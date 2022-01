DJOKOVIC, PRISIONERO DE LA DICTADURA COVID AUSTRALIANA EN PÉSIMAS CONDICIONES – La exención de Djokovic se la dieron a otros 25 tenistas a los que no han retenido y les han dejado entrar a Australia

El recreo de Garzón No hacemos justicia al pobre Alberto Garzón, que es un ministro inocuo, y pone amenidad de chaval medio equivocado en un empleo, la política, donde sobran matones de la trápala y payasos del tópico. Le debemos entretenimiento, y no tanta tunda que le viene cayendo, porque la carne española le parece de floja calidad, y así lo ha dicho. No ha dicho exactament […] (abc)

El ‘mesías’ se ahoga en una jarra de agua Después de que el tenista serbio se mostrase en su día capaz de convertir en potable el agua más insalubre con solo tener pensamientos positivos frente a una jarra, a lo mejor la legión de fans que le han salido dentro del movimiento antivacunas estima que le merece la pena cambiar de mesías, liderazgo mundial al que el padre del campeón le ha ascendido. Ent […] (abc)

Coherencia Me ha extrañado, muchísimo, el estupor que muchos de mis compañeros han mostrado sobre la distinción que se le ha concedido, al que fue primer vicepresidente de este Gobierno, en atención a sus muchos méritos a favor de la Corona. Comprendo que condecorar por su servicio a la Corona a una persona que ha manifestado, en numerosas ocasiones, su rechazo a la in […] (abc)

El último almanaque El último almanaque es como un limonero de una casa vacía: se marchitan sus hojas, pero no son caducas. Efemérides rojas entre días de luto fagocitan enero y el futuro se esfuma con su porte viajero cuando a solas los meses sólo son paradojas enclavadas de tiempo: ¿en qué día te alojas, en qué antiguo recuerdo, en qué azul, en qué mar? El último almanaque na […] (abc)

Septuagenarios En 2013 leí una conferencia en Tomares, invitado por su Ayuntamiento (asistió un amigo al que no veía desde mis años de estudiante, el arquitecto y urbanista José María Lerdo de Tejada). Todas las navidades recibo el christmas municipal tomareño, que suele ser un prodigio de buen gusto. Me quedó un grato recuerdo de la hermosa ciudad del Aljarafe, lo que exp […] (abc)

Bailando con el oso ¿Vamos hacia otra gran guerra con Rusia?», me preguntan. «En Kazajistán ya están», suelo responder. «Me refiero a Ucrania», advierten ya serios. «Depende», digo con aire resignado. «Esa no es una respuesta», ya un pelín enfadados. «De acuerdo, pero es la realidad», y me dispongo a dar la explicación: «Depende de lo que tanto los rusos como los europeos occid […] (abc)

Dos años de investidura y mentiras Pedro Sánchez llega a mitad de legislatura con la seguridad de que, si quiere, cumplirá los cuatro años sin mayor problema. Es solo cuestión de seguir aguantando carros y carretas, soportar las idioteces de Garzón y ceder, ceder... y soltar más dinero para intentar garantizarse cuatro años después. Ya lo dijo Otegi. Del enemigo el consejo. Partiendo de la ba […] (abc)

El botón rojo No vamos bien. Casi quince mil hospitalizados y dos mil de ellos en UCI son cifras parecidas a las de enero de 2021, uno de los peores meses de la pandemia fuera de la primera oleada. Cierto que la letalidad es bastante menor que entonces -aunque roza los setenta fallecimientos diarios-y que la mayoría de los casos, vacuna mediante, cursa de forma leve o asi […] (abc)

Un año de retraso en la recuperación Sostiene el Gobierno que 2022 será el año de la plena recuperación del vigor del crecimiento, a diferencia de lo que estiman todos los analistas nacionales e internacionales, que ya rebajaron casi dos puntos el desmesurado optimismo del Ejecutivo a la hora de establecer qué PIB se habrá alcanzado en 2021. El año terminó con un pinchazo severo. El IVA delata […] (abc)

