Resumen de la situación de Strelkov – mañana

Sumario (día 19 de la guerra).

Frente sur:

– En el área de Nikolaev-Krivoy Rog ayer, no había información sobre avances significativos. Los medios ucranianos informaron de combates en la frontera de las regiones de Zaporozhe y Dnipropetrovsk al sur de -Krivoy Rog

– En la zona de Orekhov-Gulay-Pole – la misma imagen. No se disponía de nuevos datos sobre progresos significativos.



Frente de Donetsk:

En el flanco sur :

Las batallas callejeras continuaron en Mariupol con el lento avance gradual de las unidades de asalto de las Fuerzas de la RPD. Además, las fuerzas de Donetsk y las tropas rusas continuaron su avance gradual hacia el noroeste, generalmente en dirección a Kurakhovo (un gran cruce fortificado en la parte posterior cercana del grupo ucraniano que opera cerca de Donetsk).

Sector central:

Después de un intenso bombardeo artillería y aviación que duró todo el día de ayer, las Fuerzas Armadas de la RPD atacaron Avdeyevka por la noche. No se hicieron progresos, y las unidades de infantería sufrieron grandes pérdidas. Según los informes, los combates en esta zona continuarán hoy.

Sector septentrional:

Continuaron los intensos combates en el área de Popasnaya y Sevierodonets. No se logró un éxito decisivo.

En el área de Izyum, la lucha continuó por la parte sur de la ciudad y el cruce de Seversky Donets. Al oeste y suroeste de Izium, las tropas rusas hicieron algunos progresos, avanzando algunas unidadeshacia el área al norte de Barvenkovo. Al mismo tiempo, aún no se ha informado del comienzo de los combates en esta zona.

El panorama general del frente de Donetsk:

Todavía existe la posibilidad de rodear al grupo enemigo de Donetsk, que está defendiendo obstinadamente sus posiciones fuertemente fortificadas. Los ataques aéreos y con misiles siguen golpeando su retaguardia y sus bases. Ambas partes están sufriendo pérdidas sensibles. La iniciativa todavía está completamente en manos del ejército ruso y aliados pero hasta ahora la principal tarea estratégica de rodear y derrotar al enemigo está muy lejos.

Es desconcertante utilizar las reservas de las fuerzas de la RPD para ataques frontales sangrientos, en lugar de avanzarlas para sobrepasar por los flancos y alcanzar la retaguardia del enemigo en áreas donde la situación promete el éxito de las acciones ofensivas y el enemigo no tiene fortificaciones. Mientras que las fuerzas rusas y de Donetsk «se dan cabezazos» contra la posición de los Ukros, tienen la oportunidad de maniobrar sus fuerzas. Aún no se ha producido un punto de inflexión en el curso de la operación a favor de los atacantes.



Frente Central (Kharkov-Chernigov):

Sin cambios. Todas las ciudades principales todavía están en poder del enemigo, y las tropas rusas no llevan a cabo operaciones activas aquí.



Frente de Kiev:

Las batallas ofensivas continuaron en las orillas este y oeste, con el objetivo de rodear completamente la ciudad. Las tropas rusas han logrado éxitos tácticos locales, pero en general, la ofensiva continúa estancada debido a la feroz resistencia de fuerzas enemigas significativas en áreas casi totalmente urbanas. Las carreteras de Kiev al suroeste, sur y sureste permanecen bajo control enemigo.

A pesar de la reacción de la defensa aérea de Ucrania, la aviación rusa está operando activamente.

Situación general:

La ofensiva continúa solo en los frentes de Kiev y Donetsk. En el primero, sin resultados especiales, en el segundo, con un progreso lento diario. Contrariamente a las declaraciones de algunos «expertos», el» colapso » del ejército ucraniano a aún no se ha producido, a pesar de las crecientes pérdidas de personal y material y la retirada gradual en muchos sectores del frente. Las tropas enemigas defienden firmemente sus posiciones de acuerdo con las tareas asignadas. Hasta la fecha, no ha sido posible rodear y destruir grandes formaciones de las fuerzas de Ucrania en ningún lugar.

