la prosperidad, todavía tiene relaciones heladas con Japón e India. Por lo tanto, no es sorprendente que India y Japón hayan optado por invertir en el Lejano Oriente ruso para desafiar el poder económico de China, en una región que también comparte una vasta frontera con China…Las inversiones de Japón en la economía del Lejano Oriente ruso ya exceden los $15 mil millones y continuarán desarrollándose, según el primer ministro japonés, Shinzo Abe”.

Continua: “Con el presidente ruso Vladimir Putin ofreciendo entregas de tierras gratuitas en el Lejano Oriente a los rusos y ciudadanos naturalizados en mayo de 2016, demuestra que Rusia ha identificado que si quiere beneficiarse del rápido desarrollo y dominio económico de Asia en el siglo XXI, necesita desarrollar sus regiones en Asia…. Por lo tanto, aunque China tiene relaciones heladas con Japón e India, puede respetar los lazos de Rusia con ambos países. Este pragmatismo ha permitido que India y Japón participen en una competencia amistosa por la influencia económica sobre la región rica en recursos de Rusia. Aunque tanto Japón como China invierten en proyectos de materias primas y energía en el Lejano Oriente, India será un nuevo jugador en este sector con el ministro indio de Petróleo y Gas, Dharmendra Pradhan, expresando su interés a largo plazo en el sector ruso del carbón y el acero durante su visita a Rusia la semana pasada” (7).

En China, no todo lo que brilla es oro:

Cierto, en los países capitalistas de oriente, particularmente, en China, hay un fuerte desarrollo. El desarrollo tecnológico aquí es enorme. Se habla de la inteligencia artificial. De la computación cuántica. Del desarrollo del 5G. De la robotización de la sociedad. Incluso de una IV Revolución Industrial.

Sin embargo, no puedo dejar de pasar ciertas inconsistencias de semejante grandiosidad:

En primer lugar, tener en cuenta que en las actuales condiciones históricas que presenta el mundo, todo esto (gran desarrollo tecnológico-científico) marcha principalmente adherido a la industria bélica como parte de la carrera armamentística en la que están enfrascadas las principales burguesías financieras. Es una carrera armamentística inter-burguesa por nuevas tecnologías extremadamente violentas y en un marco de estricto control monopólico. Control absoluto.

En segundo lugar, el desplazamiento de esta violenta competición se produce atornillada al cien por ciento a las energías fósiles; ejemplo, la base de toda la producción mundial es el petróleo. No hay ni un ápice de preocupación, en ninguna burguesía, por desarrollar las energías limpias, dado que están fuera del alcance de estas burguesías y, más aún, no son factibles en una época de grave crisis. Sería un suicidio, pues estas burguesías están exageradamente comprometidas con la energía de los fósiles (petróleo). La lucha por este tipo de energías es a muerte, entre las tres burguesías más grandes, chinas, rusas y estadounidenses.

Esto es reiterativo. Incluso en los hechos recientes. Tras el ataque bacteriológico, por ejemplo, han promovido los trabajos a domicilio, que algunos dicen es una grandiosidad, una maravilla. Y aparentemente incomprensible a primera vista. Pues, no es un avance, ni es una maravilla, sino, en realidad, un retroceso. Pues se trataba solo de una actividad de servicios, sobrevenida tras una mortífera caída de los eslabones de la producción mundial. Un proceso con la cual buscaban desembarazarse de la sobreproducción de mercancías, también de las sobrecapacidades productivas. Estas habían sido catalogadas por las burguesías como las causantes de la gran crisis mundial y por las que una buena parte de las fuerzas productivas debían ser destruidas, a fin de facilitar la apertura de un nuevo ciclo económico que les permitiese salir de la gran etapa depresiva, que estaba acogotándolos desde 1973.

Entonces saltan por sí solos los siguientes interrogantes: ¿Pasar a esta actividad de servicios realmente implicaba un gran desarrollo? ¿Y la producción propiamente dicha? De sobra se sabía que este sector no estaba muy bien. Amén de los estragos que había ocasionado aquel ataque, entre ellas, la destrucción de las sobrecapacidades productivas. De hecho, todo esto chocaba frontalmente con todas esas grandiosidades con las que se extasiaban las burguesías, por ejemplo, la revolución industrial. Todo olía a farsa.

En el pasado hubo una época similar a lo que ahora está ocurriendo, cuando se hablaba de las grandiosidades del desarrollo tecnológico. Aquellos eran los años ochenta del siglo pasado, cuando estaban engatusándonos con el cuento de la globalización. Entonces fluían aquellos mismos argumentos para imponer aquel macabro plan que ahora sabemos en qué ha terminado. Esto no es nuevo. Es viejo. Así como suena, viejo.

En este marco, se ha discutido largamente acerca del capitalismo chino. Sin embargo esa discusión, para mí, está cerrada. Pero, para que esto tenga validez, previamente debe admitirse dos situaciones: primero, que la mayor potencia capitalista actual del mundo es China. Esto no es reciente como algunos sostienen. Y segundo, que el centro del poder mundial ahora está en este país (China). Entonces a partir de aquí, estoy muy seguro de que las leyes capitalistas alcanzan por supuesto a la sociedad china.

Consecuentemente China, al que algunos pronostican un gran futuro, en realidad tiene las mismas perspectivas del capitalismo. Se entiende que unas perspectivas inciertas.

De esa manera, las preocupaciones en la burguesía china por salir de la gran crisis económica son iguales que en las burguesías occidentales. Las preocupaciones han sido cosa corriente tanto en Estados Unidos como en China. ¿O no hay crisis económica en China? O si quieren pueden llamarlo «retrasos económicos» o llámenlo como quieran. Y es que, si hay problemas económicos, por supuesto, hay problemas económicos.

En este marco, las burguesías orientales igual que sus pares occidentales han tomado medidas a fin de salir del marasmo del largo ciclo depresivo del sistema. Sus medidas igual que en occidente son preocupaciones de sus más altas autoridades económicas. Ejemplo, el Banco Central de China está involucrado en el programa de flexibilización cuantitativa (Quantitative Easing, QE) igual que la FED estadounidense. Igual que el banco de Inglaterra. Igual que el banco de Japón.

Alguien puede hablar acerca de la incidencia de las economías planificadas. Por supuesto, esto fue de gran trascendencia en el desarrollo de los países socialistas. No podemos negar. La URSS lo utilizó como planes quinquenales. En China de Mao también existió. Pero ahora China ya no es un país socialista. China es un país capitalista. Una superpotencia. Es la primera superpotencia capitalista. Consecuentemente los planes quinquenales solo pueden darse en los países socialistas, no en los países capitalistas como China, con burguesías sedientas de altas tasas de ganancias que se sustentan en la opresión y explotación del proletariado.

Asimismo, alguien me dirá: ¿Pero en China han aprobado el XIV Plan Quinquenal? Cierto: el 29 de octubre de 2020, el decimonoveno Comité Central del Partido Comunista de China (PCCH) aprobó en un debate de cuatro días su decimocuarto plan quinquenal que va abarcar el período entre 2021 y 2025. Pero, ¿es un plan quinquenal o un simple plan redactado sobre la base de la ley de la inercia, que va terminarse, por supuesto, cuando aquella inercia pierda fuerza? Así va ser. Sin embargo, aquí hablo de situaciones que van a producirse a largo plazo, no a corto ni siquiera a mediano. Pues, a corto y medio plazo, aquel plan, por supuesto, aun va tener resultados, pero, cada vez más reducidos. Ya lo hemos visto, en 2020 el crecimiento de su PBI fue bajo, ha crecido un 2,3% respecto a 2019, se dice, el más bajo de los últimos años. Pero… ¿qué sucederá de aquí a 15 y 20 años?

