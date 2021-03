519 euros por abrir una puerta: la UCE denuncia tres nuevos casos en Mieres y Gijón / Al menos en dos de ellos el servicio de cerrajería duró cinco minutos y, en el último, la afectada es una «señora muy mayor que vive sola» y acabó pagando «bastante más de lo que cobra de pensión»

No cabe duda que los lugares abandonados tienen una magia especial. Muchas veces en ellos persiste un aroma antiguo que hace que la imaginación se desborde. Una comunidad en Reddit se encarga de compartir este tipo de instantáneas de sitios que destacan por su magnetismo. Y seguro que las fotos no dejan indiferente a nadie.

No, no estamos en Alemanía. Nuestra topografia no está llena de lugares y localidades con 'W'. Más bien al contrario: en España, por ejemplo, sólo hay un pueblo cuyo nombre empiece con 'W'. Está en Valladolid y se llama Wamba.No, no estamos en Alemanía. Nuestra topografia no está llena de lugares y localidades con 'W'. Más bien […]