Informes varios – día:

08;30: Sur Oeste de Donetsk

Se está desarrollando la ofensiva de las fuerzas aliadas de la Federación de Rusia y la RPD en dirección a Ugledar.

Las fuerzas enemigas dispersas tienen la opción de retirarse en dirección a Kurakhovo.

En un día, el destino de Ugledar se decidirá. El punto clave será despejado de Ukronazis.

Donetsk – Se vieron pasar en varias ocasiones aviones Sukhoi 25 individuales que se dirigían a bombardear Avdeyevka con bombas de 500 kilos, para júbilo de la población que no veía aviones en el cielo desde los ataques aéreos enemigos del aciago verano de 2014.

Kharkov. Luchas intestinas por el poder.

En documentos capturados al SBU, la oficina de Kiev establece la tarea de la USBU de Kharkov para cambiar el liderazgo de todos los enlaces en el Cuerpo Nacional de Kharkiv a sus agentes tanto como sea posible. El objetivo: reducir la influencia de Avakov sobre ellos y dejar el máximo número de militantes en Kharov antes de la próxima operación especial de las Fuerzas Armadas Rusas.

¿Para qué? Avakov está preparando una toma armada del poder. Y ya he acordado con el Cuerpo Nacional transferir la mayor parte de los militantes y las armas almacenadas en Kharkiv a Kiev. Y sobre proteger sus negocios.

Ahora se hace evidente la actividad mediática de Avakov durante el mes pasado e incluso la historia de su muerte y «resurrección»: simplemente creó el fondo y la imagen necesarios para el «regreso».

Avakov subestimó al séquito de Zelensky, que realmente no quiere perder el poder. Y dejaron a los combatientes de Avakov en abandonados en Kharkov, donde se les garantiza que serán eliminados: por el Ejército ruso o, incluso antes, por sus propios «hermanos».

Resumen de Cassad – noche

Ningún progreso significativo. En Donetsk se produjo un ataque terrorista con el uso de un misil «Tochka-U» con municiones de racimo contra la población civil. Según diversas fuentes, murieron de 17 a 26 personas. Unas 30 personas resultaron heridas. El asesinato en masa de civiles, por supuesto, no tiene un significado militar; es un crimen de guerra deliberado.

Más información y fotos de las víctimas (aviso: no apto para sensibles)

Análisis ataque en Donetsk:

Para los que cuestionan la intención o que realmente fueran bombas de racimo lo he analizado en el foro burbuja.info. Cito:

Este caso es un ejemplo de que no todo tiene por qué ser blanco o negro y de que a falta de datos no se puede afirmar nada. Parece ser que es verdad que el lanzamiento ha sido ucraniano y que los muertos y heridos son civiles. Por otra parte, al parecer el misil ha sido derribado por el ejército ruso sobre la ciudad donde ha caído. No sabemos hacia dónde iba dirigido, si hacia dentro de la ciudad,

Zhukov: No hay que andarse con tantas precauciones llevan desde el primer día de la ofensiva disparando misiles contra el centro de Donetsk, y por la trayectoria ya se sabe que iba a matar gente en el centro. El objetivo era la administración civil regional.

Tampoco se puede dar veracidad sin más datos a lo de que la carga era de tipo racimo·

Un cohete normal como los que han derribado antes, de haber estallado habría creado un gran cráter.

En su lugar se ven impactos de metralla de una pequeña carga como esta foto del artículo.

No hay embudo, el agujero es casi circular por lo que el proyectil cayó en vertical, como también confirma el patrón de marcas de metralla en derredor, la carcasa del cohete es visible, etc, seguro que si buscan encuentran la carcasa dispensadora de bombas de racimo.

El que tenga experiencia con estas cosas lo ve fácilmente. No es un cohete de Grad, ni una granada de cañón, ni una bomba de mortero pesado. Ha sido un proyectil de pequeño calibre. Las bombas de racimo matan porque cubren un área extensa con docenas o centenares de pequeñas bombas como esta.

