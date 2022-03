Situación general: Prosigue la pausa en las operaciones mientras llegan refuerzos y se acumulan hombres y material para nuevas operaciones. Siguen los asedios de las ciudades cercadas, la lucha de posiciones, los ataques aéreos…. y cientos de muertos y heridos por día y los horrores y sufrimientos de la guerra

Avances y pérdidas del enemigo

Pausa en las operaciones – corresponsal de guerra Sladkov.

No eso una parada forzada, sino una parada planificada. ¿Para qué? Mira, las tropas se movieron durante todo un mes, y esto fue la introducción de tropas, la ruptura de las líneas de defensa enemigas y el avance intensivo a líneas predeterminadas.

Esta era la formación y transferencia de reservas, estos eran el movimiento de columnas a lo largo de rutas complejas, más o menos seguras, y de esas largas y difíciles de pasar. Esta fue la formación de muchos PLD (puntos de despliegue temporal), actividades de ingeniería (fortificación y limpieza de minas).

Es necesario descansar, recibir suministros, nuevos oficiales y especialistas, incluido el personal de vuelo, para reemplazar a los heridos y muertos, reparar y reemplazar equipos, llevar municiones, provisiones, medicamentos, comprender las tareas y ¡listo!!!

Todavía tenemos muchas cosas gloriosas que hacer. Y detrás de nosotros está el período más sangriento y difícil, incluso psicológico, que hemos pasado con dignidad. Hacemos todo absolutamente bien.

Opinión de Strelkov: por lo que pueda valer. Todo va fatal, hay que ir a la movilización total…etc siempre es bueno tener una opinión crítica.

Sobre la situación en el frente 22 Marzo – Igor Strelkov:

Región de Donetsk: combates intensos en Mariupol, en la zona de Ugledar (hasta anoche no se había tomado, contrariamente a los informes oficiales, sobre cuya base escribí y hablé de su ocupación), en Maryinka y sus alrededores, en la zona de Verkhnetoretsky, en la aglomeración de Severodonetsk-Lisichansk, en la zona de Izyum y en la ciudad misma. Ayer, el frente enemigo no estaba roto ni retrocedido significativamente.

Las Fuerzas Armadas de la RPD avanzan gradualmente por todas partes, pero el enemigo también contraataca regularmente. Y si todo sigue así , para mediados de abril, el «personal» de la Milicia de Donetsk (en menor medida, en la milicia de Lugansk pero la situación no es muy diferente) simplemente no quedará nadie. Y con reservistas movilizados completamente inexpertos (que también son lanzados a la batalla, con las pérdidas correspondientes), no ganarás mucho. Si esto es entendido por el mando ruso, que continúa lanzando ataques frontales con la infantería de Donetsk día tras día , me resulta difícil responder. El enemigo también sufre pérdidas muy cuantiosas,pero su reserva de movilización es mucho más significativa, muchas veces más. Pero a continuación se encuentran las zonas fortificadas de la retaguardia enemiga en Kurajovo, Bakhmut, Soledar y las aglomeraciones de Slavyansk – Kramatorsk-Druzhkovka-Konstantinovka, que no son menos fortificadas y extremadamente inconvenientes para el asalto. Y algunos de ellos ya están ocupados por guarniciones enemigas que se preparan para la defensa.

Me gustaría recordar que durante los tiempos imperial y soviético, el personal militar reclutado recibió al menos una instrucción mínima y pertrechos o antes de ser enviado al frente. Y los tripulantes de tanques, artilleros, zapadores y personal de transmisiones(etc.)- llegaron al frente ya entrenados en su profesión militar en una medida suficiente. De lo contrario, no habrían podido luchar. No se nada sobre la creación de tales unidades en las repúblicas (en otras palabras, no existen, si lo fueran, lo sabría). Y la guerra ya dura muchos años. Y si un soldado de infantería todavía puede ser lanzado a la batalla con la esperanza de que» aprenderá todo en un par de días, si sobrevive», entonces no está claro quién será puesto detrás de las palancas de los vehículos de combate cuando» todos los veteranos estén fuera de combate». Además, LOS VOLUNTARIOS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA NO PUEDEN CRUZAR la frontera. A menudo, incluso aquellos que quieren ocupar un puesto en unidades militares específicas. Al mismo tiempo, son las «autoridades fronterizas de la LDNR»las que no dejan pasar. Por qué se hace esto y con qué propósito, solo podemos adivinar…

Cerca de Nikolaev y al sur de Krivoy Rog también hubo batallas persistentes, cuyo resultado operacional no sé. A juzgar por la falta de informes de victoria, las tropas rusas no han tenido mucho éxito allí. La misma foto-cerca de Kiev.

De Chernihiv a Kharkov: batallas y escaramuzas de importancia local. La línea del frente no ha cambiado.