En la actualidad su economía (llama «prosperidad común» a las salvaguardas de las contradicciones entre sus burguesías, de acuerdo a las circunstancias actuales del sistema capitalista) a fin de salir airosa de la gran tormenta económica que empieza ajustar el sistema capitalista en estos últimos años.

Algunos piensan que “el socialismo con características chinas”, bajo el mando del actual PCCH con importantes financistas capitalistas en su interior, habría logrado sacar de la extrema pobreza a un importante porcentaje de la población china. Con ello se refiere a la proletarización del trabajador chino. Supuestamente, con esta proletarización la fuerza de trabajo de China habría logrado salir de la extrema pobreza. La fuerza de trabajo al ser proletarizada en el sistema capitalista no logra salir de ninguna explotación. Eso ha sido así en cualquier país capitalista, se ha dado una cruel explotación de la fuerza de trabajo. Esto, en el caso chino, es solo un mito que no soporta el más mínimo análisis socio-económico de la situación actual de las masas trabajadoras de aquel país.

Veamos.

“La mayor empresa del sector privado chino es la taiwanesa Foxconn, cuyo principal centro está en Shenzhen, que fabrica más de la mitad de la producción electrónica mundial. Sus clientes son multinacionales como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nintendo, Nokia, etc. Tiene 1,4 millones de trabajadores, centros como el de Longhua con 350.000 obreros, muchos de ellos son jóvenes migrantes. Trabajan 12 horas al día y 60 a la semana en la cadena con diferentes métodos como el taylorismo clásico o el toyotismo just-in-time, sin posibilidad de negarse a las horas extras, con pases de control para ir al baño. Reciben grandes presiones para aumentar las cuotas de producción y los controles de calidad, sufren violencia verbal y reprimendas. Controlan sus posturas, cómo se sientan o están de pie. Sufren humillaciones y castigos públicos, como estar de pie durante horas por un error. La empresa organiza toda la vida del trabajador con el sistema de residencias donde duermen más que viven en profunda soledad. Se atomiza la vida de los trabajadores y, como ellos dicen, es muy difícil hacer alguna amistad. La práctica de turnos rotativos continuos, de día y de noche, dificulta el descanso y debilita la posibilidad de establecer redes de apoyo social entre los trabajadores. Se busca insensibilizar emocionalmente a los obreros. Como dice una obrera, “la fábrica es un inmenso lugar lleno de extraños”. En resumen, es un sistema de gestión de la mano de obra de corte militar: obediencia absoluta, cadena de mando, sistema jerárquico en niveles profesionales. Los encargados preguntan a los obreros: “¿Cómo estás?”; y estos tienen que responder: “¡Bien, muy bien, muy, muy bien!”. Algo pavoroso. Una especie de Tiempos modernos a lo bestia, con trabajadores alienados y alineados por miles en las cadenas y vestidos con monos rosas” (8).

Consecuentemente, las tormentas económicas han sido violentas. La gran crisis económica capitalista ha caído a profundidad aplastada por la exorbitante cantidad de capitales basuras. Esto, por supuesto, ha ocasionado profundas grietas en el sistema financiero, llevando incluso a la ruptura de las principales cadenas de suministro mundial y, últimamente, con indicios muy serios del ahondamiento de la implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental iniciada a finales de 2016-2017 tal como había analizado en mi libro: «Implosión de la Hegemonía Mundial Estadounidense». Y avanza, a no dudarlo, en el curso de las graves contradicciones inter-imperialistas que tiene aquel país (Estados Unidos) sobre todo con China y Rusia.

II- Ahora la desesperación de la burguesía estadounidense es enviar esos capitales basura al resto de regiones del mundo a fin de cargar su crisis a la espalda de todos los pueblos

En este marco, la burguesía estadounidense sigue arrastrándose entre sus lastres en medio de terribles gastos económicos y financieros como consecuencia de la cruenta carrera armamentística, el desplazamiento militar y armas en los conflictos y agresiones en los que está involucrada, el mantenimiento de sus bandas paramilitares que son miles de miles (células durmientes) en casi todas las regiones del planeta, el mantenimiento de los cerca de mil bases militares que tiene alrededor del mundo, etc. Por supuesto, todo esto es una sangría monstruosa, pero, siempre esto ocurre en el curso de la paridad estratégica, el impasse y entrampamiento geopolítico mundial que siguen siendo aplastantes.

Los imperialistas estadounidenses están desesperados por salir de la gran presión que sienten de la gran crisis que los aplasta. Cierto, lo primero en este objetivo era salir de la onda depresiva económica en la que estaba sumergida desde 1973. De hecho, aquello significaba la destrucción de portentosas fuerzas productivas. Una situación que no fue posible totalmente con sus largas y sangrientas provocaciones en la que estaba involucrada desde inicios de la gran crisis económica del 2008.

Ya hemos visto la enorme sobreacumulación de capitales que está en poder de la vieja burguesía. Esos capitales deben llegar a estas regiones. ¿Y cómo llegan? A través de préstamos, venta de armas, casi obligatorio.

Aquí un apunte reciente acerca del continuo envío de capitales tóxicos (dólares basura sin fondo) hacia los países oprimidos, incluso aprovechando las guerras que las mismas burguesías provocan.

Veamos:

El presidente Biden ha solicitado al Congreso que proporcione $ 10 mil millones adicionales en ayuda militar de emergencia a Ucrania. Es probable que el Congreso apruebe rápidamente la solicitud del presidente. Es probable que esta no sea la última vez que el Congreso envíe miles de millones de dinero de «emergencia» a Ucrania…También es seguro que los cabilderos del complejo militar-industrial ya están «explicando» a una audiencia muy receptiva del Capitolio por qué la crisis de Ucrania justifica aumentar el presupuesto militar para «contrarrestar las amenazas» de Rusia, China y cualquier otro que pueda servir como un coco conveniente. Es poco probable que haya mucha resistencia en el Congreso a un mayor aumento, a pesar de que EE. UU. ya gasta más que los presupuestos de defensa combinados de los siguientes nueve países con mayores gastos” (9).

Por otra parte, Michel Chossudovsky, de Global Research nos dice a este mismo respecto lo siguiente:

Veamos:

“Bajo Joe Biden , se prevé que los fondos públicos asignados a armas nucleares aumenten a 2 billones para 2030 supuestamente como un medio para salvaguardar la paz y la seguridad nacional a expensas de los contribuyentes . (¿Cuántas escuelas y hospitales podrías financiar con 2 billones de dólares?)…Estados Unidos mantiene un arsenal de unas 1.700 ojivas nucleares estratégicas desplegadas en misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y en bases de bombarderos estratégicos. Se calcula que hay unas 100 armas nucleares no estratégicas o tácticas adicionales en bases de bombarderos en cinco países europeos y unas 2.000 ojivas nucleares almacenadas. [ver nuestro análisis de B61-11 y B61-12 a continuación]…La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó en mayo de 2021 que Estados Unidos gastará un total de $634 mil millones durante los próximos 10 años para mantener y modernizar su arsenal nuclear… Durante los próximos 30 años, los costos totales de mantenimiento y modernización de EE. las fuerzas nucleares podrían alcanzar los 2 billones de dólares. (control de armas)” (10).