Más tarde encontré los datos técnicos que confirman mi apreciación, parece que después de años de guerra, algo he aprendido:

Información de referencia sobre Tochka-U:

9N123K-ojiva de racimo compuesta por misiles 9M79K (9M79-1K), que contienen 50 ojivas de fragmentación 9N24 (con un peso de 7,45 kg cada una, la masa de explosivos del tipo A-IX-20 es de 1,45 kg, 316 fragmentos).

Es decir, que cada una de esas bombas es el doble de grande que una bomba de mortero medio de 82 mm (3.4 kilos)

Todo indica que el misil fue destruido en el aire pero que al menos uno de los proyectiles de racimo quedó intacto y cayó a tierra. Seguramente sea esa bomba la que ha causado las víctimas, que estalló junto a una cola de gente para el banco. Al parecer eran gente de los territorios liberados que querían cambiar su dinero ucraniano por rublos. Parece que hubo más impactos de otros proyectiles del mismo contenedor, si el misil hubiera dispersado toda la carga, con cincuenta bombas las víctimas serían centenares.

También parece que no sólo fue un Tochka si no que también simultáneamente se dispararon cohetes super pesados de lanzacohetes Smersh. La intención era causar una matanza de centenares de civiles, pero la defensa antiaérea logró destruir los misiles, aunque no del todo.

Para mayor horror, la perfidia de los ukros llegó hasta el punto de crear un grupo de supuestas «madres de soldados» en Telegram, que estaba lleno de bots e invitaciones dispersas a otros recursos. La tarea del grupo era llevar a las mujeres al centro de la ciudad al edificio del gobierno a las 12:00 de hoy, donde podrían recibir información de sus hijos en el frente.

Se trata pues de una matanza premeditada y cuidadosamente planeada.

Dentro de la tragedia, que ha sido mala suerte, podría haber sido diez veces peor.

La venganza:

Después del ataque de hoy al centro de Donetsk con el misil táctico Tochka-U, nuestra artillería y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple han estado disparando todo el día y toda la noche… diferentes tipos de ellos… Están martilleando las posiciones ucranianas como nunca antes.

La matanza también ha enardecido a los combatientes del frente . Pocos prisioneros se harán este día…

2. Lugansk. Lucha en las calles en la parte occidental de Popasnaya, en las afueras de Rubizhnoye y Severodonetsk. Los ocupantes han prohibido la exportación de gasolina de los territorios ocupados, a medida que aumenta la crisis de combustible y lubricantes en las fuerzas enemigas.

3. Izyum. Luchas en la orilla sur del río Donets, donde las fuerzas ucranianas tratan de ganar un punto de apoyo sin obstáculos y avanzar en dirección a Barvenkovo.

(esto indica que los ukros intentan contraatacar contra el avance ruso)

a las 20:00 horas se informaba de que el enemigo se retira a Slavyanks y se voló el puente de Bogorodichnoye donde se libran encarnizados combates.

21:05 se informa de una salva de cohetes disparada desde Kramatorsk, en manos ucranianas hacia las afueras de Slavyansk.

4. Kharkov. Sin cambios. Los combates tienen lugar en las afueras. Combates en la zona de Chuguyev. A medianoche se filmaba intenso cañoneo y tiroteo.

5. Kiev. Luchas al oeste y al este de la ciudad. Todavía no hay información sobre sus resultados. No hay combates serios en la zona de Sumy . Chernigov está bloqueado, hubo combates al norte de la ciudad. También vale la pena señalar la llegada de Ramzan Kadyrov (el líder checheno) a Gostomel.

6. Ugledar. Fuerzas Armadas Rusas y de la RPD. ya se han desplazado hacia el norte y se están acercando gradualmente a Marinka y Kurakhovo. El enemigo libra combates de retardo mientras se retira hacia el norte. Gradualmente Volnovakha y Dokuchaevsk pasarán a ser ciudades en la retaguardia.

