Historia de una distopía. ¿Te suena?

Si todo va bien, la entidad parasitaria satánica conocida como la Corporación de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA se declarará en bancarrota e implosionará esta semana. Si eso sucede, entonces un efecto dominó resultará en la eliminación de los tontos chantajeados, sobornados y lavados de cerebro que se hacen pasar por líderes en otros países del G7. La corporación estadounidense no cumplió con una fecha límite de pagos externos el 31 de enero. Se les dio hasta esta semana para reunir el dinero o no recibir el dinero prestado que necesitan para seguir en el negocio.

Estamos pidiendo a los acreedores, en su mayoría asiáticos, que por favor no les extiendan más fondos y dejen que esta fuente principal del mal del mundo muera. Los Sombreros Blancos prometen intervenir después de la implosión para restaurar la democracia, la libertad de prensa y una administración económica/social/ambiental competente.

Por supuesto, la mafia jázara y sus esclavos políticos están tratando histéricamente de evitar esto iniciando la Tercera Guerra Mundial en Ucrania. Es como un colegial que intenta volar su escuela para evitar un examen que sabe que va a reprobar.

Bien, comencemos por observar las señales de que el gobierno corporativo de EE. UU. está implosionando. Las señales más importantes provienen de los mercados financieros, donde los expertos se apresuran a salir.

Un gráfico muestra, con mucho, la mayor liquidación del mercado de valores en al menos una década.

Lo mismo está sucediendo en el mercado del Tesoro de EE. UU., donde los precios se han derrumbado al máximo desde 1973 y probablemente nunca.

Cualquier observador del mercado desde hace mucho tiempo sabe que, por lo general, cuando las acciones suben, los bonos caen y viceversa, cuando ambos colapsan, es un evento de cisne negro.

El lloriqueo de la falsa administración de Biden de que “China no nos compró los 200.000 millones de dólares al año que nos prometieron” es una excusa débil. Los chinos respondieron que no había nada que comprar porque la economía estadounidense se ha vaciado y no tiene nada que vender excepto armas (que se niegan a vender a China) y maíz (la materia prima de sus ovejas).

Incluso si la Corporación de EE. UU. una vez más hace un truco sucio para patear la lata de bancarrota en el futuro, la gente está en rebelión abierta contra sus gobernantes corruptos e incompetentes.

Observamos, por ejemplo, una creciente rebelión de las bases militares canadienses contra sus comandantes superiores comprometidos.

https://en-volve.com/2022/02/08/trudeaus-personal-security-resigns-i-refuse-to-obey-his-tyrannical-orders-against-the-people/

https://www.redvoicemedia.com/video/2022/02/oficial-de-policia-canadiense-tiene-un-mensaje-urgente-para-oficiales-compañeros-es-tiempo/

https://www.globalresearch.ca/video-whistleblower-canadian-army-major-stephen-chledowski-breaks-ranks-spills-truth/5770195?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

Una fuente del Mossad nos envió esta cita sobre la situación con respecto a Trudeau y, aunque no sabemos quién dijo esto, vale la pena transmitirla:

No es decisión de Trudeau renunciar o intentar quedarse. Es la decisión del Foro Económico Mundial (WEF). Esta es una decisión crítica que afectará al mundo entero. Esta no es una batalla solo por Canadá, es una batalla por el mundo. Esta es la primera ficha de dominó de la corrupción y si cae, todo el plan del WEF falla porque todas las fichas de dominó corruptas caerán si se les obliga a dejar el poder. Dejarlos en el poder es simplemente un breve respiro para el Pueblo.

Francamente, el Foro Económico Mundial no puede permitirse que Trudeau renuncie. Si cae, cae Biden, cae Australia, cae Nueva Zelanda y cae toda Europa. Luego se suma el resto del mundo.

El mundo cuerdo está loco por no hacer de Ottawa la colina en la que morirán y no se rendirán. Es una oportunidad inesperada. Probablemente una oportunidad que no volverá a presentarse.

Los Camioneros son verdaderamente el Ejército Popular. ¿Dónde más podrías reunir rápidamente un ejército tan fuerte y más joven para enfrentar posiblemente al ejército de la tiranía globalista? Es un ejército al que todos los demás pueden unirse y apoyar. La mitad del Ejército de la Tiranía Globalista los abandonará y se unirá a los Camioneros si parecen tener éxito en Ottawa.

Los camioneros pueden ganar esto, pero requerirá el apoyo de todos. Hay una ventana de oportunidad que no permanecerá abierta para siempre. El tiempo no está de nuestro lado.

El WEF no se va a ir sin luchar o sin tener un gran temor de ser aplastado por este movimiento mundial. Incluso entonces, los miembros del WEF tendrán mucho miedo de terminar colgados en la plaza de Milán como Mussolini y lucharán para evitarlo.

Creo que la gente subestima mucho la importancia general de Ottawa y subestima la dificultad de superar a Trudeau. Él y el WEF simplemente no pueden darse el lujo de perder. También me temo que la gente del mundo no puede darse el lujo de perder en Ottawa. Probablemente será la última batalla del Pueblo si pierden Ottawa.

No estoy de acuerdo con que esto se trate solo de una confrontación no violenta. No creo que el WEF se vaya a retirar debido a una larga protesta no violenta de unos pocos miles de camioneros. Han estado trabajando en este plan de tiranía durante 100 años. Creo que se retirarán solo si son claramente más débiles que el Ejército Popular. Ya sea una confrontación no violenta o violenta, para tener éxito de cualquier manera se requiere un gran poder detrás de los camioneros con una reserva obvia esperando detrás de ellos. Esto significa que el WEF debe actuar ahora antes de que el Ejército Popular crezca demasiado con fuertes reservas. Espero que el WEF actúe pronto para aplastar este levantamiento. No se trata de Trudeau, este es el plan WEF en todo el mundo. Todos deben estar preparados para apoyar fuertemente a los camioneros y entrar en la batalla si son atacados.

Lo que estos patriotas canadienses deben hacer es exigir que los altos mandos y el gobierno canadiense proporcionen pruebas de que Covid, la excusa que están usando para forzar vacunas tóxicas, incluso existe. Anteriormente le hemos pedido a Health Canada, la OMS y los CDC, entre muchos otros lugares, que proporcionen incluso una sola muestra del virus Covid (certificado de identificación de vacunación) y no han podido hacerlo. En cambio, tenemos al director general de vacunación en jefe de Pfizer, Albert Israel Abraham Borla, diciendo que están basando sus vacunas en un virus falso: «No estudiamos el virus ‘real’, sino un virus que construimos en el laboratorio».