150.000 personas cobrarán tarde el paro y las prestaciones tras el ciberataque al SEPE / El teletrabajo sigue suspendido aunque la actividad en las oficinas de empleo está casi recuperada al 100%

El Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) ya ha cerrado las nóminas y prestaciones que pagará en abril. Y entre ellas no se encuentran las de entre 100.000 y 150.000 personas cuyos subsidios no se han podido gestionar a tiempo por la sobrecarga de trabajo que tienen las oficinas de empleo y ciberataque que se produjo en la segunda semana de marzo.Fuentes de los trabajadores del SEPE concretan que el retraso se producirá por estas dos variables en alrededor de una docena de provincias españolas, aunque destacan Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria porque están siendo las que más retraso acumulado están soportando.La principal causa de este fenómeno está en el trabajo acumulado que generó el ciberataque a los sistemas del SEPE de la madrugada del martes 9 de marzo. Tras él, las oficinas de empleo de España no pudieron hacer ni una sola gestión durante cuatro días.Y, desde entonces, los sistemas se están recuperando paulatinamente. No al 100% A día de hoy, aunque los servicios todavía no están al 100%, los sistemas están casi recuperados en las oficinas de empleo.Así lo indica Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical de CCOO en la Administración del Estado, quien confirma que el retraso del pago de prestaciones afectará hasta a 150.000 personas que deberían comenzar a recibir una de las prestaciones o subsidios que maneja el SEPE, incluido el paro, en la ventana de pago de abril.Con todo, presumiblemente, no tendrán que esperar hasta mayo. Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que, a pesar del retraso, en cuanto los trabajadores afectados tengan sus prestaciones aprobadas se les abonarán de inmediato.Esto será posible gracias al acuerdo al que llegó el departamento que dirige Yolanda Díaz con las entidades financieras para acelerar el abono de las prestaciones del SEPE, dado el retraso que vienen sufriendo durante la pandemia.En virtud a dicho pacto, aseguran que en cuanto se reconozcan las prestaciones se abonarán a los afectados.Con todo, a pesar de la recuperación parcial, los efectos de ciberataque todavía permanecen. Ninguno de los empleados del SEPE puede ‘teletrabajar’. Y esto afecta a un número importante de trabajadores, a unos 1.800, precisa Gándara.Por ello, se ha llevado a cabo una “reincorporación presencial” pero parcial. La causa es que hay muchas oficinas en las que no hay suficiente espacio para esta reincorporación respetando las normas Covid. Por ello, se han organizado “turnos por la mañana y por la tarde”, pero aún así no está siendo imposible incorporar a todos los trabajadores.Además, Gándara alerta de que “es quimérico garantizar la seguridad de la condiciones laborales” en esta situación. Por ello, “en algunas oficinas están intentando pactar los aforos” para dar cabida a los trabajadores que se quedarían inactivos.Respecto a esto, desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que, antes de su reapertura en junio, se hicieron informes oficina por oficina para adecuar su uso. A día de hoy, en caso de que los trabajadores quisieran presentar alguna reclamación por no cumplirse estas reglas, tendrían que presentar una reclamación ante la inspección laboral.El virus que provocó esta situación atacó el pasado 9 de marzo los sistemas informáticos del SEPE.El ciberasalto se ejecutó con un ‘delnryuk’ de última generación, un virus ‘ransomware’ diseñado para robar información y luego pedir un ‘rescate’ por ella. Aunque la ‘ciberarma’ se diseñó solo unas horas antes de iniciarse el asalto al SEPE, no se habría producido ningún tipo de secuestro de datos ni tampoco se habría pedido ningún rescate.El interés de los atacantes habría sido dejar mal los escudos informáticos de la institución. Cabe recordar que, como contó Invertia, los sistemas informáticos del SEPE no estaban ‘al día’ en ciberseguridad.Concretamente, en el momento del ataque, el Servicio no contaba con el certificado que exige la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

