Elecciones generales a la vuelta de la esquina: HOY SÁNCHEZ TIENE A IGLESIAS EN LA OPOSICIÓN – Los ministros asumen el fin del mandato de Sánchez: “La Legislatura está acabada” / Gobierno y oposición perciben que el presidente esperará a que lleguen los fondos europeos para tomar la decisión de convocar elecciones

Esta semana he vivido una de esas experiencias para toda la vida. He aprendido in situ cómo funciona una de las cientos de colas del hambre que se extienden por toda España y que, sin embargo, no queremos ver. En la parroquia de San Juan de Dios del barrio de la Uva en Vallecas, el párroco, Gonzalo, me dio la primera lección: «No, no me gusta eso de colas de […]

(abc)