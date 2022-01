Dije que no pensaba compartir mesa estas Navidades con nadie que no tuviese la pauta completa y lo he cumplido a rajatabla. El cabrón de mi cuñado no se ha puesto la tercera porque no quiere mezclar. Pero los expertos de la tele aseguran que mezclar marcas las hace más efectivas y tienen razón, porque yo me chuté primero Astrazéneca y luego Pfizer y me quedé […]

(abc)