Es muy posible que en las próximas semanas se abra un» nuevo frente » al oeste de Kiev. Esto se evidencia en la febril preparación por parte de los polacos de su «cuerpo expedicionario» para participar en la lucha en el oeste de Ucrania. Les advertí desde el principio sobre la posibilidad de tal paso por parte de nuestros «queridos socios occidentales» si el ejército ruso no logra un éxito decisivo durante las primeras semanas de la «operación especial». Si los polacos decidirán intervenir en la guerra, o no, lo sabremos pronto.

No puedo decirte mucho de lo que sé en detalle.

Todavía no hay movilización y ni siquiera se sabe de su preparación. Y sin ella, esta guerra no se puede ganar. Sin embargo, no descarto que se estén tramando planes completamente diferentes a una victoria en las profundidades del Ministerio de Defensa.

O allí donde se está cliente, cómodo y todavía bastante seguro), continúan engañándose y no solo a sí mismos, sino también al «supremo» (Putin) con ilusiones de que «el enemigo está a punto de huir, los aviones y los misiles harán su trabajo y no habrá necesidad de esforzarse más allá del presente».

AYER

Informe de los partisanos de Dnepropetrovsk (resistencia rusa)

[22.03.2022] [18:20] Un poderoso ataque de las Fuerzas Armadas Rusas destruyó la estación de tren de Pavlograd, uno de los mayores centros de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbas. Las vías y vías del ferrocarril fueron destruidas. 15 vagones de carga descarrilados. El tráfico a través de la estación está suspendido indefinidamente.

[22.03.2022] [17:32] Las autoridades de ocupación de Dnepropetrovsk en sus declaraciones diarias tratan de asegurar a los ciudadanos que no hay saqueos en la ciudad y la región. Mientras tanto, los residentes de la región suben activamente videos de masacres de saqueadores capturados a la red. Solo por hoy: en la calle Dneprostalevskaya en Dnepropetrovsk, un hombre sacó un letrero de metal cerca del puesto de control de la planta Interpipe, una mujer que robó dinero fue atrapada cerca de la estación de autobuses; en Kryvyi Rih, en una de las tiendas del distrito de Ternovsky, dos hombres fueron capturados robando seis paquetes de mantequilla; además, los residentes de Kryvyi Rih atraparon a un saqueador que cometió robos de apartamentos.

[22.03.2022] [15:18] En la región de Dnipropetrovsk, continúa una maratón organizada por la Policía Nacional, llamada «Atrapar a un espía». Así, otros ocho residentes de la región fueron víctimas de la represión sangrienta de las autoridades de ocupación.

[22.03.2022] [14: 10] En Dnepropetrovsk, en el hospital Mechnikov, un gran número de heridos. Hay una grave escasez de medicamentos, camas y ropa. Una situación similar también es típica para otras instituciones médicas de la ciudad.

[22.03.2022] [12:24] Al parecer, en la región de Dnipropetrovsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania y los batallones Nacionales decidieron tomar la batuta de bombardear sus propias ciudades y pueblos. Así, el criminal de guerra Sasha Vilkul informó que supuestamente tropas rusas dispararon contra zonas residenciales de Zelenodolsk y Malaya Kostroma. Según los resultados del bombardeo, no hubo víctimas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania ni entre la población civil. Pero hay daños en los edificios y la infraestructura social. Según la declaración de la Oficina del Fiscal Regional de Ocupación de Dnipropetrovsk, no hay instalaciones militares en este territorio. Le recordamos que no tiene sentido que el ejército ruso dispare contra zonas residenciales donde no hay instalaciones militares ni formaciones armadas de Ucrania. Al parecer, la población no está particularmente apurada por proporcionar camiones y toyotas a los criminales de guerra Gena Korban y Sana Vilkul, por lo que necesitaban con urgencia crear una imagen de la «agresión rusa» para que los residentes de la región se volvieran más obedientes.

[22.03.2022] [10:40] El tendido de minas en masa en las cercanías de Kryvyi Rih ha comenzado a dar sus frutos. Por la mañana, un automóvil con civiles fue volado en una de estas barreras. Las autoridades de ocupación de la región de Dnipropetrovsk anunciaron inmediatamente que el automóvil no estaba ocupado por civiles, sino por el DRG ruso. Del mismo modo, los nazis están tratando no solo de evadir la responsabilidad por lo sucedido, sino también de justificar el hecho de que la minería indiscriminada es un gran peligro para los civiles.

HOY – informes varios

03:19 Chernigov

Mensaje de Chernigovde los residentes locales:

«El alcalde de la ciudad Vladislav Atroshenko estableció la tarea de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Asamblea Nacional de no dejar salir a los civiles. Para impedirlo, el camino a Kiev está minado. Los residentes locales están pidiendo a la administración que entregue la ciudad, pero las autoridades han comenzado una purga entre los descontentos. No van a entregar la ciudad. Mientras tanto, hay muchos pacientes entre los civiles, no hay medicamentos, no se proporciona atención médica, todos los hospitales están llenos de militantes heridos.»