El obsceno sosiego proetarra Aún está a tiempo Arnaldo Otegi de que sus aliados socialistas lo salven de quedar como un fanfarrón. Cuando dijo aquello de que merecía la pena votar los presupuestos si, a cambio, sacaban de la cárcel a doscientos presos etarras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus portavoces habituales se desmarcaron de sus palabras impostando indignación. Lo […] (abc)

Consuma ministro Hemos llegado al borde, la línea roja que se dice ahora, de los excesos de la sociedad de consumo. El consumo y las leyes de mercado marcan nuestras vidas. Verbigracia, en los pasados Reyes Magos, nunca los niños pidieron tantas cosas en sus cartas. Tantos juguetes han recibido muchos niños, que no sabían a cuál acudir entre aquella marabunta de paquetes env […] (abc)

La ignorancia no tiene un plan A veces los tontos son indistinguibles de los malos. Por este motivo decía Platón, o al menos así lo leemos en sus escritos, que todo vicio es una forma de ignorancia. Tan imposible es conocer el bien y no practicarlo como perpetrar un mal a sabiendas. La íntima proximidad entre el desconocimiento y la falta se nos hace presente en la vida ordinaria y en dem […] (abc)

La baja Deme un baja, por caridad. Deme una baja, por favor. Deme una baja, por el amor de Dios. La baja es el oasis del contagiado, el paréntesis del infectado, el colchón del que estuvo cerca de uno que se supone saludó a otro que presentaba síntomas de Covid, el sofá del que pasaba por allí, sufrió el frío vendaval de una maligna corriente de aire (principal temo […] (abc)

De matute La factoría de ocurrencias del Gobierno mantiene un ritmo de producción que ya quisiera para sí nuestro sector industrial, que en el sanchismo es cosa de Reyes Maroto. Resuena aún el campanazo que dio la ministra con aquel «espectáculo maravilloso de la naturaleza» con el que venía a celebrar la oportunidad turística que abría la erupción del volcán mientras […] (abc)

Si algún día te vas Cómo se acaba entre un hombre y una mujer, cómo se acaba entre dos amigos, cómo se acaba entre un mentor y un discípulo. No seas victimista. Empezar una relación es repartir las cartas. Rubia de la cuarta fila, tus pupilas me trataron bien. No digas que no esperabas todo esto en el principio ni que no podíamos haber jugado mejor. Vivimos a dentelladas, a nav […] (abc)

No las llames vacunas si no quieres Las sociedades que no reaccionan ante nada quizá no merezcan lo que tienen, pero sí nuestro desinterés. Estamos bostezando contra el precio de la luz. No somos precisamente kazajos, ¿eh? También el desinterés hay que consignarlo. Si no lo haces, te adscriben a algún bando. Se tiende a presuponer que a uno le complace lo que solo está contando, del mismo modo […] (abc)

La derecha ‘vamosrafa’ Bastante tiene uno con el fútbol como para interesarse por el Open de Australia, pero cuando ‘mis clásicos’ comenzaron con Djokovic ya sabía que las cosas no eran exactamente así. No porque sepa nada de Djokovic, sino porque es ley no escrita que las cosas sean justo lo contrario de como ellos dicen. No es que Djokovic, caprichoso, quisiera una ley propia. M […] (abc)

La piara y los parásitos Si, para entender la razón por la que un hombre se comporta de forma inexplicable, Alejandro Dumas nos recomendaba ‘cherchez la femme’, para entender la razón que mueve a los parásitos de la izquierda caniche hay que buscar siempre el dinero: ‘Cherchez l’argent’. Los parásitos de la izquierda caniche son lacayos que actúan al dictado de la plutocracia mundia […] (abc)

Olor a Farias Si Proust evocaba su infancia en Combray gracias al sabor de una magdalena mojada en el té, yo no puedo dejar de asociar el fútbol con el olor a Farias. Eran unos puros baratos cuyo humo sobrevolaba por las gradas de los estadios. Como el precio de los habanos era prohibitivo, los aficionados se pertrechaban de estos puros nacionales, que fabricaba Tabacaler […] (abc)