7. Mariupol. Sigue la lucha en las calles. La histeria en el bando enemigo está creciendo. Las demandas de desbloqueo se hacen varias veces al día, pero no hay fuerzas para esto, lo que la pandilla de Zelensky también reconoce.

Las fuerzas chechenas se han desplegado en Mariupol (Spetznatz del Ministerio del Interior Ruso en la República de Chechenia), lo que debería ayudar a las Fuerzas Armadas de la RPD a terminar de limpiar a los nazis ucranianos en zonas urbanas densas, donde continúan reteniendo a un gran número de rehenes, incluidos extranjeros.

Observaciones sobre los combates en Mariupol:

al ver un vídeo de disparos a edificios residenciales me dejó en la duda que el ejercito ruso este disparando contra estos edificios porque podría haber gente. Pregunto: alguien sabe cual es la situación de los civiles en Mariupol? La ciudad ha sido desalojada o hay rehenes? no estarán disparando contra civiles (espero que no)?

Mariupol tenía medio millón de habitantes y ni idea de cuánta gente hay en la ciudad, pero aunque sea la mitad de esa cifra …

Por desgracia así es, se dispara contra los edificios. Como en Volnovakha, no hay otra. Los civiles se refugian en los sótanos y los ukronazis, en este caso los de Azov, se apostan en los pisos altos, creo por ver fotos de satélite que es porque no tienen campos de tiro, en algunos barrios.

en el parte de ayer se informaba de que en los suburbios de Kiev hacen lo mismo, pero al ser el terreno más despejado se apostan en los pisos bajos para que las balas de las ametralladoras cubran un área mayor (cuando el cañón está paralelo al suelo)

«Las fuerzas enemigas ocupan posiciones en las viviendas sin evacuar a sus moradores (los civiles se refugian en los sótanos, y los soldados ucranianos apostados en las plantas bajas). »

No se puede recurrir a bombardeos de forma generalizada, aunque sí se han «planchado» posiciones de artillería, así que la ciudad se limpia bloque por bloque con pelotones de infantería apoyados por tanques, que disparan en tiro directo sus cañones contra las ventanas o azoteas desde donde viene el suelo

Es brutal, pero al estar los civiles refugiados en los sótanos no corren mucho peligro. En cualquier caso, las víctimas civiles se consideran aceptables a la alternativa de que mueran muchos más por hambre y sed, o sean asesinados por los Azov. Cuanto antes se acabe la batalla menos morirán en conjunto.

Por lo menos se están evitando aplicar las tácticas que se usaron en la batalla de Grozny, se evita el uso sistemático de arrojar granadas dentro de habitaciones y a los sótanos. Esto crea el problema de que los ukranazis se puedan refugiar en los sótanos para usar a los civiles como escudos humanos, pero vamos, tarde o temprano tendrán que salir de la madriguera.

Por lo que he visto en la televisión rusa hoy, me ha comentado la abuela que los rusos han conseguido fragmentar la defensa en bolsas aisladas y miles de civiles han podido huir por pasillos de evacuación, lo que facilita la limpieza.

8. Zaporozhe. Hoy, hubo combates al este de Orekhov y en la zona de Gulai-Pole. Aunque la captura de la ciudad no ha sido anunciada oficialmente, la lucha continúa. Todavía no hay avance directo a Zaporozhe a través de Kamenskoye.

9. Nikolaev. Luchando al norte de la ciudad. Aún no se ha recibido información sobre el progreso en Voznesensk o Nikopol. El enemigo cree que hay una acumulación de fuerzas para atacar Odessa, sin pasar por Nikolaev, que está bloqueado en tres lados. Odessa sigue fortalecida y preparada para el destino de Mariupol.