Nota: Llama la atención que este es un frente inactivo, y aún así los ucranianos sufren bajas, no por ataques aéreos o de misiles, que no se ha informado de ninguno en esta región, si no por una lucha constante con las fuerzas rusas del cerco.

06:30 Frente de Donetsk-Gorlovka

En el pueblo de Verkhnetoretskoye, justo en la escuela local, el ejército de Ucrania y los batallones Nacionales hicieron un bastión. La milicia de Donetsk, con el apoyo del ejército ruso, despejaron la población del enemigo, después de lo cual los ucranianos comenzaron a bombardear con artillería.

Después de 4 días de lucha, eliminaron partes de la 25ª Brigadas de Ucrania, que sufrió pérdidas significativas . Como de costumbre, uno de los bastiones del enemigo se encontraba en la escuela.

07:00 Nikolayev – Blogger ucraniano Anatoly Shariy confirmanla muerte con nombre y apellidos de casi 300 soldados en el ataque con misiles contra el cuartel de la 79ª Brigada.

Kiev todavía suprime deliberadamente la información sobre los muertos, mientras que según los corresponsales extranjeros, sólo 80 soldados murieron.

Tenga en cuenta que la 79ª Brigada tiene una infame reputación de crímenes de guerra en el Donbas.

07:15 Popasnaya

Los residentes locales se ven obligados a vivir en los sótanos de casas en ruinas sin electricidad, alimentos ni agua debido a los incesantes bombardeos de las tropas ucranianas.

Miles de civiles en las poblaciones liberadas de la República Popular de Lugansk se ven obligados a vivir en esas condiciones.

A riesgo de sus vidas, los soldados de la Milicia Popular organizan la evacuación de civiles. Las personas que han escapado no pueden creer que estén a salvo y, en primer lugar, llaman a sus seres queridos para decir: «Estamos vivos»

Nota: La práctica habitual del ejército ucraniano de ocupación es bombardear los pueblos y ciudades que se ha visto obligado a abandonar, son bombardeos de venganza, sin justificación alguna militar porque las fuerzas rusas se desplazan por fuera de las ciudades.

Como muestra, un testimonio de muchos sobre los horrores de Mariupol

Mishchenko Oleg Viktorovich, un refugiado de Mariupol.

– «Toda la ciudad fue tomada como rehén, a nadie se le permitió ir a ninguna parte, era imposible pasar, era peligroso moverse en automóviles. Un vecino de la casa de enfrente fue a buscar agua al pozo y una mina lo voló por los aires. Incluso minaron carreteras. La ciudad de Mariupol fue tomada como rehén, sin comida, sin electricidad, sin agua y el bombardeo constante de puntos donde la gente sacaba agua».

09:44 Partisanos de Kharkov

En general, en Kharkov ayer, por primera vez desde el comienzo de la operación, no hubo movimiento de tropas y material a través del centro de la ciudad a los distritos.Velikaya Danilovka y Severnaya Saltovka.

Antes de eso, el ejército de Ucrania, las unidades nacionalistas y los destacamentos de defensa territorial hacían 3-4 viajes al día, cambiando el material dañado y reparándolo rápidamente en el centro de la ciudad. Pero en los últimos días, la intensidad del fuego de ambos lados ha disminuido considerablemente: el ejército ruso realiza ataques precisos, además de llevar a cabo fuego de contra batería.

Foto: Artillería super pesada rusa en Kharkov (Malka, 203mm calibre)

10:00 COMUNICADO EJÉRCITO RUSO (resumen)

Las fuerzas rusas continúan destruyendo unidades de la 54ª Brigada Mecanizada Actualmente, están luchando por la captura de la aldea de Novomikhailovka.

El grupo de tropas de la República Popular de Donetsk, después de haber completado el barrido del asentamiento de Verkhnetoretskoye de los nacionalistas, continuó persiguiendo a las unidades en retirada de la 25ª Brigada Aerotransportada y tomó el control de la estación de tren de NOVOBAKHMUTOVKA.

Durante la noche, tres tanques, dos vehículos de combate de infantería, dos morteros y 5 vehículos todoterreno fueron destruidos en la zona.

En la noche del 22 de marzo, armas de gran precisión de largo alcance basadas en el mar atacaron un arsenal en la aldea de Orzhev, a 14 kilómetros al noroeste de la ciudad de ROVNO. Como resultado del ataque, un gran arsenal de armas y equipo militar de las tropas ucranianas, incluidos los recibidos de los países occidentales, fue destruido.

La aviación operacional-táctica y del ejército, así como las fuerzas de misiles, alcanzaron 97 objetos de la infraestructura militar de Ucrania durante el día.

️ ️ Entre ellos: dos lanzadores y vehículo de carga de transporte del complejo de misiles tácticos «Tochka-U» en una zona industrial en las afueras del norte de KIEV, 8 sistemas de misiles antiaéreos, incluidos: 6 «Buk-M1», un s-300 y una máquina de guerra SAM «OSA», 10 puntos de comando, 8 cañones, artillería de campaña y 3 producción de reconocimiento de artillería de los países de la OTAN.