III.- Sobre esta base, la intensa lucha geopolítica (contradicciones inter-imperialistas) por el poder mundial: Las últimas intrigas de guerra de Estados Unidos contra Rusia manipulando a Ucrania, han ocurrido en un momento totalmente inapropiado cuando en el escenario internacional empiezan a relucir gérmenes de nuevas estructuras políticas (nueva superestructura política mundial) como consecuencia de las tempestades que habían venido batiéndose en la base económica desde el año 2008. Además, con todo lo anterior, está totalmente clarificado el ascenso del fascismo en Estados Unidos. Los hechos han sido terminantes

Cierto; la superestructura es reflejo de la base económica: sigamos el análisis de acuerdo a esta metodología. Es la metodología científica.

1.- Insisto en que las provocaciones estadounidenses solo han sido provocaciones y nada más que provocaciones:

Ciertamente, la vieja burguesía estadounidense está en un afán muy grave de provocaciones. Ha ido hasta sus aliados o vasallos de Europa, también a Japón, Australia y Canadá a fin de que le secunden en estas alharacas. No puede ingresar ni a Irán ni a Venezuela, pero, sus ataques han sido muy fuertes contra Rusia y China. Incluso han llegado hasta las mismas fronteras de estos países. Las primeras planas de CNN y todas las prensas monopólicas fascistas de occidente están a diario llenas de mentiras y de intoxicación informativa santificando aquellas provocaciones. El mundo entero sabe que Rusia y China son potencias nucleares que lo pueden pulverizar en unos cuantos segundos. ¿Por qué Estados Unidos armó tanto alboroto de guerra si sabe que las leyes de la guerra nuclear pueden aplastarlo de inmediato? ¿Cuál es el significado real de estas provocaciones? ¿Son operaciones psicológicas para generar mayor pánico y terror que lo que hicieron con el ataque bacteriológico? ¿O de verdad el pentágono quiere la guerra? ¿Qué hay en el fondo de todo esto?

Como hemos señalado más arriba, el sistema capitalista se encuentra atravesando una de las crisis económicas más profundas de su historia. Tras la caída de occidente, al colapsar la hegemonía mundial estadounidense, el sistema ha ingresado a un círculo vicioso vapuleado por la profundidad de la gran crisis económica y la imposición de la ley de la paridad estratégica que se monta sobre esta gran crisis económica; además, sobre la ley de los monopolios y la carrera armamentística, presionando a las caducas burguesías a postergar a corto y mediano plazo sus ansias de la confrontación frontal con la Tercera Guerra Mundial (guerra nuclear) por ser contraproducente para la vigencia de sus privilegios como superpotencias mundiales. Una situación que, de hecho, impide al sistema cerrar la gran fase depresiva iniciada en 1973 y finalmente lo empantana y que al calor de la ebullición de los hechos internacionales recientes ha originado un importante impasse y entrampamiento geopolítico mundial con sus secuelas, que son a modo de válvulas de escape las crisis político-militares cada vez más seguidas. Ahora mismo (febrero-marzo de 2022) estamos en la cresta de un nueva crisis político-militar en Ucrania.

Esto justamente convierte las provocaciones estadounidenses solo en provocaciones y nada más que provocaciones, alharacas y solo alharacas, pura propaganda y pura farsa.

En mis artículos anteriores he venido esclareciendo sobre este asunto de forma seguida (Entrar a mi Web: http://www.enriquemunozgamarra.org)

Entonces se entiende que la geopolítica mundial actual avanza circunscrita a estos parámetros. Corre en este contexto de apaciguamiento de la superestructura política al cataclismo de la gran crisis económica mundial (dialécticamente la superestructura puede influir sobre la base económica, una situación relativa no absoluta bajo ningún concepto) que se encabrita en la gran base económica aplastando a las burguesías hasta enloquecerlas.

Sin embargo, aunque la burguesía estadounidense está en este objetivo pretendiendo manipular la superestructura política contra la base económica, pensando que esta es absoluta, acorralando el mundo con fuertes provocaciones de guerra, por supuesto, conoce sus limitaciones. En este caso sabe que no puede ir más allá en sus provocaciones. Por eso, por ejemplo, el 3 de enero de 2022, cuando empezaban a sacudirse los hechos en Ucrania contra Rusia, firmaron una nota de compromiso para impedir una guerra nuclear, junto a las burguesías de China, Rusia, Reino Unido y Francia. Se trataba de una declaración conjunta de los cinco países con armamento nuclear que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, publicada en la web del Kremlin. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, el documento habría sido elaborado por iniciativa de Rusia.

Veamos:

«Las cinco potencias nucleares (Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China) instaron a impedir que se desate una guerra nuclear en el mundo, se desprende de la declaración conjunta, publicada en la web del Kremlin… «La República Popular China, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y la República Francesa consideran su responsabilidad principal prevenir una guerra entre los Estados que poseen armas nucleares y reducir los riesgos estratégicos», señala. Las potencias nucleares declaran que «no puede haber ganadores en una guerra nuclear que jamás debe desatarse». Pekín, Moscú, Londres, Washington y París reiteran su intención de buscar enfoques diplomáticos bilaterales y multilaterales para «evitar una confrontación militar, mejorar la estabilidad y la previsibilidad, mejorar el entendimiento y la confianza mutuos y prevenir una carrera de armamentos que no beneficia a nadie y se convierte en una amenaza para todos.»

Continúa: ·Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que Moscú espera que la declaración del quinteto nuclear contribuya a reducir las tensiones. «Esperamos que en las difíciles condiciones actuales de seguridad internacional, la aprobación de una declaración política de este tipo por los líderes de las potencias nucleares ayude a reducir el nivel de tensión internacional y frenar la carrera armamentista, contribuya a generar la confianza y sentar las bases para el control de las armas ofensivas y defensivas», señaló Zajárova en un comunicado. La diplomática señaló que el documento fue elaborado por iniciativa de Rusia» (11).

Lo anterior se cierra con esta nota que se pudo obtener de las informaciones que corren en el ambiente periodístico mundial, donde la OTAN al mando de Estados Unidos reunido el 16 de marzo de 2022 (hace solo unos días) en su sede central de Bruselas (Bélgica), ha ratificado el contenido de las notas anteriores de compromiso para impedir una guerra nuclear, afirmando lo siguiente: “Durante el encuentro, los aliados de la Alianza Atlántica han decidido seguir brindando apoyo militar a Kiev, pero sin que sus fuerzas entren en el territorio y el espacio aéreo de Ucrania”.

Veamos:

“Los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sostuvieron el miércoles una reunión en Bruselas (Bélgica) que tuvo como eje las consecuencias de la operación militar rusa en el suelo ucraniano. Durante el encuentro, los aliados de la Alianza Atlántica han decidido seguir brindando apoyo militar a Kiev, pero sin que sus fuerzas entren en el territorio y el espacio aéreo de Ucrania. “Los miembros de la OTAN están unidos en sus posturas, ya sea para brindar apoyo a Ucrania o para que las fuerzas de la OTAN no se desplieguen en el territorio o en el espacio aéreo de Ucrania, porque tenemos la responsabilidad de garantizar que este conflicto no se intensifique más allá de Ucrania”, explicó el secretario general del bloque militar encabezado por EE.UU., Jens Stoltenberg, después de la cumbre.

A continuación, Stoltenberg dio a conocer que los miembros de la alianza tratarán en una próxima reunión las medidas urgentes y a largo plazo para fortalecer la defensa del bloque castrense” (12).

