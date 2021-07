Los asturianos que visiten Galicia deberán apuntarse en un registro obligatorio para viajeros / La Xunta incluye al Principado y a otras once comunidades autónomas en su lista

El TC desmonta a Sánchez Con una apretada mayoría de seis votos frente a cinco, un Tribunal Constitucional fracturado ha sentenciado que el confinamiento masivo impuesto por el Gobierno para luchar contra la pandemia con su primer decreto de alarma en marzo de 2020 fue inconstitucional. El fallo se produce meses después de que hayan decaído las sucesivas prórrogas de aquella primera […] (abc)

El cielo de Madrid La armonía entre las administraciones es innegable. El Gobierno se procuró un estado de alarma a medida durante meses, y eso ha resultado perfectamente compatible con que las comunidades autónomas declaren sus propios toques de queda. Ahí está Ximo Puig, por ejemplo, como Jaume I, limitando los derechos fundamentales de la gente, además de los lingüísticos. […] (abc)

Cuerpos y almas Por azar, en mi continuo ir y venir por los textos latinos, he dado estos días con un epigrama de Próspero de Aquitania (ca. 390-ca. 455) que me ha desviado del objeto de mi estudio. Buscaba yo unos hechos de lengua y me he encontrado con unos contenidos de grave actualidad que han secuestrado mi atención. Se abre el poema asegurando que los cuidados médicos […] (abc)

Imbatible, presidente No es cosa de alimentar más la lenguaraz temeridad de un ministro reafirmado, con menos agenda que lógica y más osadía que Sánchez paseando con Biden. Tenga Alberto Garzón asesores para esto, y que el militante de cuota de IU, si aún existe, lo vea con salud de camarada y tomates orgánicos. O con mariscadas sindicales. Pero si un presidente del Gobierno te d […] (abc)

Sí sabe, pero no contesta Desde que estableció su sede en La Moncloa, el sanchismo ha tenido como portavoces a tres mujeres con altas capacidades y notables carencias. Isabel Celaá no sabía sonreír, le daba igual; María Jesús Montero no sabía de dónde quitar y poner 1.200 millones de euros del presupuesto, le daba lo mismo, e Isabel Rodríguez no sabe si Cuba es una dictadura, le da q […] (abc)

¡Aleluya!, Día de la Liberación Fiscal Imagino que ayer sacarían una botella de espumoso de la nevera, o una simple lata de birra si no había espirituoso más sofisticado, y brindarían con euforia y entre grandes abrazos y vítores. La ocasión lo merecía: era el Día de la Liberación Fiscal en España, que este año ha caído en 13 de julio. Según los cálculos de la Fundación Civismo, un centro de pens […] (abc)

Angélica bajo la lluvia Sola en Dry Martini está una chica muy hermosa y joven que me hace pensar en robar un banco y huir con ella conduciendo toda la noche por América. Dos días en la vida nunca vienen nada mal. De alguna forma de eso se trata vivir. Voy al baño y cuando me estoy lavando las manos se acerca por detrás y me pregunta si soy Sostres y si veinte años es ya mayor para […] (abc)

¡Vista a la derecha! Ha habido unanimidad en que la gran movida que Pedro Sánchez ha hecho en su Ejecutivo es una argucia para que se olviden los enormes errores cometidos en su primera etapa de gobierno. Cuando es eso y bastante más: un cambio de planes en La Moncloa muy distintos a los seguidos hasta ahora, aunque con el mismo fin: que su inquilino actual siga allí. Que Félix […] (abc)

Credenciales Oigo a una ministra, no sé cuál (en España, todo el que quiere puede ser ministro), presentarse a los españoles: -Soy socialista, soy ecologista y soy catalana. Éstas son mis credenciales. ¿Podría presentarse así a sus pacientes, para tranquilizarlos, un cirujano cardiovascular en la mesa de operaciones? Después de todo ¿qué es ser socialista en el partido q […] (abc)

El Partido Sanchista El día clave en el giro destructivo de la reciente política española no fue el de la llegada de Sánchez al poder, moción de censura mediante, sino el de su victoria en las primarias del PSOE, justo un año antes. Ése fue el momento en que la socialdemocracia perdió su condición de fuerza estabilizadora y su estructura jerárquica para convertirse en una organi […] (abc)

Estivalidad No soy licenciado en Derecho, ni abogado de secano, y de ciencia jurídica apenas sé las elementales nociones que Aquilino Morcillo nos enseñaba en la Escuela Oficial de Periodismo, sobre leyes que están ya más que derogadas, como la de Prensa de Fraga. Pero me parece que Pedro Sánchez, quizá como la última parida que Iván Redondo le ha arrimado a su ego ante […] (abc)

Sánchez vira para un control férreo de Moncloa y Ferraz Poco a poco van trascendiendo los detalles de la profunda crisis de gobierno acometida por Pedro Sánchez. Su nuevo jefe de gabinete, Óscar López, con responsabilidades en el aparato de Organización del PSOE durante las etapas de Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba, llevaba seis meses colaborando con el presidente no solo en la reorganización interna de un E […] (abc)

Libertad para Cuba Resulta inconcebible que después de conocerse a nivel internacional la detención de Camila Acosta, corresponsal de ABC en La Habana, junto a decenas de periodistas e informadores críticos con el régimen cubano, los dos partidos del Gobierno se negasen ayer a admitir públicamente lo que todo el mundo conoce: que los detenidos son víctimas de una dictadura. La […] (abc)

La OTAN y dad al césar lo que… Nadie puede reproducir el monólogo de Pedro Sánchez en su paseíllo con Biden en Bruselas. El americano presumiblemente, no. No parecía escucharlo. Entre los temas que el español debió de abordar en ese irrepetible esprint verbal (5 o 6 temas en 32 segundos) debió de estar la oferta aduladora de que España podría acoger la Cumbre de la OTAN del próximo año. P […] (abc)

Callar a Camila El castrismo apaga internet para que el mundo no sepa lo que ocurre en la isla; pero esa censura no implica que aquello sea una dictadura, según cree Podemos. Miles de personas han sido acosadas policialmente por salir a la calle a protestar, a pedir pan y libertades. El derecho pacífico de manifestación no está aceptado en Cuba y Podemos dice que no se le p […] (abc)

Iceta El verano pasado, Miquel Iceta leyó durante sus vacaciones en Menorca ‘Je diré malgré tout que cette vie fut belle’, de Jean D’Ormesson. El título de las memorias, que el escritor decía que no lo eran, se debe a Louis Aragon. Un tipo que lee a D’Ormesson en francés es el nuevo ministro de Cultura. A ver cuál de los anteriores hacía semejante cosa. Si nos vam […] (abc)

Nerón en La Moncloa En Mallorca me tocó debatir en la radio con un podemita de verborrea artillada. Su idea fuerza era que en temporada baja los restaurantes de la isla debían estar obligados por ley autonómica a servir menús de ocho euros. Sorteado el pasmo y después de constatar que aquello no era una cámara oculta, insistí en si estaba de coña. Se ofendió. Natural. Era dinam […] (abc)

La mitad del Estado soy yo La precisión quirúrgica con que Pedro Sánchez evisceró el pasado sábado su Gobierno sin tocar un solo órgano del aparato -digestivo o nervioso; Garzón o Montero- de Unidas Podemos forma ya parte de la historia abreviada de la anatomía, sección de urgencias. «Doctor, abra todo lo que tenga que abrir y lo demás está en sus manos», dijo Paquirri en Pozoblanco. […] (abc)