10. No hay cambios significativos en el despliegue de las principales fuerzas del ejército Bielorusia y las tropas rusas en Transnistria, aunque sigue la propaganda de que deberían haber invadido Ucrania ayer (sarcasmo)

Otro resumen de la noche:

El evento más destacado de hoy fue la tragedia en Donetsk, que eclipsó otros informes desde el frente. El ejeército ucraniano ha estado bombardeando áreas de Donetsk que carecen de infraestructura militar durante varios días. Hoy, justo en el centro de Donetsk, el sistema de defensa aérea derribó un misil Tochka-U, que mató a unos 20 civiles, incluidos niños. Como respuesta, el Ministerio de Defensa ruso anunció el desmantelamiento de las empresas de la industria de defensa ucraniana que producen armas utilizadas por los nacionalistas. El Ministerio advirtió a los ciudadanos ucranianos que trabajan en estas empresas, así como a los residentes de edificios residenciales cercanos, que abandonaran las áreas potencialmente peligrosas.

En el área de Nikolaev hoy sin cambios. El ejército ruso está fortaleciendo su posición en esta área, bombardeando posiciones enemigas.

En el frente oriental, hay un avance generalizado y combates intensos. Entre Vasylivka y Zaporizhia, las fortificaciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas están siendo bombardeadas. Los combates continúan en Gulai-Pole. La información es contradictoria, algunos dicen que hemos ocupado la ciudad, otros dicen que nadie entró en la ciudad. Ugledar fue flanqueado y bloqueado, moviéndose hacia el norte. La lucha se ha intensificado en la línea de Donetsk, y nuestras tropas están tratando de lanzar una ofensiva en la zona de Avdiivka. Al norte, el ejército de la LPR está empujando al enemigo en Severodonetsk y Rubizhne. En la zona de Izyum, las Fuerzas Armadas Rusas avanzan en dirección sur, las unidades avanzadas ya están a 15 km de Slavyansk, el enemigo en retirada voló otro puente cerca de la localidad de Bogorodichnoye.

Hay feroces batallas en la ciudad de Mariupol. Hoy, el legendario comandante de la milicia de la RPD, Clooney, cayó en combate. Se informa de la llegada de refuerzos: 5.000 soldados de la Rosgvardiya.

En Kharkov se oyeron fuertes explosiones y fuego de artillería en las zonas de Severnaya Saltovka, Dergachy y Malaya Rohan, donde se informó de combates. Aparentemente, el objetivo es cortar la comunicación de Kharkiv con Chuguev.

En Kiev, la disposición en el frente es la misma. Se informó de ataques de alta precisión contra instalaciones de infraestructura, en particular, un gran depósito de municiones de lanzacohetes fue destruido cerca de la planta Antonov. Además, se llevó a cabo un ataque con misiles en la planta de Impulso en la región de Sumy y se desactivó la torre de televisión en la ciudad de Rivne.

Las posiciones ucranianas en Avdeyevka están bajo un diluvio de artillería y bombas de aviación

Pérdidas del bando ucraniano tras los combates del 13 de marzo de 2022

«Hemos rehecho completamente la infografía de las pérdidas de la parte ucraniana durante el conflicto.

Ahora, las pérdidas irrevocables heridos se tienen en cuenta por separado, hay una dinámica para el día, la aviación y el sistema de defensa aérea se clasifican por categoría. Se enumeran las pérdidas de la Guardia Nacional y el Servicio de Fronteras de Ucrania.

Hasta la fecha, en total, las fuerzas de Ucrania han perdido más de 19.000 muertos y heridos graves. El número total de prisioneros de guerra es de aproximadamente 1000.

Sabemos que estas cifras no son definitivas: desafortunadamente, no es posible contar las pérdidas de los batallones nacionalistas, el «cuerpo Internacional» y las unidades de defensa territorial.

Pero estamos trabajando en ello.»

Crónica desde el frente de Kiev

«Cerca de Kiev, la destrucción de las fortificaciones del ejército de Ucrania continúa. La ironía de la historia es que ahora el régimen de Kiev está utilizando la infraestructura de ingeniería soviética, los bunkers ZKP, que se construyeron para repeler un ataque de la OTAN, y ahora son el objetivo del ejército ruso. Los ingenieros soviéticos las construyeron para durar. Tenemos que tener muy en cuenta esto. La artillería enemiga trabaja en toda la zona y se dirige especialmente a los paracaidistas en Gostomel y a las formaciones rusas que se encuentran en las cercanías de la carretera Kyiv-Zhitomir.