2.- El letal fascismo estadounidense está cada vez más al desnudo: En Ucrania se desarrollaba el prototipo de aquel fascismo. El grupo criminal paramilitar fascista denominado Azov, es un brazo armado del ejército estadounidense:

A.- Los destacamentos de aniquilamiento tipo Azov y toda la lacra fascista en la estructura misma del Estado de Ucrania. Este país en la actualidad es el centro más emblemático del paramilitarismo fascista mundial impulsado por Estados Unidos.

Hasta allí el Pentágono había desplazado a sus mejores instructores militares. Allí han instituido el «sol negro», una variante de la esvástica, como un nuevo símbolo del nazismo. Algunos analistas dicen que la actual Kiev (capital de Ucrania) se habría convertido como en una especie de Meca del paramilitarismo fascista, lo cual incitaba y producía admiración en sus homólogos fieles de Odín de las orillas del Dniéper que abiertamente trataban de copiar sus actos en Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, así como en los países de Europa central y oriental con un tremendo efecto estimulante en el desarrollo del movimiento nazi. En el curso de los procesos de lavado de cerebro (idiotización o manipulación ideológica) desarrollado por los fascistas estadounidenses aquí se ha introducido, además de la cruz celta y la «svarga», una de las variantes de la esvástica, el «sol negro» como un símbolo del movimiento nazi paramilitar de estos últimos tiempos, implantándolo de forma oficial en el regimiento del Ministerio del Interior Azov, que ha ayudado a entrenar a sus escuadrones de la muerte. El «sol negro» es uno de los símbolos más populares de los nazis modernos.

Veamos:

«El Brigadeführer de las SS Karl Wiligut popularizó este símbolo (sol negro) durante el Tercer Reich como uno de los símbolos de las «razas nórdicas» y entonces se generalizó entre las Waffen SD. Por orden de Heinrich Himler, el «sol negro» decoraba la Obergruppenführersaal del castillo de Wewelsburg, en el que se reunía la élite nazi. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el ex miembro de las SS Wilhelm Landig, propuso utilizar este «antiguo símbolo ario» como sustituto a la prohibida esvástica. Desde entonces, el «sol negro» ha sido muy utilizado tanto por los nazis del viejo mundo como por los del nuevo. El símbolo es especialmente popular entre el culto neopagano nórdico. Así que no puede sorprender que apareciera en 2014 en el emblema del batallón de extrema derecha Azov, cuya base está formada por miembros de grupos neonazis…Por desgracia, no hay nada de gracioso en las actividades de Azov. Armados y entrenados a expensas del presupuesto del Estado, la estructura se ha convertido en un centro de entrenamiento global para militantes de extrema derecha. Desde 2014, nazis de diferentes países han hecho una peregrinación a Ucrania para recibir entrenamiento militar de sus «hermanos blancos», que, por primera vez desde el año 1945, forman parte del liderazgo político-militar de un país europeo. Azov mantiene contactos activos con otros grupos de ultraderecha de Europa, Rusia y Estados Unidos e incluso ha provocado la indignada reacción del Congreso de Estados Unidos, que llamó la atención sobre las actividades del diputado Andriy Biletsky. Sin embargo, hay algo que está claro: el triunfo político de la extrema derecha que se produjo en Ucrania al final de Euromaidan ha tenido un tremendo efecto estimulante en el desarrollo del movimiento nazi en muchos países y ya ha supuesto desastrosos resultados. Así lo descubrí en un viaje a Islandia. Según la prensa de izquierdas, los marginados nazis locales admiran a sus homólogos fieles de Odín de las orillas del Dniéper y abiertamente tratan de copiar sus actos en tierras islandesas. Lo mismo se observa en Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, así como en los países de Europa central y oriental. El Kiev postmaidan se ha convertido en la verdadera Meca de la extrema derecha moderna mientras Occidente hacía la vista gorda pensando que los nazis eran una herramienta útil para luchar contra la «quinta columna prorrusa». Sin embargo, el «sol negro» ya estaba muy presente en Maidan junto al Wolfsangel, la cruz celta, la esvástica y otros habituales símbolos de la «joven democracia ucraniana». (13).

B.- Últimos hechos:

Aquí solo quisiera mostrar dos hechos espeluznantes desatados por los paramilitares fascistas de Ucrania:

Primero, el bombardeo de Donetsk realizado por la brigada de cohetes 19 desde las cercanías de Krasnoarmeysk utilizando un misil tipo «Tochka-U».

Segundo, según una nota que pude captar de HispanTV el 20 de marzo de 2022, los paramilitares fascistas de Ucrania estarían asesinando en Mariúpol a diario entre 80 y 235 civiles en el curso de estos últimos tres días (18, 19 y 20 de marzo de 2022 cuando se publicó esta noticia), desesperados por la imposibilidad de recibir ayuda tanto del gobierno fascista de Volodímir Zelenski como de la OTAN. Según algunas notas que recibí, afirman que la ciudad está casi completamente arruinada. Miles de civiles se encuentran en sótanos sin electricidad, calefacción o conexión móvil. Algunos lograron dar un paso adelante e informar que a los paramilitares fascistas de Azov no se les permite salir. La ciudad se había convertido en una de las principales bases del criminal grupo paramilitar fascista de tipo nazi denominado Azov. Actualmente está rodeado por el ejército de Donetsk y los combatientes Txetxen del ejército ruso.

Veamos:

“Según ha informado este domingo, el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa de Rusia, Mijaíl Mizíntsev, los neonazis ucranianos han convertido la ciudad portuaria de Mariúpol, ubicada en el sureste de Ucrania, a un centro de terror por lo que asesinan a diario a entre 80 y 235 ciudadanos. “Los bandidos, desesperados y perdidos, al darse cuenta de la imposibilidad de que Kiev les proporcione ayuda, organizaron un terror masivo en los barrios de la ciudad que aún controlan”, ha expresado el funcionario ruso. En este marco, ha hecho hincapié en que de acuerdo con las cifras de los últimos 3 días en torno a las terribles atrocidades de los militantes ucranianos, cada día “mueren a manos de los nazis de 80 a 235 ciudadanos inocentes” (14).

3.- El odio del fascismo estadounidense contra la humanidad cercenando sus libertades y sus derechos, ha sido muy cruento:

Veamos solo dos casos:

Primero, Estados Unidos tiene más de 30 laboratorios en Ucrania para el Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas. Cierto, el 12 de marzo de 2022, tuve conocimiento desde el periódico SANA de Siria, donde se afirma según el microbiólogo Ígor Nikulin, exmiembro de la Comisión de la ONU para las armas biológicas y químicas, que Estados Unidos ha convertido a Ucrania en el mayor centro de pruebas para la guerra bacteriológica, en violación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas. Al parecer Estados Unidos tiene aquí más de 30 laboratorios de este tipo, incluso reconocido (8 de marzo de 2022) por la subsecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland.Además, aquel mismo día (8 de marzo de 2022), el Ministerio de Exteriores de Rusia informó que se habían hallado documentos de la red de laboratorios que operaban en Ucrania y que sustentaban las quejas contra Estados Unidos por las violaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y las Toxínicas.

