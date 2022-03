Carta de un sargento de la Guardia Civil de Tráfico hijo de Camionero autónomo – Foro Transporte Profesional

Foro Transporte Profesional-

Carta de un sargento de la Guardia Civil de Tráfico hijo de Camionero autónomo

Soy sargento de la Guardia civil de tráfico. Hijo de transportista a punto de jubilarse, presidente de una cooperativa (cojones y responsabilidad le sobra), autónomo toda su vida.

Tengo 33 años y si cuento todos los días completos que he estado con él, no hacen ni 5 años.

Se lo que es ver en sus ojos la preocupación, el cansancio, el querer y no poder…El ver como cuando va a la fábrica o almacén, lo mandan de un sitio a otro, en horas intempestivas, a que espere, ahora corre que tienes que estar aquí, rompiendo descansos y tiempos de conducción porque no tiene otra, agacha la cabeza y eso es es lo que hay… duele, duele mucho ver como han pisoteado en algunas ocasiones la dignidad de tu padre, y a día de hoy, no me lo toca ni Dios.

Se ha perdido cumpleaños de su hijo, días como su primera comunión. Mamá donde está mi padre? Se ha ido a trabajar hijo mío… que duro era ver a todos mis amigos con sus padres en todos los momentos más importantes, y no tener al mío.

Con su camión, con su día a día, sin el darse cuenta, me ha transmitido unos valores y una educación difícilmente explicable.

En cuanto a mi, mi compromiso con vosotros es innegable, sois el pilar básico y fundamental de este sistema, pero os vapulean, una y otra vez, porque nunca os habéis unido como hasta ahora.

En «mi empresa», hay gente profesional y válida que vela por los derechos del ciudadano y, dentro de nuestro trabajo, se comprende totalmente sus reivindicaciones, sin embargo, siempre tenemos alguna oveja negra por desgracia que os tratan mal, esos a mi no me representan.

Estoy con vosotros, estamos con vosotros, sois esenciales, no deis vuestro brazo a torcer, sin vosotros este país se muere.

Miro con orgullo, muchísimo orgullo, cuando un camión pasa por mi lado en la carretera, lleváis una gran carga, y no me refiero en la plataforma, sino carga de responsabilidad y preocupación en vuestro lomo.

Ánimo, mucho ánimo, no decaigáis por favor, lo tenéis más cerca de lo que creéis.

Ahora que me he identificado, estoy abierto a la crítica, decidme lo que queráis, lo único que quería era transmitiros mi admiración por vosotros, que mediante mi padre, vuestra preocupación es la mía.

Un abrazo

Fuerza!

Sargento de la Guardia Civil de Tráfico

https://www.forotransporteprofesional.es/carta-de-un-sargento-de-la-guardia-civil-de-trafico-hijo-de-camionero/

—

Telegram Conductores Profesionales

Julio

Los que no paran no son solidarios, están demostrando cobardía, y cosecharán lo sembrado. Un camionero de Marcotran

Señora ministra, esta usted muy lejos de tener idea de lo que es y como está el transporte.

Paro transporte: Medios de comunicación y tertulianos vendidos al sistema. Opinión

Camioneros en huelga. Necesitan apoyo, el mío lo tienen.