Sistemas de defensa aérea rusos derribados en el aire durante el día: su-24 ucraniano cerca de la ciudad de IZIUM, 16 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, incluidos tres «Bayraktar TB-2» en las áreas de los asentamientos ROZHIN, KARASEV y MAXIM GORK

Un grupo de «cazadores nocturnos» compuesto por helicópteros Ka-52 y Mi-28N destruyó 9 tanques ucranianos, 7 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de combate durante los ataques nocturnos,

Nota: Al parecer los helicópteros rusos vuelan de noche gracias a sus sofisticados sistemas, para evitar el fuego de los misiles antiaéreos portátiles, que para apuntarlos el operador necesita ver al helicóptero y centrarlo en el visor, cosa que de noche es imposible.

Aquí un buen artículo sobre el Mi-28: https://topwar.ru/193835-udarnyj-vertolet-mi-28n-poprobujte-pokritikovat.html

10:30 Comunicado milicia de Donetsk

En el último día, nuestros soldados destruyeron 76 invasores ucranianos, 28 posiciones de tiro, 2 tanques, 3 vehículos de combate de infantería, 2 vehículos blindados y la estación de guerra electrónica Bukavel-AD. Se capturaron 4 tanques, 1 vehículo de combate de infantería, 3 vehículos blindados y 2 kits de comunicaciones tácticas Harris.

9 militares de la 54ª Brigada mecanizada y 10 de la 36ª Brigada de Infantería de Marina del ejército de Ucrania tomaron la decisión correcta y y voluntariamente depusieron sus armas, lo que salvó sus vidas.

10:35 Sobre el comunicado -Boris Rozhin

El ejército ruso anunció la finalización del barrido de Verkhnetoretsky en batallas con la 25ª Brigada. También anunció que tomaron la estación de tren de Novobakhmutovka (que no debe confundirse con el pueblo del mismo nombre).

Además informa que la lucha por Novomikhaylovka ha comenzado. Esta es la segunda línea de defensa que cubre la carretera Marinka-Kurakhovo. Después de la captura de Novomikhaylovka, hay perspectivas de aumentar la presión sobre Marinka desde el sur.

11:07 Mariupol – War Gonzo

Por lo tanto, alrededor del 70% de las áreas residenciales ya está bajo el control de la RPD y las tropas rusas. Dejamos de lado las zonas industriales, donde se encuentran tanto nuestras unidades como los grupos neonazis.

Debe entenderse que la comunicación con destacamentos de asalto individuales es extremadamente inestable, y algunas calles cambian de manos más de una vez al día. Además, la situación está cambiando rápidamente.

Sin embargo, el esquema general de la situación en Mariupol se ve exactamente así. Nuestros infantes de marinaestán haciendo un trabajo heroico con la ayuda del Batallón de Somalia. La operación de limpieza cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior de la RPD, las fuerzas especiales de la MGB y el 1.er batallón de fuerzas especiales de la Milicia Popular de la RPD, el 9. º regimiento, el 107. º batallón de la Reserva Móvil, así como combatientes de la República de Chechenia.

¡La victoria está cerca!

11:49 Situación en Kiev

Para la defensa de Kiev, los ucranianos casi no tienen reservas. Por lo tanto, hay muchos teroboronovtsy (milicianos de la defensa territorial) en la ciudad, pero su efectividad contra un ejército profesional es obviamente escasa. Las razones son simples: las fuerzas principales del ejército ucraniano están en el este del país; y en la región de Kiev había algunas reservas de Ucrania occidental, pero murieron en las batallas por Gostomel e Irpen, donde los ucranianos trataron de desalojar a las tropas rusas. En algunas unidades del ejército y la Guardia Nacional, ya sólo queda la mitad del personal.

No hay de dónde sacar reservas, los hombres del oeste de Ucrania no están ansiosos por luchar,la movilización se ha visto interrumpida por un gran flujo de refugiados del país., y en la región de Zhitomir, en los accesos a Kiev, la aviación rusa destruyó las fuerzas que podían ayudar, al menos de alguna manera, en la capital.

12:09 Cuartel General de Defensa Territorial de la RPD: 28 civiles resultaron heridos durante el día como resultado del bombardeo de las tropas ucranianas de la República Popular de Donetsk

13:09 Izyum

Los combates continuarán en Kamenka ( al sur de la ciudad). Nuestras tropas están allí. Los ucranianos están tratando de contraatacar en pequeños grupos de tanques, 2-3 vehículos cada uno. Por la mañana, Kamenka fue alcanzado por otro ataque aéreo y de artillería.

***

«Hoy, en San Petersburgo, se celebró una ceremonia de despedida para el Coronel Nikolai Ovcharenko, Jefe Adjunto de las Tropas de Ingeniería del Distrito Militar Occidental. Las escasas líneas del obituario dicen que el coronel fue condcorado con la Orden del Valor póstumamente. Le diré por qué el Coronel recibió su medalla merecidamente.