Veamos:

“Ucrania, de hecho, fue convertida en el mayor centro de pruebas de tecnologías vinculadas a las armas bacteriológicas”, dijo el experto a la agencia Sputnik.Nikulin señaló que los estadounidenses ensayaron en Ucrania sus avanzadas tecnologías relacionadas con las armas bacteriológicas en humanos, animales y plantas. El 8 de marzo, el Ministerio de Exteriores de Rusia informó que se habían hallado documentos de la red de laboratorios que operaban en Ucrania y que sustentaban las quejas contra Estados Unidos por las violaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y las Toxínicas…En concreto, la documentación capturada revela que los laboratorios ucranianos destruyeron apresuradamente patógenos altamente peligrosos de la peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales el 24 de febrero, el mismo día que las fuerzas de Rusia iniciaran una operación especial en ese país…Según los documentos, la financiación se realizaba a través de una agencia militar estadounidense denominada DTRA. En la trama también estaba implicada una organización conocida como Eco Health Alliance, con sede en Nueva York, que recibió casi cuatro millones de dólares entre 2014 y 2019 para recoger muestras del coronavirus de murciélago en China. Otro de los proyectos denominado UP-4 estudiaba la posibilidad de usar a las aves migratorias para propagar enfermedades peligrosas como la gripe aviar H5N1, cuya letalidad alcanza el 50 por ciento en los humanos, así como la infección Newcastle, una enfermedad altamente contagiosa que afecta a las aves” (15).

Segundo, el ataque desmedido contra la libertad de expresión mundial con los bloqueos de internet a sitios contrarios al pensamiento de occidente. La opinión pública mundial asimila el grave atentado a la libertad de expresión desatado por Estados Unidos, Occidente y la OTAN. En el caso de las censuras en Internet, este hecho ha sido catalogado, ciertamente de forma muy certera, como una negra acción, igual que la quema de libros desatada por Hitler en el curso de la Segunda Guerra Mundial: Realmente una muy buena apreciación.

Veamos.

“Ayer Youtube (Google) realizó la operación de censura, sin exagerar, más grande en toda la historia digital. Borraron decenas de miles de videos en varios idiomas de varios canales de noticias, análisis, opiniones, reportajes, de todos los temas, que habían sido colocados durante años por las cadenas Ruptly, RT, Sputnik y varias otras cuentas que no eran rusas de varios países. Esos canales de Youtube tenían varios años, estaban en varios idiomas y tenían millones de seguidores. Solo el canal de RT en Español tenía más de 5 millones, era EL CANAL DE NOTICIAS CON MÁS SEGUIDORES EN LATINOAMERICA. Yo pondría este hecho al mismo nivel que la quema de libros por los nazis en 1933, cuando hicieron hogueras para quemar libros que ellos consideraban «perniciosos». Esto es de nazis, por el volumen inmenso de información de archivo destruido, pero especialmente por el motivo: erradicar la postura del otro. Las «razones» políticas y de contenido que llevaron a esto no se quedan en temas políticos. Hasta reportajes de turismo, ciencia, cultura, economía, sociedad, se perdieron por miles. Borraron todo, absolutamente todo. Es injustificable. Aunque pudiera haber algún respaldo, mientras ese material no esté disponible, el mundo pierde acceso a ellos. Hay mucho material que se pierde definitivamente y volver a reponer lo perdido podría tardar años. Yo creo que es un daño enorme al trabajo de muchos. Y peor aún, es un daño al registro, al acceso a la información, a la búsqueda de datos y a la libertad de ideas” (16).

4.- Estados Unidos está sumamente preocupado por la alianza estratégica militar de Rusia y China:

Cierto, Estados Unidos está muy preocupado por los acercamientos militares y económicos de Rusia y China. El 14 de marzo de 2022 el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, expresó su profunda preocupación por el alineamiento de China con Rusia durante una reunión sostenida en Roma (Italia) con el director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Yang Jiechi.

Veamos.

“Es más, Sullivan amenazó con aislamiento internacional y más sanciones a Pekín, en caso de inclinarse por Rusia en la operación militar que lleva a cabo en Ucrania. Conforme a un comunicado publicado por la Casa Blanca, ambas autoridades abordaron diferentes asuntos de las relaciones bilaterales y apostaron por mantener las “líneas de comunicación abiertas” entre ambas naciones. La reunión tuvo lugar, mientras que varios medios de comunicación, incluidos los diarios Financial Times y The New York Times, citando a fuentes estadounidenses, indicaron el domingo que Rusia había solicitado a China equipo militar para su operación en Ucrania, agregando que Moscú también había urgido al Gobierno chino asistencia económica adicional para contrarrestar el golpe que ha sufrido la economía rusa por la ola de sanciones de EE.UU. y sus aliados” (17).

5.- La reacción de Rusia-China ha sido contundente, han pasado a una ofensiva militar muy importante, con esto han roto el monopolio político-militar de la ofensiva militar que solo lo ostentaba el ejército estadounidense desde que inició su ofensiva militar contra la región oriental del planeta después del 2001:

Primero, Rusia no está amilanada por las sanciones económicas de Estados Unidos y Europa:

Cierto, el 13 de marzo de 2022 salió a relucir de unas declaraciones del viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Vershinin, que Rusia no iba cambiar su rumbo ni por la presión de occidente ni por las sanciones de Estados Unidos y Europa. Que Rusia iba seguir desarrollando su economía y su capacidad de desarrollo independiente, al margen de todas las sanciones e intimidaciones de occidente. Consecuentemente, Rusia no iba pedir a nadie que levanten aquellas sanciones.

Veamos:

«No vamos a pedir que suspendan las sanciones, simplemente seguiremos desarrollando nuestra economía y nuestra capacidad de desarrollarnos independientemente, contando solo con el apoyo de nuestros amigos y partidarios», dijo en una entrevista con el periódico ruso Izvestia. Vershinin señaló que las sanciones no fue una decisión de Rusia. «Las impusieron los países satélites de Estados Unidos para presionar a Rusia, para poner nuestra economía en una situación difícil y castigar a Moscú por sus decisiones políticas soberanas… Estas sanciones, como instrumento de presión, son ilegítimas y no aportarán resultado», remarcó el viceministro de Exteriores ruso” (18).

Segundo, dos trascendentales respuestas militares anti-estadounidenses ocurridas en un mismo día (12 de marzo de 2022): Ataque de alta precisión con misiles iskander de Rusia contra un puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania (en realidad un campo de entrenamiento de paramilitares fascistas de la OTAN en Yavorovsky cerca de la frontera con Polonia) donde habrían pulverizado a más de 180 paramilitares. También el ataque de Irán con 12 misiles balísticos tipo Fateh-110 contra un centro estratégico perteneciente al Mossad israelita (una base militar de la inteligencia israelita en Erbil, en el Kurdistán irakí), donde habrían muerto, nada menos, 9 generales sionistas junto a un número indeterminado de militares estadounidense, que unos días antes habían asesinado a dos coroneles de la República islámica iraní. Son operaciones militares que demuestran la existencia de la ofensiva militar de estos países (Rusia, Irán, China), hasta entonces monopolio exclusivo del ejército estadounidense a lo largo de estos últimos años.Realmente operaciones militares, sorprendentes.

Veamos esto:

A.- Ataque de alta precisión con misiles iskander el 12 de marzo de 2022 del ejército ruso contra un puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En realidad, un campo de entrenamiento de paramilitares fascistas de la OTAN en Yavorovsky donde el ejército de Estados Unidos entrenaba en técnicas de guerrilla urbana a los paramilitares fascistas de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Así, Rusia empezaba a utilizar armamento de alta precisión.

