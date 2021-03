Ayman Adlbi, presidente de la Comisión Islámica de España, detenido por financiar el terrorismo

No, no estamos en Alemanía. Nuestra topografia no está llena de lugares y localidades con 'W'. Más bien al contrario: en España, por ejemplo, sólo hay un pueblo cuyo nombre empiece con 'W'. Está en Valladolid y se llama Wamba.No, no estamos en Alemanía. Nuestra topografia no está llena de lugares y localidades con 'W'. Más bien […]