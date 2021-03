Feminismo sin feministas

El dinero no lo es todo Corrían los años 60, y para mí lo que los americanos llaman los teen. Estudiaba en la Univer­sidad de la Sorbonne. Una estudiante, de nacionalidad persa, estaba triste y preocu­pada. Salí a su encuentro, cambiamos impresiones, me dolía su estado de ánimo. Le dije: El dinero no hace la felicidad, y me respondió: «Si, pero la falta de dinero sí que hace la inf […] (abc)

Epistemólogos Una vez me compré una cubitera de Gucci. Hace los cubitos en forma de letra G. Mayúscula. Vale, mayúscula idiotez del primer mundo. No es la única fruslería que acaba en mis manos y no sabía que necesitaba. El último capricho (me he tenido que poner en la lista de espera de Laconicum porque se vende como churros) son las ‘Post-Poo Drops’, en inglés, o ‘Goute […] (abc)

La apisonadora de la amoralidad Me entra un guasap de un amigo. Es un vídeo, con Sánchez muy sonriente y una advertencia de esas que pone Zuckenberg de ‘reenviado muchas veces’. Me da pereza el protagonista, pero por aprecio al remitente pincho. Resulta que se trata de un audio de Cope, en el que habla Carlos Herrera, quien ha tenido el sentido de la oportunidad de repescar frases de un mi […] (abc)

Neandertales y cromañones Últimamente vienen haciéndose numerosos descubrimientos sobre los neandertales, aquel pariente nuestro que habitó Europa, Oriente Medio y Asia central durante el Pleistoceno, desde el 230.000 al 40.000 a.C. Eran gente robusta, aficionados a la caza, de la que vivían (se ha llegado a decir que acompañados de sus mujeres), pero, según los últimos descubrimient […] (abc)

Respirar Lo que hace más irrespirable el enjambre español es la caricatura de libertad en que se envuelve. «Hay maneras corteses y descorteses de respirar -nos previno Edward Sapir, uno de aquellos lingüistas (el de la lengua da forma al pensamiento, como la osa virgiliana, a lametones, a sus oseznos) con los que nos amargaron el COU en Burgos cuando en Nueva York na […] (abc)

El destructor La maquinaria escenográfica de Sánchez & Redondo Producciones llevaba un tiempo oxidada y sus acreditados tramoyistas decidieron desengrasarla montando ayer uno de esos actos, huecos de contenido e inflados de apariencia, que han convertido en marca de la casa. La destrucción de un vetusto arsenal de ETA y Grapo cuadraba muy bien con el adanismo de un pr […] (abc)

23,5 millones de razones para juzgar ya a Villarejo La investigación judicial del caso Tándem ha permitido concluir a la Audiencia Nacional que el excomisario José Manuel Villarejo amasó una fortuna de al menos 23,5 millones de euros entre 2004 y 2016, por sus ‘proyectos de investigación’ como policía en activo. De momento, y a la espera de que pueda ser juzgado, quien debe dar explicaciones sobre esa fortuna […] (abc)

El derribo de TVE Ian Fleming sostenía que «una vez es accidente, dos es coincidencia y tres es la acción del enemigo». Si hacemos caso al creador de James Bond es evidente por qué la televisión pública se confunde siempre para deterioro de las instituciones democráticas. Sin hacer un gran esfuerzo, a cualquiera le vienen a la cabeza tres ejemplos, y más, de fallos en el mism […] (abc)

La ira desviada El mismo día en que España se acercaba de nuevo a los seis millones de personas sin empleo, el asunto que encendió tertulias y activó a brigadistas de la moralidad pública fue la vacunación de las Infantas durante una visita a su padre en Abu Dhabi. No esquivaron ninguna cola ni desobedecieron ninguna disposición administrativa, no privaron a ningún español […] (abc)

Los delfines no ríen Los humanos tenemos el instinto de ver a los delfines riendo, a los búhos prestando gran atención y a los muertos durmiendo en los cementerios. Pero no: ni los delfines son risueños, ni los búhos son intelectuales, ni los muertos duermen plácidamente en sus tumbas. Se trata de una proyección mental inconsciente de nuestros códigos de percepción a una realida […] (abc)

Caudillismo y propaganda Cómo no será el desagrado general con la política propagandística del Gobierno que en el intento de Pedro Sánchez por perpetuar la falsa imagen de ser el presidente que enterró simbólicamente a ETA, destruyendo su armamento, ningún otro presidente de la democracia quiso acompañarle en este gesto de soberbia y egocentrismo. Sánchez presidió ayer en un cuartel […] (abc)

El PP del bigote La derecha española es como el bigote de Aznar. Parece que está pero no está. Se ve sólo porque se recuerda. El expresidente presume de haber legado a sus sucesores un partido transversal -palabro que sirve de comodín en cualquier tertulia- en el que se sentían acogidos tanto los centristas como los extremistas, los moderados y los fanáticos. También se engr […] (abc)

¡Exprópiese! ‘Aló presidente’, la infinita homilía televisiva de Hugo Chávez, constituía un espectáculo tragicómico (cómico para los europeos, que veíamos con hilaridad sus paridas, y trágico para los venezolanos, que sufrían aquellos disparates). No faltaban cancioncillas, plegarias, idas de olla y bailoteos del sátrapa. Pero el clímax de cada emisión llegaba cuando el […] (abc)

Las nieves de antaño Sabían los griegos que envejecer es triste: lo más triste. Y no se lo ocultaban. Saberlo les imponía honrar a sus mayores: en el honor de esos ancianos veía cada guerrero, aqueo como troyano, la raíz de su propio honor, de su ‘areté’, su excelencia. Y quien los deshonraba se volvía ajeno a ley y a ciudad: a aquello que es parapeto frente al envilecimiento y […] (abc)

Baleares, hoy, el banco de pruebas de Sánchez En la sede de Unidas Podemos deben de estar dando palmas con las orejas. Un Gobierno regional socialista -el de Francina Armengol en Baleares- se ha puesto de parte, y ha decidido salirse por la tangente con una medida más propia de podemitas que de ningún otro partido del arco parlamentario español -¡ni del suyo propio!-. En un asunto, por cierto, que no pu […] (abc)

Niam-niam theory Negarse a entender el régimen que uno obedece, como ocurre en España en todos los ámbitos, conduce a la locura, cuyo instrumento es la palabra. Por eso llamamos populismo a la democracia y democracia no a la demagogia (no hay demagogia donde no hay democracia), sino a la corrupción, que comienza por el lenguaje. -La Asociación de Bioética de Madrid denuncia […] (abc)

Equilibrio dinámico En la primera línea de los hospitales hay muchos médicos que han aprendido a ‘oler’, a presentir el comportamiento de la pandemia. A base de sufrir una oleada tras otra intuyen los signos que anuncian la siguiente cuando empieza a remitir la última. Y ahora que está bajando a límites razonables la incidencia del contagio menean la cabeza y señalan en el cale […] (abc)

Conducción temeraria La Transición fue un estado de provisionalidad política, y también una pasión. Y no diré que fue una cultura, pero podría. Para algunos no ha terminado, o nunca terminará. Para otros se acabó con las elecciones libres del 77. O bien con la aprobación de la Constitución del 78. O con las primeras Cortes que ya no fueron constituyentes, en el 79. O con el frac […] (abc)