Primero un apunte de mis amigos de “Siria Vencerá”:

El apunte:

“Rusia disparó más de 20 misiles de crucero desde bombarderos de largo alcance que volaban dentro de su propio espacio aéreo en el ataque del domingo contra un centro de entrenamiento militar ucraniano cerca de la frontera con Polonia”, dijo un alto funcionario del Pentágono al Wall Street Journal. Rusia ha pulverizado mercenarios extranjeros usando bombarderos estratégicos. Tres ex combatientes de las fuerzas especiales británicas murieron después de un ataque con cohetes en el sitio de prueba de Yavoriv, escribe The Independent”

También un apunte que viene de un importante portal: mpr21:

“Tras el ataque del ejército ruso contra el campo de entrenamiento que la OTAN tiene en Yavorovsky, en la frontera de Ucrania con Polonia, los mercenarios extranjeros que viajaron hasta allá para “matar rusos” han huido a Polonia (19). El ataque ruso contra la base de Yavorovsky ha acabado con la vida de unos 180 aventureros que se adiestraban en sus instalaciones. Los restos de la legión extranjera que sobrevivieron, han huído a Polonia. El gobernador de Lviv, Maxim Kozitsky, informó de que el número de misiles lanzados por el ejército había sido de 30, pero que algunos habían sido abatidos en el aire por la defensa antiaérea ucraniana. “Toda la legión extranjera ha sido eliminada”, cuenta uno de los mercenarios brasileños que ha escapado al ataque” (20).

Y recientemente (18 de marzo de 2022) se tuvo conocimiento de un ataque de las fuerzas rusas que actúan en ucrania, utilizando misiles hipersónicos Kinzhal para destruir un gran depósito subterráneo de misiles y municiones de aviación en la región de Ivano-Frankovsk, en el oeste de Ucrania, informó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov.

Veamos:

“Rusia utilizó misiles hipersónicos Kinzhal, capaces de realizar maniobras evasivas en cada etapa de su vuelo, para destruir un gran depósito subterráneo de misiles y municiones de aviación en la región de Ivano-Frankovsk, en el oeste de Ucrania, informó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, en una rueda de prensa sobre los avances de la operación militar especial en el país vecino Es la primera vez que el Ministerio de Defensa ruso reporta el uso de armas hipersónicas durante la operación militar en el país vecino…El misil hipersónico aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal fue presentado en marzo del 2018 por el presidente ruso Vladímir Putin junto con otros sistemas de armas futuristas con los que Rusia está modernizando el arsenal de sus Fuerzas Armadas. Es capaz de alcanzar velocidades de 10 Mach transportando ojivas nucleares y convencionales a distancias de hasta 2.000 kilómetros y superar todos los sistemas existentes de defensa aérea y antimisiles” (21).

B.- La reacción de Irán llego también aquel mismo día (12 de marzo de 2022): fue un ataque con 12 misiles balísticos tipo Fateh-110 contra un centro estratégico perteneciente al Mossad israelí (una base militar de la inteligencia israelita en Erbil, en el Kurdistán irakí), donde habrían muerto, nada menos, 9 generales sionistas junto a un número indeterminado de militares estadounidenses, que unos días antes habían asesinado a dos coroneles de la República islámica iraní: Realmente sorprendente el operativo militar.

Cierto, el pasado lunes (7 de marzo de 2022), Israel había lanzado ataques aéreos en territorio sirio que causaron la muerte de dos coroneles iraníes, identificados como Ehsan Karbalai Pur y Morteza Said Neyad, miembros de dichas fuerzas. Ante esto Irán manifestó que aquel ataque no iba quedar sin respuesta. Y fue así que aquella respuesta sobrevino en la madrugada del domingo 12 de marzo de 2022, ha sido un ataque con 12 misiles balísticos contra un centro estratégico perteneciente al Mossad. Inmediatamente fue reivindicado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI)

Veamos:

“El ataque ejecutado el sábado (12 de marzo de 2022) por el ejército iraní con 12 misiles balísticos Fateh-110 contra una base militar de Erbil, en el Kurdistán irakí, ha eliminado a nueve generales del Mossad israelí. Los generales israelíes estaban celebrando una reunión en el cuartel general de Erbil en ese momento preciso. “Nueve generales del Mossad murieron en un ataque con misiles contra una base en Erbil: Adam Butler, Mathis Datris, Melissa Robert, Gabriel Tucker, Mark Zall, Smith, Connie, Minusy, Saul”, informó el periodista iraní Hayal Muazzin. Estas informaciones no coinciden con las del periódico israelí Haaretz, cuyos reportajes informan de la muerte de cuatro oficiales superiores y de las heridas de otros siete…Aunque Estados Unidos niega haber tenido bajas, sólo unas horas después de los ataques, un avión médico de la Fuerza Aérea estadounidense aterrizó en Erbil, lo que indica que el bando estadounidense tuvo bajas, y probablemente también muertes” (22).

IV.- Tras estos hechos, Estados Unidos pierde su monopolio político de la ofensiva militar, que solo este país tuvo desde cuando inicio su ofensiva militar contra la parte oriental del planeta en 2001 a fin de imponerse a Rusia y China. Esto ha llegado a su fin el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia inicia su operativo militar sobre Ucrania, un claro paso de este país a una política de ofensiva militar que en el fondo constituye para Estados Unidos una importante derrota militar estratégica

La burguesía estadounidense al parecer empieza a preocuparse y retorcerse por la contundencia de los ataques militares al que últimamente han llegado Rusia e Irán, una situación que pondría en peligro la permanente política ofensiva que solo Estados Unidos tuvo desde cuando inició su ofensiva militar contra la parte oriental del planeta en 2001. Sencillamente esto es muy grave para esta burguesía que la lleva a perder el respeto que siempre le han tenido estos países (Rusia y China) manteniéndose en una política de defensiva militar, sin firmeza nada de nada. Esto ha sido, sobre todo, después de los contundentes misiles Iskander rusos que pulverizaron a sus fantoches paramilitares cerca de la frontera de Polonia y los 9 generales sionistas y algunos de sus propios militares alcanzados por los misiles balísticos iraníes. Probablemente recién han empezado a sentir la fortificación de nuevas estructuras políticas que estaban alzándose en el mundo como reflejo de una estructura económica que había venido encabritándose desde el año 2008.

Entonces lo anterior casi con toda probabilidad estaría llevando a la vieja burguesa estadounidense a preocuparse por la mediación del conflicto Ucrania-Rusia. Ciertamente, los hechos anteriores han sido contundentes. Por supuesto esto no está en las prensas, es algo que corren entre los corrillos del poder mundial.

Veamos esto:

La primera, es un texto muy importante sobre la crisis Rusia-Ucrania escrita por el arzobispo de Estados Unidos de América, Mons. Carlo María Viganó, Ex Nuncio Apostólico de aquel país. Cierto, el 6 de marzo de 2022 el Arzobispo de Estados Unidos de América, ex Nuncio Apostólico, Carlo Maria Viganò, envió un extenso mensaje, como Arzobispo de Estados Unidos a nombre de la iglesia católica, sobre la crisis Rusia-Ucrania. El título: “Mons. Carlo María Viganó sobre la crisis Rusia-Ucrania. Razones de un conflicto”. ¿Una preocupación real de la iglesia católica cuando precisamente se desploma el poder estadounidense? ¿O tal vez un escrito a pedido del poder decadente estadounidense a los “santos oficios” de la iglesia sabiendo su enorme trascendencia en la política mundial? Monseñor Carlo María Viganó ha escrito este manifiesto como si fuera un líder pro-ruso, y ha denunciado el ataque contra Sputnik y Rusia Today:

Veamos:

