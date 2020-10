Coronavirus en Asturias | La avalancha de ingresos lleva a los hospitales asturianos a una situación de «emergencia sanitaria» | Salud alerta de que la situación es «crítica» / El HUCA abrirá la UCI adicional que no se llegó a usar en la primera ola y otra planta con 43 camas Personal sanitario en el hospital de Cabueñes

Coronavirus en Asturias | El hospital Valle del Nalón, al límite de su capacidad, suspende las consultas externas Coronavirus en Asturias |

El problema que puede surgir en los próximos días, prevén algunos, será cómo dar cabida a pacientes con otras patologías que requieran también de cuidados intensivos.

La presión asistencial en los hospitales asturianos que atienden los casos de covid-19 está alcanzando cotas de máxima tensión. La propia Consejería de Salud admite que la situación «es crítica», tanto por el incremento de ingresos como de casos graves que se están atendiendo, y confirma lo que los trabajadores y sindicatos sanitarios llevaban días advirtiendo: que la atención hospitalaria está, en algunos casos, rozando la saturación. La situación, advierten, es de «emergencia máxima».La avalancha de ingresos hospitalarios en esta segunda quincena de octubre han aumentado en una proporción que ha sorprendido a los propios profesionales, que ni preveían este volumen de pacientes ni que se llegara a estas cifras tan al principio del otoño.«Se esperaba que ocurriera esto en la segunda ola, pero más tarde, coincidiendo con la gripe. Ya vemos que este virus, además de desconocido, es impredecible», reflexiona un miembro del equipo directivo de un hospital asturiano que en apenas diez días ha pasado de no tener ningún paciente con covid-19 a superar el medio centenar de ingresos.En estos momentos, según los datos facilitados ayer por la Consejería de Salud, hay 429 pacientes con coronavirus hospitalizados, entre confirmados y sospechosos.Además, otros 53 afectados permanecen en unidades de cuidados intensivos. En total, 482 personas que se reparten entre los hospitales de Cabueñes, Cruz Roja y Jove, en Gijón; el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y Monte Naranco, en Oviedo; el San Agustín, en Avilés; y el Valle del Nalón y el Álvarez-Buylla, en las cuencas.Son cifras que no solo se pueden comparar con las del pico de la primera ola, a principios del pasado mes de abril, sino que superan aquellos registros máximos. El récord de hospitalizaciones entonces, el 13 de abril, había sido de 446 (383 en planta y 63 en UCI).La impresión es que «estamos tensando ya el sistema sanitario como en la primera fase». Una de las situaciones más complicadas se está dando en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias, adonde desde hace días se están derivando los casos más graves que ya no pueden asumir las saturadas UCI del hospital de Cabueñes y del Valle del Nalón (que, a su vez, recibía los del Álvarez-Buylla) además de pacientes de otras áreas sanitarias, como la VI, la del oriente.Así las cosas, fuentes sanitarias dan por hecho que en breve no quedará más remedio que recurrir a la UCI adicional que en la primera ola, y ante el avance de la pandemia, se habilitó casi a contrarreloj en un espacio próximo al helipuerto y a muy pocos metros de la Unidad de Cuidados Intensivos polivalente. Esta UCI extra permitirá disponer de veinticinco camas más.En el HUCA, donde debido a la presión asistencial solo se está haciendo ahora mismo actividad quirúrgica esencial, también está previsto abrir una nueva planta covid con capacidad para 43 pacientes. Ayer tenía 172 personas ingresadas en total -diecisiete más que el día anterior-, de las que 33 se encontraban en la UCI.En Gijón, Cabueñes tenía en total 90 pacientes covid ingresados ayer, 77 en planta y trece en la UCI, además de otros 23 casos sospechosos pendientes de confirmación. Allí los trabajadores siguen echando en falta «organización, medios y personal» en un escenario que algunos consideran ha empeorado con respecto a la semana pasada. Ante ese panorama, el personal está llamado a secundar hoy un nuevo acto de protesta. Como hicieron el pasado miércoles, están citados en los hall de las distintas plantas para «aplaudir la nefasta gestión de este equipo directivo». La plantilla habla de situaciones de «sobrecarga de trabajo, ausencia total de contrataciones, doblajes de turno en categorías donde sí se podría contratar», ya que hay demandantes de empleo (como la de técnico de cuidados auxiliares de enfermería) y una gestión de los recursos humanos «catastrófica».Cabueñes sigue con la política de derivar pacientes covid a otros hospitales, entre ellos el de Cruz Roja, en el que ayer había 50 personas ingresadas.También a punto de la saturación por el elevado número de casos de coronavirus se encuentra Jove, que ayer tenía 56 pacientes covid y otros tres pendientes del resultado de las pruebas PCR.En el resto de la región, el San Agustín contaba ayer con 45 pacientes en planta y cuatro más en la UCI. El hospital avilesino está resistiendo mejor esta segunda ola. Aún cuenta con camas libres para pacientes covid. En el Álvarez-Buylla de Mieres quedaban ayer seis personas ingresadas tras haber dado de alta a cinco pacientes.Prácticamente al límite de su capacidad, tanto por el ingreso de pacientes con covid-19 como de otras patologías, se encuentra el hospital Valle del Nalón, con más de cincuenta personas ingresadas bien porque han dado positivo en coronavirus o se consideran casos sospechosos. Once de esos casos confirmados se deben a contagios en el propio hospital, por lo que Salud los considera brote. En el hospital langreano hay además varios profesionales aislados o en cuarentena., salvo para cuidados específicos (como curas), y limitar las intervenciones quirúrgicas a aquellas que sean urgentes o no puedan ser demorables. «La gerencia del área sanitaria VIII ha procedido, como marcan los protocolos, a la realización de estudios seriados de PCR a todos los pacientes y todos los profesionales que han pasado por la unidad desde el pasado 21 de octubre», apuntaron fuentes de la consejería.

https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-avalancha-ingresos-lleva-hospitales-asturianos-situacion-emergencia-sanitaria-20201028000635-ntvo.html