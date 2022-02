CISMA EN LA IGLESIA CATÓLICA: ¿Ángeles contra demonios?

«No sorprende que la Iglesia profunda esté totalmente subordinada al estado profundo, ni que Bergoglio quiera presentarse como candidato a la presidencia de la «religión de la humanidad» que el Nuevo Orden Mundial pretende instaurar«

por Ab. Carlo Maria Viganò

Como era previsible, mi Carta abierta al Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la licitud moral, eficacia y peligrosidad de los sueros genéticos experimentales (que supuestamente son vacunas contra COVID) no recibió respuesta. Esto demuestra que la cuestión que he planteado no es considerada relevante ni por el episcopado estadounidense ni por el antiguo Santo Oficio, o quizás, precisamente por su importancia, se ha decidido ignorarla siguiendo la narrativa oficial abrazada por el Vaticano.

Los múltiples avales vaticanos a la criminal campaña de vacunas masivas confirman la plena adhesión de la jerarquía a la vulgata globalista, sin tomar en cuenta ni la más mínima las serias críticas a las llamadas vacunas (tanto en términos de su producción como de su demostrada eficacia) . ineficacia, la debilidad del sistema inmunitario que inducen y, finalmente, los graves efectos secundarios que conllevan).

Prelados que traicionan su mandato, casi siempre tan corruptos en la doctrina como en la moral, han ocupado la Iglesia de Cristo para transformarla en una Iglesia del Estado, celosa sierva del Nuevo Orden Mundial y apóstata en su fe .

Lo que era una infiltración hasta hace algunas décadas se ha transformado en una verdadera y propia invasión en todos los dicasterios romanos y en los órganos periféricos de la Santa Sede.

La Academia Pontificia para la Vida no es una excepción. Se ha convertido en un órgano del neomaltusianismo, hasta el punto de declarar que someterse a la inoculación de la droga experimental es un acto de amor y un deber moral, negando incontrovertiblemente no sólo la evidencia de los hechos sino también la existencia de un plan global que ha provocado deliberadamente esta psicopandemia para provocar una reducción despiadada de la población mundial (especialmente de los ancianos) e imponer formas de control y restricción de los derechos naturales de los ciudadanos.

El arzobispo Vincenzo Paglia, después de haber hecho gala de una mentalidad colectivista digna de las peores dictaduras comunistas , niega que haya una » conspiración » —al igual que la » Agenda 2030 » de Naciones Unidas (es decir, el » Gran Reinicio » del Foro Económico Mundial) ) es mencionado explícitamente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El acceso al Vaticano y a las oficinas de la Curia romana ahora está prohibido a los empleados y a cualquier persona que no tenga el «pase súper verde». Los cardenales y prelados que están sanos o que se han recuperado de COVID no pueden desempeñar sus funciones en los dicasterios romanos y los empleados no vacunados se quedan en casa sin ningún salario. Como ejemplo práctico de inclusión y misericordia, el «pontificado» bergogliano se repudia a sí mismo.

Si no sorprende que la Iglesia profunda esté totalmente subordinada al estado profundo, ni que Bergoglio quiera presentarse como candidato a la presidencia de la «religión de la humanidad» que el Nuevo Orden Mundial pretende instaurar. Por otro lado, vemos que la pandemia representa solo un aspecto de la compleja red de complicidad entre la oligarquía globalista, el poder financiero de las compañías farmacéuticas, las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales de todo el mundo.

Encontramos confirmación de esto en las reuniones confidenciales del argentino con el CEO de Pfizer, Albert Bourla, denunciadas por Edward Pentin en el National Catholic Register y por Jules Gomes en Church Militant (en las que también surge el financiamiento sustancial, por una suma de $ 1.6 mil millones por año desde 2014, que se dice que la dictadura comunista de Beijing pagó a las desastrosas arcas del Vaticano como pago por el silencio de la Santa Sede sobre la persecución de los católicos de la Iglesia clandestina en China, cuyos mártires han sido traicionados e ignorados sin piedad por las mismas personas que en cambio deberían estar defendiéndolos y denunciando las violaciones a sus derechos humanos).

