Pablo Casado ha muerto. Políticamente. Nunca es grato constatar eso. De nadie. Pero no percibir un óbito, cuando ya se ha producido, es someterse a cierta tortura de piratas egeos que Platón narra y que consiste en atar un vivo a un muerto y abandonarlos en una balsa. No, de tal trance no hay retorno. Y más vale afrontar cuándo la vida de algo -o de alguien- […]

He fallado seguro a buenos amigos, algunos también a mí. He apostado por ellos y he perdido, he justificado, he consolado, he perdonado y sí, me han defraudado una y otra vez. Al amigo se le consiente lo que a veces se le niega a la familia. Quizá porque al primero lo eliges, a la segunda, no. Eso puede servir para explicar la decisión de Casado de empecinar […]

(abc)