“Llegamos entonces a la crisis de Ucrania, que se nos presenta como consecuencia de la arrogancia expansionista de Vladimir Putin hacia una nación independiente y democrática sobre la que pretende reclamar absurdos derechos. Se dice que el “belicista Putin” está masacrando a la población indefensa, que se ha levantado valientemente para defender el suelo de su patria, las fronteras sagradas de su nación y las libertades violadas de los ciudadanos. La Unión Europea y Estados Unidos, “defensores de la democracia”, se dice, por tanto, que no pueden no intervenir a través de la OTAN para restaurar la autonomía de Ucrania, expulsar al “invasor” y garantizar la paz. Ante la “arrogancia del tirano”, se dice que los pueblos del mundo deberían formar un frente común, imponiendo sanciones a la Federación Rusa y enviando soldados, armas y ayuda económica al “pobre” presidente Zelensky, “héroe nacional” y “defensor” de su pueblo. Como prueba de la “violencia” de Putin, los medios de comunicación difundieron imágenes de bombardeos, registros militares y destrucción, atribuyendo la responsabilidad a Rusia. Y aún hay más: precisamente para garantizar una “paz duradera”, la Unión Europea y la OTAN están abriendo los brazos para recibir a Ucrania como miembro. Y para evitar la «propaganda soviética», Europa ahora está «apagando» Russia Today y Sputnik, con el fin de garantizar que la información sea “libre e independiente”. Pero en lo esencial Viganó ha pedido la Paz: “Nada se pierde con la paz. Todo se puede perder con la guerra. Que los hombres vuelvan a la comprensión. Que reanuden la negociación. Negociando con buena voluntad y con respeto a los derechos de los demás, que se den cuenta de que un éxito honroso nunca está excluido cuando hay negociaciones sinceras y activas. Y se sentirán grandes -con verdadera grandeza- si imponiendo silencio a las voces de las pasiones, sean colectivas o privadas, y dejando a la razón a su debido dominio, evitarán a sus hermanos el derramamiento de sangre y la ruina de su patria”.

Continúa: “Como ha observado con lucidez el general Marco Bertolini, ex comandante del Comando Operativo Conjunto de la Cumbre: “Estados Unidos no solo ganó la Guerra Fría, sino que también quería humillar [a Rusia] tomando todo lo que en cierto sentido caía dentro de su área de influencia. [Putin] soportó a los países bálticos, Polonia, Rumania y Bulgaria [que se unieron a la OTAN]. Ante Ucrania [ingreso en la OTAN], que le hubiera quitado cualquier posibilidad de acceso al Mar Negro, reaccionó». Y agrega: “Hay un problema de estabilidad del régimen, se ha dado una situación con un primer ministro bastante improbable [Zelenskyy], uno que viene del mundo del espectáculo”. El general no deja de recordar, en el caso de un ataque estadounidense a Rusia, que “los Global Hawks que sobrevuelan Ucrania parten de Sigonella [Italia]; Italia es una base militar estadounidense en gran parte. El riesgo está ahí, es presente y real”. Se cree que el área de Donetsk es rica en yacimientos de gas inexplorados que han sido el objetivo de Burisma Holdings. Una política internacional entrelazada con la económica que hizo que los medios de comunicación norteamericanos hicieran muecas en aquellos años”.

Continúa: “La revolución de colores en Ucrania y la independencia de Crimea, Donetsk y Lugansk. En 2013, luego de que el gobierno del presidente Viktor Yanukovych decidiera suspender el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea y estrechar las relaciones económicas con Rusia, comenzaron una serie de manifestaciones de protesta conocidas como Euromaidan, que duraron varios meses y culminaron en la revolución. que derrocó a Yanukovych y condujo a la instalación de un nuevo gobierno. Fue una operación patrocinada por George Soros, como le dijo con franqueza a CNN: “He tenido una fundación en Ucrania desde antes de que se independizara de Rusia; esta fundación siempre ha estado en el negocio y ha jugado un papel decisivo en los acontecimientos de hoy… Liquidó a los ministros de la vieja guardia, en primer lugar al poderoso Ministro del Interior, [Arsen] Avakov. Retiró con rudeza al presidente de la Corte Constitucional que actuaba como fiscalizador de sus leyes. Cerró siete canales de televisión de la oposición. Detuvo y acusó de traición a Viktor Medvedcuk, simpatizante prorruso pero sobre todo líder del partido Plataforma de Oposición – Por la Vida , el segundo partido del Parlamento ucraniano después de su Servidor del Pueblo. También está enjuiciando por traición al ex presidente Poroshenko, quien sospechaba de todos excepto de aquellos que se llevaban bien con los rusos o sus amigos. El alcalde de Kiev, el popular ex campeón mundial de boxeo Vitaly Klitchko, ya ha sido objeto de varios registros e incautaciones. En resumen, Zelenskyy parece querer hacer una limpieza general de cualquiera que no esté alineado con su política”.

Continua: “Los movimientos neonazis que participan en acciones militares y paramilitares operan libremente en Ucrania, a menudo con el apoyo oficial de instituciones públicas. Entre ellos se encuentran los siguientes: La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) de Stepan Bandera, un movimiento de matriz nazi, antisemita y racista ya activo en Chechenia y que forma parte del Sector Derecha, una asociación de movimientos de extrema derecha formada a principios de época del golpe de Euromaidán en 2013/2014; el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA); la UNA/UNSO, ala paramilitar del partido político de extrema derecha Asamblea Nacional de Ucrania; la Hermandad Korchinsky, que ofreció protección en Kiev a los miembros de ISIS (aquí); Misanthropic Vision (MD), una red neonazi repartida por 19 países que incita públicamente al terrorismo, el extremismo y el odio contra cristianos, musulmanes, judíos, comunistas, homosexuales, estadounidenses y personas de color… En 2016, un informe de la OSCE [Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa] encontró que el Batallón Azov era responsable de la matanza masiva de prisioneros, el ocultamiento de cadáveres en fosas comunes y el uso sistemático de técnicas de tortura física y psicológica. Hace solo unos días, el comandante adjunto del batallón, Vadim Troyan, fue nombrado jefe de policía de la región del óblast por el ministro del Interior, Arsen Avakov” (23).

La segunda (recientemente): el 18 de marzo de 2022 tuve conocimiento desde Xinhua, las conversaciones del presidente estadounidense, Joe Biden, con el presidente chino, Xi Jinping, a través de una videollamada a pedido del primero. El asunto ha sido, por supuesto, la preocupación estadounidense de parar la intervención rusa en Ucrania.

Veamos:

“El presidente Biden dijo que hace 50 años, Estados Unidos y China tomaron la importante decisión de emitir el Comunicado de Shanghái. Cincuenta años después, la relación entre Estados Unidos y China ha llegado una vez más a un momento crítico. El desarrollo de esta relación dará forma al mundo en el siglo XXI. Reiteró que EE.UU. no busca una nueva Guerra Fría con China; no pretende cambiar el sistema de China; la revitalización de sus alianzas no está dirigida a China; Estados Unidos no apoya la «independencia de Taiwán»; y no tiene intención de buscar un conflicto con China. Estados Unidos está listo para tener un diálogo sincero y una cooperación más estrecha con China, mantenerse comprometido con la política de Una China y manejar de manera efectiva la competencia y los desacuerdos para garantizar el crecimiento constante de la relación, dijo el presidente Biden. También expresó su disposición a mantenerse en estrecho contacto con el presidente Xi para establecer la dirección de la relación entre Estados Unidos y China”

Continúa: “Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos principales economías del mundo, China y EE. UU. no solo deben guiar sus relaciones por el camino correcto, sino también asumir su parte de responsabilidades internacionales y trabajar por la paz y la tranquilidad mundiales, dijo Xi… Xi enfatizó que él y el presidente Biden comparten la opinión de que China y EE. UU. deben respetarse mutuamente, coexistir en paz y evitar la confrontación, y que las dos partes deben aumentar la comunicación y el diálogo en todos los niveles y en todos los campos”.

