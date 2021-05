LA POSITIVIDAD SE REDUCE EN UN 89,2% – Un estudio de la Xunta revela que las vacunas evitan la muerte en casi el 100% de los casos / El análisis de los primeros 350.000 vacunados comprueba que las inyecciones también detienen las cadenas de contagios

Los resultados de los primeros meses de vacunación en Galicia no podían ser más alentadores. De acuerdo con las conclusiones preliminares de un estudio promovido por la Xunta, la positividad entre las personas que recibieron la pauta completa se reduce en un 89,2%; con el primer pinchazo el porcentaje es del 46%. A estos datos hay que añadir dos más para la esperanza: que la capacidad de las vacunas para evitar la muerte es prácticamente del 100% y que el suero reduce de forma notable las infecciones, lo que contribuirá a cortar más rápidamente la transmisión en la comunidad.

El estudio de efectividad e impacto de las vacunas abarca a las primeras 349.425 personas que se inyectaron el suero en Galicia antes del 17 de marzo, de las que 96.622 habían recibido la pauta completa. La investigación, dirigida por el doctor Federico Martinón en una colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) con la Consellería de Sanidade, revela que la efectividad de las inoculaciones es muy similar en todos los tipos de edad, aunque no discrimina el tipo de vacunas. En su mayoría (264.988) corresponden a Pfizer, la más avanzada en España, mientras que 73.666 son de AstraZeneca y 11.194 de Moderna.

“Es una gran noticia, porque significa que las vacunas funcionan y eso nos permite ver el final del túnel. Constatamos que los datos de los ensayos clínicos se reproducen en la vida real, en Galicia y con nuestros abuelos y con nuestra gente”, se felicita Martinón, que participó en un encuentro digital en el portal GCiencia. “Son porcentajes elevadísimos y muy positivos, porque además no hay diferencias en función de la edad, da igual que seas joven o mayor, sintomático o asintomático. Es una noticia muy muy buena”.

Los resultados del análisis corrigen al alza la efectividad que se había facilitado en un primer adelanto, pero sobre todo confirman la capacidad de las inmunizaciones para poner fin a la mortalidad del covid-19, que hasta ahora no se había desvelado. “En Galicia, la capacidad de evitar la muerte en los hospitalizados es prácticamente del 100%. Si te vacunas no vas a morir de covid. No es lo mismo saber que puedes estar unos días mal, pero no vas a morir. Esto va en la línea de los ensayos clínicos y de los datos de otros países que van más adelantados en el proceso. Y además, en nuestro medio. Es un estímulo para todos, que el beneficio de las vacunas no sea solo para un pequeño porcentaje de población, sino para mucha gente”.

Las diferencias en los grupos etarios son mínimas. El análisis realizado concluye de hecho que “no hay diferencia vacunal” en función de la edad, ya que, con al menos una dosis, la efectividad es del 64,4% en el sector entre 18 y 65 años y del 69,6% en la franja de mayores de 65 años. Cuando se ha administrado una sola dosis, el colectivo menor de 65 años presenta una efectividad del 51,8%, mientras que en los mayores solo es un poco más baja: 41,1%. Pero en este grupo de mayor edad, la efectividad es incluso mayor cuando se ha administrado la pauta completa, al ascender al 89,5%, frente a al 86,7% del resto de la población.

Todo ello refuerza la idea de que las inyecciones no solo previenen la enfermedad, sino también la posibilidad de resultar infectado. En total, y con independencia de si se ha recibido una dosis o dos, las probabilidades de tener un test positivo por SARS-CoV-2 son un 67% menores que las de la población no vacunada. “Además de proteger contra la muerte, estos datos apuntan a que disminuye la infección y se ayuda a cortar más rápidamente la transmisión en la comunidad”, subraya Martinón, que es miembro del comité asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de coordinador del centro colaborador de dicho organismo en seguridad vacunal.

Según el análisis de los especialistas, esta efectividad tiene que ver con cierta “sencillez” del coronavirus. “Aunque esté volviendo loco al mundo entero, este virus es más sencillo que el de la gripe. No es que sea cosa menor, pero dentro de la mala suerte, algunas de sus condiciones favorecen que las inmunizaciones tengan dianas más claras y el virus menos mecanismos de escape. Esa es la pequeña buena noticia”, explica el especialista en vacunas.

Los datos del estudio de la Xunta ponen a Galicia y a España en la antesala de una acusada caída de la mortalidad. En el caso gallego, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) se ha propuesto como objetivo administrar al menos la primera dosis a todos los habitantes de entre 70 y 80 años, que actualmente ha recibido un 84% de ellos. En el censo de mayores de 80, son ya un 99,4% los que cuentan como mínimo con una inyección. El Gobierno gallego espera que en el mes de junio todos los mayores de 60 hayan recibido ese primer pinchazo, un grupo de edad en el que se concentra más del 96% de los fallecimientos desde el comienzo de la pandemia.

Una de las conclusiones más importantes que se derivan del estudio es la necesidad de realizar el proceso con toda la rapidez le que puedan imprimir las autoridades sanitarias, "con independencia del tipo de vacuna que se administre". "La puerta de salida está ahí, tenemos una solución que funciona y tenemos que ponerla al mayor número de personas el antes posible", recomienda Martinón.

El doctor gallego apela a la tranquilidad ante las próximas semanas y meses, y cree que es importante transmitir a los ciudadanos que la vacunación funciona desde el primer día, “porque comienza a activar el sistema inmune, primero de una manera muy local y después como el comienzo de una cadena de procesos para alcanzar una inmunidad plena”.

Pero también advierte de que durante un tiempo tendrán que mantenerse algunas medidas de prevención. “No tenemos que generar falsas expectativas, porque la primera etapa, la de evitar muertes y hospitalizaciones, solo cubre una pequeña parte del problema; también tenemos que evitar las infecciones, aunque sean leves, porque sino el virus sigue evolucionando, va a mutar y podríamos volver a la fase anterior”. Esa es la razón, explica, por la que países como Israel, con elevadísimos índices de vacunación, han decidido no bajar la guardia.