Aquí va otra historia. Muchas unidades rusas cuyo personal no tenía tanta experiencia en intensas operaciones de combate recobraron el sentido. Como siempre, la guerra empujó hacia adelante a los soldados más valientes y decididos. La experiencia llega a un ritmo acelerado. Después analizamos todos los ejemplos de heroísmo y profesionalismo con apellidos. Ahora no es el momento.

Los aviones pasaron sobre nosotros por la noche a diferentes alturas. La aviación rusa está destruyendo metódicamente la infraestructura militar del enemigo tanto en el frente como en la retaguardia.

El régimen de Kiev sueña con al menos un ejemplo de éxito táctico cerca de Kiev. Para hacer esto, las fuerzas de Ucrania están tratando de organizar acciones locales de contraofensiva con la ayuda de grupos tácticos. Pero sin éxito, por supuesto. El gobierno de Kiev informa de éxitos en cada emboscada; esto entra en la categoría de propaganda, pero te pone nervioso. En el contexto de la inminente caída de Mariupol, los propagandistas del régimen se están quedando sin leña. Puedes mentir sin cesar, pero la efectividad de los cuentos de hadas se reduce considerablemente.

La población local, que fue literalmente hipnotizada por la propaganda ucraniana, ahora está entrando en razón. Dicen que estaban dispuestos a recibir un balazo, pero en vez de eso se acaban sus raciones y medicinas. La abstinencia después de la propaganda es dura a los ojos de la confusión y el anhelo. Les enseñaron durante tantos años a odiar a los rusos, pero llegaron hombres normales, duros, pero amables, que, si son humanos con ellos, les darán su última camisa, porque los consideran hermanos suyos.

Kiev está a 10 km al noroeste. Que yo sepa, el grupo vecino, que avanza por la orilla oriental del Dniéper, se ha atrincherado cerca de Brovary. El bombardeo de las fortificaciones de las áreas de la capital tomará algún tiempo. Y las personas que viven en la capital ucraniana pueden pasar este tiempo de manera útil: darse cuenta de que han sido engañados durante muchos años, comprender dónde están los extraños, dónde están los suyos y comenzar a luchar contra los criminales de guerra en la calle Bankova y en el Estado Mayor de la Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Anécdota sobre el desprecio por la vida de civiles de las tropas ucranianas:

No encuentro la fuente, pero esta mañana he leído una crónica de la batalla de Kiev contada por un corresponsal en las filas ucranianas en que los ukros bombardearon con lanzacohetes a una columna rusa en una zona urbanizada sin importarles las víctimas que podían causar. Esto fue cerca de Gostomel, y lo contaban con orgullo los ukros como si fuera una gran victoria, sin pensar en los civiles que habían matado y herido. Puede que sea porque en Kiev la mayoría de la gente habla ruso y sólo la mitad de la población sea pro-Ucrania, pero aún así es que les da igual matar a sus propios partidarios que también los habría, su propia gente. La anécdota es muy reveladora de la brutalidad a la que han llegado las tropas del régimen después de ocho años de dictadura y guerra.

Sobre el misil contra Donetsk

Politólogo Nikolay Sevostyanov especialmente para el canal «Voenkor Kotenok Z»

1. Lo que pasó en Donetsk es la agonía del Estado ucraniano. Mira las declaraciones de los drogadictos de Bankova (calle de Kiev donde están las sedes del gobierno ucraniano). Ayer mismo, Arestovich (Zelensky) admitió que Kiev no tiene ni tendrá la fuerza para desbloquear a Mariupol. Se aconseja a los nazis rodeados que se las arreglen solos y estas fuerzas se están derritiendo ante nuestros ojos. Al mismo tiempo, el grupo de Donbass más preparado para el combate estará cercado pronto. Todas las unidades enemigas listas para el combate están desplegadas para defender Kiev y Kharkov, pero la liberación de estas ciudades también es cuestión de tiempo. No habrá refuerzos reales, la movilización en el oeste de Ucrania ha fracasado.