Cualquiera que no esté cegado por prejuicios o desacreditado por conflictos de intereses macroscópicos ha entendido ahora que la evaluación moral del suero genético experimental no puede, y no debe, limitarse a un análisis de sus elementos individuales, sino que también debe extenderse a la imagen general. lo único que puede mostrar la relación entre la pandemia de emergencia, la campaña de vacunación, el boicot a los tratamientos disponibles, la imposición del «pase verde» y la destrucción del tejido social y económico de muchas naciones.

Mirar el suero génico como si fuera una vacuna real que previene una enfermedad grave no sirve de nada porque su eficacia para prevenir el contagio es nula, y el COVID no es una enfermedad mortal si se trata a tiempo. La noticia de la falsificación de datos oficiales sobre muertes a consecuencia del COVID por parte de las instituciones sanitarias viene acompañada de la ineficacia del VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) en la notificación de casos adversos, a lo que se suma la supervisión pasiva del sistema sanitario europeo — en violación de las normas vigentes para medicamentos experimentales.

Alguien sostuvo que mi intervención sobre este tema fue una especie de «invasión del campo de la medicina» por parte de un obispo, sobre todo por los temas científicos que abordé. Y para enseñarme a no entrometerme en temas especializados, la Dra. Gwyneth A. Spaeder publicó un artículo que pretendía refutar mis argumentos. El asunto estaba tan mal orquestado, con tal parcialidad, que terminó sacando a la luz los conflictos de intereses de la Dra. Spaeder. El Dr. Massimo Citro Della Riva quiso intervenir en mi defensa, respondiendo punto por punto, respaldando sus respuestas con cientos de fuentes autorizadas y pruebas inequívocas. Segundo artículo del Dr. Spaeder, en respuesta al Dr. Citro, no presentó ningún elemento válido para refutar siquiera mínimamente las declaraciones del Dr. Citro. El Dr. Citro ahora establece una conclusión a la disputa con una nueva carta irreprochable (abajo).

Con la cortesía y el refinamiento que siempre lo distinguen, el Dr. Citro ha demostrado la falta de fundamento de lo afirmado por la Dra. Spaeder (en particular, al resaltar el conflicto de intereses que involucra a médicos, compañías farmacéuticas, publicaciones científicas, agencias de medicamentos, organismos universitarios e instituciones públicas). Pero, según algunos, señalar la evidencia de una intención maliciosa en el manejo de la pandemia es un indicio de perturbación psiquiátrica o posesión diabólica, lo que dice mucho sobre el profesionalismo de ciertos medios periodísticos y el declive de ciertas agencias de noticias .

Habiendo tomado nota de la escandalosa apostasía de la jerarquía, por un lado, y del plan criminal de la oligarquía globalista , por el otro, se comprende entonces por qué Bergoglio y su corte son necesariamente partidarios del golpe en curso. La corrupción de la industria farmacéutica, aunque es bien conocida, se ignora deliberadamente porque Big Pharma es uno de los principales aliados de la élite en la búsqueda del Gran Reinicio. La iglesia bergogliana también es partidaria del Nuevo Orden Mundial , y los crímenes cometidos bajo el pretexto de la pandemia son silenciados culpablemente por Bergoglio porque espera obtener una ventaja política. Este golpe será frustrado y, junto con él, la secta de herejes y corruptos que ahora ocupa el Vaticano colapsará inexorablemente.

Pero, para que la verdad triunfe y los culpables sean condenados, es necesario abrir los ojos, reconociendo la crisis de autoridad tanto a nivel político como religioso. Ambos, habiendo negado su origen en Dios Creador, Señor y Redentor, han perdido su legitimidad y, en consecuencia, han perdido también la obligación por parte de los ciudadanos y fieles de obedecerlos. Oremos, pues, para que tanto los gobernantes civiles como los eclesiásticos comprendan que sólo volviendo a Dios ya su ley podrán merecer el respeto que hoy es deber negarles. Y que el Señor proteja y dé valor a los que se oponen al reino de Satanás en la tierra.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

27 de enero de 2022

S. Joannis Chrysostomi Episcopi et Confessoris et Ecclesiae Doctoris

Todas las religiones serán unidas como una sola