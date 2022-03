Confirmado cómo los Estados Unidos hicieron de Ucrania su laboratorio particular para lanzar enfermedades y pandemias sobre la humanidad

No presto demasiada atención, lo reconozco, a los debates de la Asamblea de Madrid. Sé lo que me pierdo, pero la vida se me va en otros desafíos, los nacionales, los andaluces, los cofrades, los meramente béticos, la ensaladilla rusa y así. No obstante ayer reparé en una intervención de Isabel Díaz Ayuso que me pareció, como señaló el gran Christian Campos, […]

El otro día me preguntó uno de mis hijos por qué no había escrito ni una sola línea sobre la guerra de Ucrania. Le respondí la verdad. No puedo escribir sobre algo que no entiendo. No era un alegato pacifista, en plan ‘hippie’ de los años sesenta. El concepto de la guerra no me escandaliza. Sé que la humanidad se ha abierto camino a cuchilladas y que la hist […]

(abc)