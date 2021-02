COMENTARIOS ante la noticia de que el PP hace una curiosa autocrítica… Y echa la culpa de todos sus males a su sede en Génova 13, edificio al que expulsan del partido sin dejarle defenderse, canallas. Ya están buscando seiscientos… eeeeh… nueva ubicación los linces Casado y Egea

Por fin ha asumido su fracasado y ha dimitido!!! Quien?? Casado o el lanzapipas?? Mmmmm… la sede nacional de Génova… Jajajaja. Esto parece el club de la comedia La torta que se va a dar en las generales va a ser antológica…

Impresionante decisión del venerado líder. Qué arrojo. Qué coraje, qué gallardía. .. y sobre todo que agudisima capacidad de análisis para descubrir la verdadera causa del desastre catalán.

¿Bárcenas, la abstención, Delgado, …? No, hombre, no: la culpa la tuvo el cha cha chá. ¿Y la solución? Cambiar de sede y de hilo musical.

En vez de la sede, yo creo que la culpa es del charrán del logo del partido. Por favor, un pájaro y del mal agüero además. Mira 3 ideas: 1. Cámbialo por otro icono, por ejemplo, se me ocurre algo así como un disco duro reventado. 2. Si en vez de un icono prefieres una leyenda, podéis poner “Sé fuerte”. 3. Esta es algo piratilla , pero a vosotros que más os da ¿no? Pues eso, ponéis VOX en el banderín vuestro. A lo mejor cuela.

La sede estaba entrando en una deriva preocupante. Menos mal que a Casado no le tiembla el pulso y ha sabido atajar el problema con mano firme y decidida.

En la próxima entrega de cuarto milenio: “El extraño caso de Génova 13, el edificio encantado donde desaparece todo”. No te jode, la culpa es de la sede jajaja.

Confirmado: La sede del PP dimite en lugar de Pablo Casado. Debe ser el efecto “el internet de las cosas”.

Menuda ocurrencia absurda propia de Pedro Sánchez. ¿Nos llevamos a Barcelona el Senado para arreglar el separatismo? ¿Cambiamos el nombre a CajaMadrid para que la gente olvide el timo de las preferentes y las tarjetas black? Casado, Teodoro estáis más perdidos que un pingüino en un ascensor. Probad a llamar al partido PEPA en lugar de PEPE para así ser más feministas. ¡Qué patético!

Casado tiene 0 Visión Estrategia. Solo quieren que vuelvan los 90s, y yo claro, pero lo que no puede ser no puede ser. Lo del cambio de sede es una Ridiculez, AUNQUE LA MONA SE CAMBIE DE SEDE MONA SE QUEDA. Hoy tenía que haber salido con 3 noticias Rompedoras, – 1 Me he puesto en contacto con Inés Arrimadas para Fusionar nuestros Partidos Políticos, siendo yo Presidente y ella Vicepresidenta del Nuevo Partido. 2 He llamado a Santiago Abascal para retomar las relaciones por el bien de las CCAAs donde gobernamos y sobre todo por España y poder sacar cuanto antes a este Gobierno Vendido por el poder que nos lleva a la Ruina absoluta. – 3 Si Arrimadas y Abascal están de acuerdo presentaremos de forma inmediata una moción de Censura. Inminente donde intentaremos sumar Fuerzas y sobre Todo que las Fuerzas Independentistas empezando por ERC se retracten.