Esto fue durante la construcción del puente de pontones al sur de Izyum. El fuego de artillería enemigo estaba muy bien dirigido por drones. Los pontones desplegaron el puente bajo fuego y Ovcharenko dirigió personalmente sus acciones. No desde el puente de mando ni protegido en un vehículo blindado, sino estando junto a los soldados.

Muchos dirán que un comandante de este nivel no debe ponerse en riesgo, pero en este caso no había otra opción y Ovcharenko demostró plenamente que no hay mayor amor que alguien que entregará su alma por sus amigos.

Que descanses en paz, oficial ruso. Y sus soldados completaron el puente y pronto todos celebraremos el triunfo para usted en Slavyansk, donde no tuvo tiempo de llegar.»

15:30 ¿Un presagio de un nuevo caldero?

En los últimos días, las Fuerzas Aeroespaciales rusas y las fuerzas de misiles han lanzado una serie de ataques en la retaguardia del grupo ucraniano en el Donbas.

Los cruces ferroviarios de Merefa, Lozovaya, Pavlograd y Slavyansk, a lo largo de los cuales se llevaba a cabo la comunicación ferroviaria del contingente de ocupación en el Donbas, fueron destruidos sucesivamente.

Después de que la aviación rusa destruyera el depósito de combustible del grupo de ocupación ucraniano en Kramatorsk ayer, el grupo enemigo en Donbass corre el riesgo de enfrentar una crisis de combustible en un futuro muy cercano.

16:35 Kharkov – Belgorod, informe de Más antiguo que el Edda – Старше Эдды

Sobre el bombardeo del pueblo de Zhuravlevka, región de Belgorod. Desde hace una semana, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan periódicamente ataques de artillería contra las aldeas de Liptsy y Kazachya Lopan, en la región de Járkov. Estos son pueblos fronterizos, Liptsy está a 20 km de la frontera rusa y a 18 km de Kharkiv, y Kazachya Lopan está aún más cerca del territorio de Rusia.

Es en estas aldeas donde se distribuye la ayuda humanitaria a la población local. Por lo tanto, cuando escriban sobre la catástrofe humanitaria y nos digan que Rusia ha abandonado a todos a su suerte, recuerden que los convoyes humanitarios están literalmente bajo fuego.

Otro hecho importante. En el pueblo de Liptsy hay un cierto Instituto de Metrología y allí se detectó un aumento en el fondo de radiación varias veces, en este mismo instituto. Es decir, para entender, el trabajo con materiales radiactivos se llevó a cabo literalmente a 20 km de la frontera rusa, no puedo escribir todo, pero este es un asunto muy serio.

Lo que quería exactamente Ucrania y por qué se llevó a cabo el trabajo con uranio-238 y plutonio-239 en Liptsy es una suposición.

Quiero llevar a toda esta escoria que está gritando «no a la guerra» y ponerlos en este mismo Instituto de Metrología. He escrito en repetidas ocasiones que Ucrania es capaz de producir una ojiva nuclear y sus sistemas vectores, y ahora hay todas las pruebas de que el trabajo en los componentes de al menos una bomba «sucia» se llevó a cabo directamente cerca de la frontera rusa.

Así que continuaré. El ejército ucraniano ataca directamente a Liptsy. Y quienes dan la orden de abrir fuego saben perfectamente que, además de la población local que hace cola para recibir ayuda humanitaria, también hay objetos a los que no se puede disparar, y mucho menos fumar cerca de ellos. Tales casos.

Resumen de Cassad https://colonelcassad.livejournal.com/7514508.html

Comunicado ejército ruso 21:00 horas

Pequeños avances en el sur y oeste de Donetsk, muy disputados. La pinza norte del cerco está detenida por los contraataques ucranianos.

https://topwar.ru/193881-boi-za-novomihajlovku-kamenku-i-marinku-v-minoborony-podveli-itogi-proshedshego-dnja.html

También se confirma que después de una semana de duras luchas y contraataques la parte norte de Izyum sigue en manos rusas

8https://topwar.ru/193883-podtverzhdeny-dannye-o-perehode-severnoj-chasti-goroda-izjum-pod-kontrol-rossijskih-vojsk.html

Resumen del día

1. Continúa la ejecución de la siguiente etapa de la operación especial de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania.

Una de las tareas principales de esta etapa era rodear y destruir el grupo más grande y más listo para el combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Desde Donetsk y Horlivka, dos áreas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Avdiivka y Pisky, han sido asaltadas durante varios días, desde donde el bombardeo de Donetsk y Horlivka ha continuado durante muchos años y aún continúa. A partir de hoy, Gorlovka logró romper la primera línea de defensa y tomar el control del asentamiento de Verkhnetoretskoye. El progreso es lento, ya que es necesario superar escalones enteros de áreas bien fortificadas y líneas de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han convertido los asentamientos en una red continua de fortificaciones de concreto y un sistema de trincheras y pasajes subterráneos.