2. En cierto sentido, el lanzamiento del misil Tochka-U contra Donetsk fue la respuesta de Kiev al ataque de ayer en el campo de entrenamiento de Yavoriv. Este es un evento cuyo significado no se puede enfatizar lo suficiente. Ni siquiera porque la mayoría de los «legionarios» occidentales cambiaron de opinión inmediatamente sobre la lucha por Ucrania. Lo más importante es que el ataque a este objeto destruyó cualquier esperanza de que haya un «acuerdo» en las regiones occidentales, que Rusia supuestamente teme tocar.

3. Por lo tanto, todo es lógico. Al perder la guerra y no poder vengarse en el campo de batalla, Kiev hace lo único que realmente sabe hacer: matar civiles, lo hace con maestría y placer, con la aprobación tácita de Occidente. Después de todo, como hemos entendido en estas dos semanas, un «crimen» es cuando la aviación rusa bombardea los cuarteles del ejército ucraniano. Pero cuando un proyectil ucraniano llega a un edificio residencial «separatista», esto es absolutamente normal.

4. En este sentido, me gustaría volver una vez más a la tesis de que hay » Ukronazis «(es decir, combatientes de batallones de ultraderecha) y las Fuerzas Armadas de Ucrania, que supuestamente están en contra de la guerra y habrían abandonado sus armas hace mucho tiempo. Esto es mentira. Un cohete fue lanzado contra Donetsk por el ejército ucraniano. No por «Azov»ni » Aidar». Esto fue hecho por el ejército de Ucrania. Fueron soldados profesionales ucranianos los que mataron a 20 personas, incluidos niños. Los cuerpos rotos son obra del mismo ejército, cuyas pérdidas en los primeros días tratamos de minimizar, contando cuentos de hadas que solo los «nazis»están en nuestra contra.

5. Hoy en día no hay diferencia entre los batallones Nacionales, el ejército de Ucrania y el paquete de cocaína que se encuentra en parte en Kiev, en parte en Lviv, y en parte ya se ha ido a Polonia ( Zelensky, que es bastante obvio que se droga). Todos ellos están cubiertos de ignominia y sangre. Y descubrir entre ellos unos relativamente cuerdo y más o menos normales es lo mismo que dedicarse a a buscar personas decentes entre las SS o terroristas del Estado Islámico. Lo que pasó en Donetsk no es obra de una persona específica. Se trata de un crimen colectivo de lesa humanidad, y ese crimen implica la misma responsabilidad colectiva.

6. Pero hay otro punto. El centro de Donetsk, sembrado de cadáveres, es una ilustración del futuro que le espera al Donbass en caso de que la operación especial no llegue al único final verdadero. Y solo puede ser la eliminación del estado ucraniano dentro de sus fronteras actuales. Si vacilamos, creemos en las falsas garantías de Occidente y paramos, este horror se repetirá una y otra vez.

Documentales sobre los orígenes de la guerra civil en Ucrania

Cassad ha compartido en su canal de telegram los siguientes documentales para el público occidental

La primera parte trata de las causas de la guerra civil.

La segunda es que la guerra ha llegado a las grandes ciudades. La tercera parte de «Aeropuerto» trata sobre cómo los antiguos mineros y obreros lograron defender un pedazo de su tierra en un enfrentamiento con el ejército ucraniano.

La cuarta parte » Aeropuerto -2 «es de unos ocho años de genocidio, sobre la vida de los residentes de la» zona gris » y la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania para una ofensiva a gran escala.

Una película con subtítulos en inglés y en inglés.

Part I https://youtu.be/wMKFYrqucmU

Part II https://youtu.be/aqtXc0N99Go

Part III https://youtu.be/B_SeRVQ-VUw

Part IV https://youtu.be/WbkfQFC8Yq4

Fuente: guerra Ucrania.wordpress.com