Continúa: “El presidente Biden expuso la posición de EE. UU. y expresó su disposición a comunicarse con China para evitar que la situación se agrave…China ha estado haciendo todo lo posible por la paz y seguirá desempeñando un papel constructivo», dijo Xi. Acordando que la videollamada es constructiva, los dos presidentes ordenaron a sus equipos que hagan un seguimiento rápido y tomen medidas concretas para que las relaciones entre China y Estados Unidos vuelvan a la senda del desarrollo constante y hagan los esfuerzos respectivos para la solución adecuada de la crisis de Ucrania” (24).

En realidad, amable lector, los hechos están corriendo aceleradamente. No sé si las conclusiones de este trabajo realmente van a cumplirse. En todo caso, sobre el desenlace de estos últimos hechos, esperemos los próximos acontecimientos que muy pronto sobrevendrán, sin ilusionarnos que los genocidios del siniestro ejército estadounidense van a terminar con este fin de su monopolio de la ofensiva militar, soy muy claro que ello va a continuar hasta que los pueblos se unan y se alcen en armas para destruirlo. Entonces se entenderá de sobra que este es un análisis marxista que llama a todos los actores (China, Estados Unidos, Rusia) por su nombre…

NOTAS.

1.- “El detonante de la nueva recesión mundial”. Autor: Michael Roberts. Nota publicada el 4 de septiembre de 2019, en: Rebelión: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=260107

2.- “Deuda pública de EEUU supera por primera vez los $30 billones”. Nota publicada el 2 de febrero de 2022, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/536829/deuda-publica-coronavirus

3.- “Colapso histórico de la economía estadounidense: el PIB real registra la mayor caída trimestral en los últimos 70 años con un 32,9%”. Por Justinas Baltrusaitis: Nota publicada el 17 de agosto de 2020, en: Global Research_ https://www.globalresearch.ca/collapse-of-us-economy-real-gdp-registers-biggest-quarterly-slump-in-last-70-years-at-32-9/5721272

4.- “El dólar ha entrado en una espiral de muerte y mucha más inflación está en camino”. por Michael Snyder Investigación global, 18 de enero de 2022: https://www.globalresearch.ca/dollar-entered-death-spiral-lot-more-inflation-way/5767376

5.- “El capitalismo financiero se ha ido: tasas de interés ultra bajas y burbujas de precios”. Por el profesor Rodrigue Tremblay. Nota publicada el 31 de julio de 2019, en: Global resrach: https://www.globalresearch.ca/financial-capitalism-gone-amok-ultra-low-interest-rates-price-bubbles/5685137

6.- “Anegada Nebraska”. Higinio Polo. Nota publicada el 12 de diciembre de 2019, en: Rebelión: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=263417

7.- “¿Están India y Japón desafiando la iniciativa Belt and Road (BRI) en el Lejano Oriente de Rusia?”. Por Paul Antonopoulos. Nota publicada el 12 de septiembre de 2019, en: Global Research.

8.- “La apuesta de Deng Xiao Ping en China por el socialismo de mercado. La máquina es tu amo y señor”. Agustín Moreno. Nota publicada el 20 de agosto de 2019, en Rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259455&titular=la-m%E1quina-es-tu-amo-y-se%F1or-

9.- “¿Putin es el nuevo coronavirus?”. Por el representante Ron Paul. Nota publicada el 08 de marzo de 2022, en: Global Research: https://www.globalresearch.ca/putin-new-coronavirus/5773333

10.- “Guerra nuclear preventiva”: La batalla histórica por la paz y la democracia. ¿Una Tercera Guerra Mundial significa el fin de la humanidad?”. Por el profesor Michel Chossudovsky. Nota publicada el 7 de marzo de 2022, en Global Research: https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third-world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695

11.- «Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra nuclear». Sputnik Mundo, 1920, 03.01.2022 https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-y-china-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html

12.- “Palabra final: OTAN no entra en guerra frontal con Rusia en Ucrania”. Nota publicada: jueves, 17 de marzo de 2022, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/europa/539375/otan-guerra-rusia-ucrania

13.- «El «sol negro» y otros referentes comunes». Nota publicada el 18 de marzo de 2019, en: Octubre.

14.- “Rusia: Neonazis asesinan a diario entre 80 y 235 civiles en Mariúpol”. Nota publicada: domingo, 20 de marzo de 2022, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/rusia/539628/neonazis-crisis-humanitaria

15.- “EEUU convirtió a Ucrania en el mayor centro de pruebas de armas bacteriológicas, afirma microbiólogo”. Nota publicada el 12/03/2022, en: SANA. Fuente: Sputnik” http://www.sana.sy/es/?p=223060

16.- “¡Google ha cometido la peor censura desde que existe Internet en el mundo!» Por Franco Vielma. Nota recogida de internet

17.- “EEUU se siente inquieto por una alineación China-Rusia en Ucrania”. Nota publicada: martes, 15 de marzo de 2022, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/539251/china-rusia-alineacion-inquieto

18.- “Rusia no pedirá levantar las sanciones ni Moscú cambiará su rumbo, dice vicecanciller”. Publicado en marzo 13, 2022 por ELCOMUNISTA.NET: https://elcomunista.net/2022/03/13/rusia-no-pedira-levantar-las-sanciones-ni-moscu-cambiara-su-rumbo-dice-vicecanciller/

19.- https://politikus.ru/events/141580-inostrannye-naemniki-posle-udara-po-yavorovskomu-poligonu-sbegayut-v-polshu.html

20.- “Los mercenarios extranjeros subcontratados por la OTAN huyen de Ucrania al primer ataque ruso”. Nota publicada el 14 de marzo de 2022, en: mpr21: https://mpr21.info/los-mercenarios-extranjeros-subcontratados-por-la-otan-huyen-de-ucrania-al-primer-ataque-ruso/

21.- “Rusia utiliza misiles hipersónicos Kinzhal para destruir un depósito de misiles en el oeste de Ucrania”. Nota publicada el 19, de marzo de 2022 by ELCOMUNISTA.NET: Fuente: RT https://elcomunista.net/2022/03/19/rusia-utiliza-misiles-hipersonicos-kinzhal-para-destruir-un-deposito-de-misiles-en-el-oeste-de-ucrania/

22.- “El ejército iraní elimina a nueve generales del Mossad israelí en un ataque con misiles en Irak”. Nota publicada el 14 de marzo de 2022, en: mpr21: https://mpr21.info/el-ejercito-irani-elimina-a-nueve-generales-del-mossad-israeli-en-un-ataque-con-misiles-en-irak/

23.- “Mons. Carlo María Viganó sobre la crisis Rusia-Ucrania. Razones de un conflicto”. Por Carlo Maria Viganò. Nota publicada el 08 de marzo de 2022, en: https://kosmospolis.com/2022/03/mons-carlo-maria-vigano-sobre-la-crisis-rusia-ucrania-razones-de-un-conflcito/

24.- “El presidente chino, Xi Jinping, tiene una videollamada con el presidente estadounidense, Joe Biden, a pedido de este último, en Beijing, capital de China, el 18 de marzo de 2022. (Xinhua/Liu Bin): Nota publicada el 2022-03-19: fuente: Xinhua: http://www.xinhuanet.com/english/20220319/3e721d52bec440dc913f4ffdc68106c7/c.html