Al sur de Donetsk, el Ejército de la RPD está despejando Marinka, donde las principales fuerzas de las Fuerzas Armadas Ucranianas ya han sido eliminadas, pero todavía hay focos dispersos de resistencia.

Además de superar las líneas de defensa, hay una maniobra, cuyo propósito es tomar Avdiivka y Pisky en un ring. Bloquear cualquier localidad o área fortificada permite a los atacantes resolver varias tareas a la vez: excluir el suministro de armas de segunda mano, alimentos y combustible a los apushniki que están atrincherados en la defensa, además de que no les permitirá retirarse y sacar a los enfermos y heridos. Todo esto hace que sea casi imposible para la APU realizar cualquier tarea.

Hacia el oeste, las Fuerzas Armadas Rusas están tratando de eludir el asentamiento de Kurakhovo desde el oeste, donde se planea construir una nueva barrera en forma de una zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es por eso que, para facilitar la tarea de tomar Kurakhovo en el futuro, se formó un grupo que lo bloqueó desde el oeste.

Al norte, en la zona de Izyum, se están librando fuertes combates contra Kamenka, situada al sur de Izyum. Si tienen éxito en esta dirección, las Fuerzas Armadas Rusas tienen inmediatamente la oportunidad de llegar a Slavyansk y Kramatorsk y crear una amenaza de destrucción del grupo AFU ubicado allí.

Este peligro es bien comprendido por el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo que está constantemente tratando de contraatacar pasas. Estos intentos no dieron ningún resultado positivo para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Además de los enfrentamientos en esta zona, continúa la destrucción de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kramatorsk, Druzhkovka y Konstantinovka.

2. De Mariupol, se recibió información sobre tomar el control del 70 por ciento de la ciudad.

A su manera, la operación en Mariupol es bastante única. Tales eventos se llevan a cabo con una superioridad de 3 a 4 veces en mano de obra y medios técnicos. Aquí, hay un equilibrio de fuerzas casi igual, y además, con toda esta situación, las fuerzas de asalto están dando resultados todos los días, avanzando y tomando el control de nuevas áreas de la ciudad.

3. En la dirección sur, no se han observado cambios hasta el momento, excepto que había información de que se había perdido la comunicación con el 80 ODSHBR de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que causó un revuelo en el entorno de información ucraniano.

En la región de Chernihiv, grupos de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas Rusas comenzaron a trabajar, destruyendo equipos, personal y puestos de control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o más simplemente, limpiando el territorio que las tropas rusas pasaron inicialmente sin tocar.

La cobertura de Brovary está en marcha en Kiev. El alcalde de esta ciudad pidió a la población que evacuara. Bueno, en Kiev, la actividad de las fuerzas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha disminuido notablemente, lo que hace posible que balas rusas sobrevuelen la ciudad y realicen tareas. Parece que el pvoshnikov de Kiev estaba muy maltratado.

Cerca de Odessa, en Zatoka, en uno de los centros de recreación, como resultado de un ataque con misiles, varios sistemas grad MLRS y parte del personal estacionado en la base fueron destruidos.

CRÓNICAS Y ARTÍCULOS VARIOS

Testimonio de una víctima de torturas en Mariupol

«MIS DEDOS ESTABAN ROTOS, FUI VIOLADA Y ESTRANGULADA, ENVUELTA EN UNA BOLSA Y ENTERRADA EN UNA TUMBA»

Esto es lo que dijo Yulia Pisarenko sobre su tiempo en la prisión SBU en el aeropuerto de Mariupol, también conocida como la»Biblioteca».

La mujer fue detenida por el SBU y recluida ilegalmente en prisión durante 11 días, tras forzarla a confesar el asesinato del coronel Kharabiryush. Y luego la encarcelaron durante seis años, de los cuales lo mantuvieron en confinamiento solitario durante un año y la amenazaron constantemente con matar a su madre.

https://t.me/swodki/49103

Una breve lección de historia recordatorio de que la patria de los antiguos «sumerios» es un estado artificial y fallido, ambas cosas van unidas. ¿De qué puede estar orgullosa Ucrania?

Alexander Rogers: ¿Hay algo de lo que estar orgulloso en Ucrania? ¿Por qué es exactamente famosa?

Alejandro Rogers

Materiales reales,Selección del editor,YandexZen

Todos nosotros en los últimos años hemos escuchado el interminable “Gloria a Ucrania” millones de veces. Si los ucranianos hicieran algo útil tan a menudo como gritan, quizás no estarían donde están. Pero, sin embargo, el hecho es obvio: seguimos escuchando la interminable repetición irreflexiva de un eslogan vacío con una historia sumamente dudosa.

El siguiente texto no es propaganda en absoluto. Sinceramente, no entiendo y estoy tratando de resolverlo.

