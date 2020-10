COMENTARIO – Sánchez y su banda de mafiosos liquidan definitivamente España: dejan en manos de los 17 estúpidos virreyes de los reinos de taifas que definitivamente nos entierren

¿Cuales han sido las propuestas del presidente y del “filosofo” al frente a la pandemia? Decir que vienen meses duros y estamos trabajando. ¿Trabajando despues de 9 meses, 60000 muertos ,1 millon de infectado y los parados aumentando sin freno? ¿Sabes cuando dura un empleado en una empresa “trabajando” asi? ¿Hablas de los medios? Mientras la gente moria en España teniamos los telediarios llenos de abuelos dando besitos, niños pintando arcoiris y tios tocando la guitarra en la terraza. Eso si, sacamos los muertos de Italia, EEUU,…que nosotros no estamos tan mal. Eso a lo largo de la historia se llama “pro-pa-gan-da”. Por favor, no hables de propuestas, programas ni ideas y ¿sabes cuando ha empezado a existir odio? ¿Cuando han gobernado PSOE o PP anteriormente? No, cuando ha empezado a gobernar ESTE presidente con un partido de EXTREMA-ULTRA izquierda. Si amigo, no son antifascistas (que esos los somos la gran mayoria), son EXTREMA izquierda.