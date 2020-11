España sigue sumando miles de muertos de más que no se cuentan como covid / Registra otras 7.000 muertes de más sin que se le atribuyan al covid / El registro de sobremortalidad evidencia un nuevo desfase en los registros durante la segunda ola

Aunque es menor que en la primavera, sigue existiendo un desfase importante entre los fallecimientos previstos, atendiendo a la medida de los últimos diez años, y los que realmente se producen. Existe incluso diferencia entre esa sobremortalidad y la que directamente se le atribuye al coronavirus.

Varias comunidades superaron ya su récord de muertos de la primera ola

Aragón, Asturias y Murcia ya la han rebasado, mientras que Galicia lleva de momento casi 200 fallecidos menos

A estas alturas parece más que evidente que durante los meses marzo, abril y mayo murieron miles de personas en España con coronavirus sin que oficialmente se identificase el covid-19 como causa del fallecimiento.Lo que no estaba tan claro es que en esta segunda ola de la pandemia estuviese ocurriendo lo mismo, pero el último informe de la Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo), que elabora el Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, apunta en esa dirección.El Carlos III, en contra de lo que hizo en informes anteriores, marca ahora dos períodos claros de exceso de mortalidad, que, en términos generales, se podrían corresponder con la primera y la segunda ola de la epidemia en España. El primero lo sitúa entre el 10 de marzo y el 9 de mayo.En ese tiempo fallecieron en España algo más de 111.000 personas cuando lo que se estimaba, atendiendo a años anteriores, es que iban a morir unas 66.000. Hay, por tanto, 44.593 decesos de más, un 66,9 %, con mayor desfase entre los hombres y las mujeres.Sin embargo, durante esos meses el Ministerio de Sanidad, en base a los datos aportados por las comunidades autónomas, cifró en 26.442 los fallecimientos con coronavirus confirmados mediante pruebas PCR.Lo que significa 18.151 víctimas más de las previstas y que no se le atribuyen, al menos oficialmente, al covid-19.El segundo tramo definido por el Centro Nacional de Epidemiología va del 20 de julio al 10 de noviembre. El desfase es menor pero sigue habiéndolo.Murieron 18.752 personas más de las previstas (un 16 % de incremento) cuando los fallecimientos confirmados por covid en este período fueron 11.334. Se desconoce, por tanto, la causa de que se produjesen esos 7.418 óbitos más de los estimados.Aunque todo lleva a pensar que estas muertes son achacables al coronavirus, la conclusión no es tan fácil, al menos no es tan directa.Como se ha cansado de repetir el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, puede haber otras causas. Sobre todo, lo que más citan los especialistas son los fallecimientos debidos a complicaciones de otras enfermedades graves que, en parte, también son atribuibles a la epidemia del covid.Bien porque la saturación de los servicios sanitarios han impedido atender a estos pacientes como se hubiese hecho en circunstancias normales o bien porque los propios enfermos se mostraron reticentes a la hora de acudir a los hospitales por el miedo al coronavirus.Al margen de que al nivel de toda España se observan con meridiana claridad esos dos períodos el reparto es muy desigual por territorios. Así en Andalucía, Aragón, la Comunidad Valencia y la Comunidad de Madrid hay hasta cuatro tramos de exceso de mortalidad, mientras que en Canarias, Cantabria y Galicia solo se define uno y en Ceuta y Melilla ni siquiera se ha detectado ese exceso.En el caso gallego se sitúa entre el 24 de marzo y el 21 de abril el período en el que se produce el desfase. Murieron 3.082 personas cuando la estimación apuntaba a 2.558. Son por tanto 524 fallecidos más, un 20,5 % de exceso. Sin embargo, a fecha de 21 de abril se habían confirmado en la comunidad 470 decesos por coronavirus, con lo que apenas hay medio centenar de casos de variación entre el exceso de mortalidad y el efecto que es directamente atribuible al covid-19.Los datos no dicen nada nuevo que no se haya escuchado ya a lo largo de toda la semana: que la presión en los hospitales -ahora mismo hay una ocupación del 16,5 % de las camas convencionales y del 32 % en las uci- es considerable y que seguirá aumentando, al menos unos días, consecuencia de la cantidad de nuevos casos que siguen diagnosticándose; y que algunos sistemas de salud autonómicos ya se han visto obligados a reducir el resto de su actividad sanitaria para centrarse en la atención covid.De las 19.511 nuevas infecciones registradas este jueves, 7.759 se detectaron en las últimas 24 horas.Actualmente hay 20.525 pacientes ingresados con coronavirus en toda España, 3.123 en críticos, y en la última semana han fallecido 1.295 personas.Tres comunidades, Aragón, Asturias y Murcia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sobrepasan la cifra de fallecidos que tuvieron en la primera ola y otras como Andalucía se acercan, si bien el resto está todavía muy lejos de notificar el número de defunciones que padecieron en primavera.Así se desprende del último balance de ayer realizado por el Ministerio de Sanidad con los datos que le proporcionan las comunidades, según el cual la jornada con más muertes de esta nueva fase fue el pasado 6 de noviembre, cuando fallecieron 262 personas, frente a las 903 que murieron el 30 de marzo, el día más trágico en lo que va de pandemia.Por cierto, que en Galicia está ocurriendo que los médicos de Atención Primaria denuncian en el Parlamento de Galicia la “absoluta descoordinación” del sistema de rastreo de la Xunta. Y es que, además, parece que los 6000 rastreadores eran 700 (y acabarán siendo, en realidad, la mitad de la mitad). En Galicia ocurre también (aunque el departamento de propagada procure silenciarlo) que siguen apareciendo docenas de casos en residencias sin que la Xunta decida intervenirlas, la misma Xunta de Galicia que lleva diez años repartiendo residencias entre una multinacional francesa y la iglesia…Por algo somos (por fin campeones en algo) la comunidad con mayor porcentaje de residencias privatizadas. En Galicia ocurre también que hay cientos de centros escolares con casos sin que el rastreo se haga como dicen que se hace, en realidad resulta que es una chapuza con letras mayúsculas.Y así, entre anuncio de plazas de oposición e inversiones de empresas donde la Xunta pinta menos que Murillo abstracción geométrica (lolailos, al google), pasamos de puntillas sobre lo que ocurre en Galicia con el Covid. Salvo los titulares del ralentí. Se ralentiza. Ja.