Cientos de veces pregunté a los patriotas más diversos: “¿Hay algo de qué enorgullecerse en Ucrania? ¿Por qué es exactamente famosa? En respuesta, maldiciones, maldiciones, deseos de una muerte dolorosa, pero ni un solo intento de responder a la pregunta formulada.

No, hay muchas cosas paradójicas. Personajes (su lengua no se atreve a llamar personas) que elogian a Hitler, se inclinan ante el Tercer Reich y glorifican a los colaboradores nazis, al mismo tiempo que nos comparan a nosotros y a nuestro líder con ellos. Así es como se lleva bien en una cabeza?

Siempre he creído que el orgullo debe estar justificado. Por ejemplo, el mismo origen noble, del que algunos se jactan, no da motivo de orgullo, sino que impone obligaciones («nobless oblizh», la posición obliga). Y no son las hazañas de los antepasados ​​las que son importantes, sino tus propios logros.

En el caso de Ucrania, nunca entendí realmente de qué estar orgulloso allí. Sin pasado épico, sin cultura especial, sin presente brillante.

No en serio. Excepto por las tonterías de todos los Bebikov y Dodikov sobre la «navegación» y «Jesús era ucraniano», toda la historia de este territorio es estar en un estado subordinado como parte de otros países. O pagar tributo, o sufrir redadas. Los turcos y los polacos no consideraban a los residentes locales como personas: algunos fueron conducidos a la esclavitud, otros llamados «beadle» (es decir, «ganado») y burlados.

Los únicos que consideraban a los locales como iguales eran los rusos, cuando formaban parte de la República de Ingushetia y la URSS. Y, paradójicamente, estos períodos de su historia son los que ahora más odian.

Con científicos, ingenieros, músicos y escritores tampoco funcionó. De ahí los intentos desesperados de registrar a cualquiera como «ucraniano»: desde Sikorsky y Vernadsky hasta Chekhov, Tchaikovsky y Korolev.

Formalmente, Ucrania tenía dos filósofos: Franko y Skovoroda. Pero el primero es Rusyn (y estaba categóricamente en contra de ser registrado como «ucranianos»), y el segundo es un representante de la escuela filosófica de San Petersburgo.

Incluso el único cosmonauta ucraniano, Kadenyuk, voló al espacio en un cohete estadounidense.

Con la condición de Estado, Ucrania no funcionó. Dos intentos terminaron apenas comenzando, el tercero también está llegando a su final sin gloria.

Con éxitos militares ajustados. El levantamiento de Khmelnytsky (quien también se hacía llamar «coronel ruso») luchó de alguna manera solo con la milicia de la nobleza, cuando el ejército regular polaco ingresó al territorio, comenzó a vencer a los cosacos una y otra vez. Y solo la intervención de la ahora odiada «Moscovia» los salvó de la derrota final. Todos los territorios de la «Ucrania» moderna fueron comprados por los zares rusos o recuperados de los polacos y turcos por el poder de las armas rusas: tropas bajo el mando de Potemkin, Rumyantsev, Suvorov, Kutuzov, etc.

La industria en Ucrania también fue construida primero por Rusia, luego por la URSS. No tienen nada propio, tienen hambre. Y durante treinta años esta industria sólo fue destruida, aserrada, saqueada y carcomida.

Todos los políticos de Ucrania de los que intentan enorgullecerse (Mazepa, Skoropadsky, Petliura, Bandera) eran traidores o criminales que querían poner a Ucrania bajo alguien de los países occidentales: bajo Suecia, Austria-Hungría, Polonia o Alemania. Khmelnytsky, por cierto, a menudo es odiado por los nacionalistas ucranianos porque se consideraba ruso y firmó una fusión con Rusia.

Hoy Ucrania es el país más pobre de Europa. En el camino hacia abajo, superó incluso a Moldavia y Albania, que antes se consideraban los más pobres. Rogando con la mano extendida por todo el mundo: da dinero, da gasolina, da armas, da mercenarios, da, da, da …

Y en cuanto a la tasa de extinción de la población, está peleando por el primer puesto con algún país africano.

No hay historia. No hay tierras. No hay héroes dignos. No hay victorias y logros reales.

La llamada «revolución de la hidra» es un golpe de estado con el objetivo de vender su propia condición de estado bajo control externo (la UE o los EE. UU., quien pague más). Bajo los gritos de «en Rusia, todos los esclavos» convirtieron a su país en una colonia pobre y sin derechos, que lucha (incluso con su propia población) por los intereses de los «Amos Blancos».

Como resultado, los nativos empobrecidos, lavados con propaganda, están sentados en un país saqueado, colapsado y agonizante, que de hecho hace mucho que cayó en el feudalismo oligárquico, con censura total, crimen fuera de escala y batallones nacionales merodeadores, sin la más mínima perspectivas para el futuro y el idioma ruso está medio olvidado, por lo tanto, habla el terrible surzhik), y al mismo tiempo están firmemente convencidos de que son la «raza superior» en relación con los rusos. ¿En serio? La mitad del planeta se muere por ti, que miserable eres, un manual andante “como no hacerlo”!

Ah, sí, y en lugar del jefe de estado, un payaso drogadicto enano patológicamente engañoso. Por así decirlo «en aras de la exhaustividad».

¿Y qué es «gloria»? No entiendo. ¡Pon tu dedo, ¿de qué estás orgulloso?!

PS Ahora han robado un nuevo eslogan «Todo será Ucrania» (existe la sospecha de que el Donbass). Bueno, hay que odiar tanto al resto del mundo para desear que se convierta en algo así…

Tenga en cuenta que las siguientes organizaciones extremistas y terroristas están prohibidas en la Federación Rusa: Testigos de Jehová, Partido Nacional Bolchevique, Sector Derecha, Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), Estado Islámico (IS, ISIS, DAISH), «Jabhat Fath ash-Sham» , «Jabhat an-Nusra», «Al-Qaeda», «UNA-UNSO», «Talibán», «Majlis del pueblo tártaro de Crimea», «División Misantrópica», «Hermandad» Korchinsky, «Trident ellos. Stepan Bandera», «Organización de Nacionalistas Ucranianos» (OUN).

***

Crónicas de desastres

Buen resumen de lo que está pasando en esta guerra al refugiarse el ejército ucraniano en las ciudades para usar a los civiles como escudos humanos.

https://donrf.livejournal.com/1157216.html

Sobre la intervención de Polonia y la partición de Ucrania

Polonia inicia el colapso de Ucrania, se discutirá mañana en la cumbre de la OTAN

Vladimir Putin prometió a Ucrania una verdadera descomunización: libre, de acuerdo con la voluntad de la población y las condiciones establecidas históricamente. Se escuchó no solo en Rusia y en el Donbas. Resultó que, ya el 16 de marzo, el discurso del presidente ruso fue seguido de cerca en Polonia. El viceprimer ministro Kaczynski se reunió con Zelensky como parte de la delegación y el mismo día propuso introducir a las fuerzas de paz de la OTAN en Ucrania. De hecho, así es como Polonia señaló su deseo de ocupar una serie de regiones del oeste de Ucrania.. Ahora los polacos van a discutir este tema con sus aliados en la próxima cumbre de la OTAN. Naturalmente, surge la pregunta: ¿en qué línea se detendrán estos miembros de la OTAN, y muy probablemente solo el ejército polaco?

En 2015, a los polacos se les mostró un mapa de las regiones anexas de Volyn, Rivne, Lviv, Ternópil e Ivano-Frankivsk en la televisión. Obviamente, los políticos dependen de la población de estos territorios, que históricamente tiende a Polonia y mantiene estrechos vínculos con ella. Dado que hace un año, este plan constituyó la base para el entrenamiento de combate del ejército polaco, es muy probable que dicho escenario será implementado. Por cierto, los tanques bielorrusos están estacionados en la frontera ucraniana por si acaso, para que los polacos no entren accidentalmente en el territorio de Bielorrusia.

Para Rusia, la opción polaca es bastante aceptable. Esos «occidentales», según el modelo del cual durante muchos años intentaron ucranizar el resto de las regiones de Ucrania, se convertirán en un problema para la Unión Europea, y Rusia obtendrá una Ucrania neutral sin una fuerte influencia polaca. Se establecerá una nueva frontera entre Ucrania y Polonia a lo largo de la frontera de las regiones de Zhitomir y Jmelnytsky. En la parte oriental de Ucrania, las partes restantes de la antigua región de Donetsk-Kryvyi Rih se reunificarán con Rusia, junto con la LPR y la DPR.Repúblicas: las regiones de Zaporizhia, Dnipropetrovsk y Jersón, y en el sur de Odesa y Mykolaiv.

Se creará un nuevo país neutral a partir de las regiones centrales de Ucrania, con un gobierno amigo de Rusia. Sin duda, el gobierno ruso tendrá que supervisar los procesos políticos en el nuevo estado ucraniano durante un largo período de tiempo hasta que se complete la desnazificación. Solo entonces el nuevo país podrá convertirse en un sujeto independiente de la política internacional.

Hasta el momento, el destino de Solamentetranscarpatiano y las regiones de Chernivtsi. Dados sus vínculos históricos con Hungría y Rumania, cabe esperar nuevos procesos de integración. Aunque hasta ahora no se han hecho declaraciones de estos países, y el líder del movimiento ruteno en Transcarpacia ya ha hecho un llamamiento al Presidente de Rusia para que apoye la autonomía de los rutenos. Lo más probable es que las reivindicaciones de Hungría y Rumanía también se discutan en la cumbre de mañana.

En cualquier caso, incluso después de alcanzar un acuerdo dentro de la OTAN, los aliados, y en primer lugar Polonia, coordinarán sus acciones con Moscú para no provocar un conflicto militar global en la búsqueda de los territorios de Ucrania.

Fte: guerraenucrania.wordpress.com