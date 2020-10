el PP y el PSOE se sentaron a pactar la «performance» de la moción de censura, su desarrollo y «el reparto de papeles de cada uno» (en referencia a Sánchez, Casado y Pablo Iglesias).

Según la diputada, ahí tuvieron claro, antes de que subiera incluso Sánchez, que «las 30 monedas de Judas que el PP ha cobrado para votar ‘no’ en la moción de censura era ese pacto de la Justicia. Es el pasteleo que pactaron este verano el Partido Popular y el Partido Socialista en una habitación oscura para repartirse los jueces, denunció Cayetana Álvarez de Toledo y por el que fue cesada».

Casado y Kitchen

El ‘no’ de Pablo Casado a la moción de censura presentada por Vox responde a un pacto secreto con Pedro Sánchez para salvar al PP del caso Kitchen en los tribunales. Así opina la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, en una entrevista a OKDIARIO. Olona cree que lo que se vivió este jueves en el Congreso fue «una performance» acordada entre PP y PSOE porque «ya tienen pactado el reparto político de la Justicia» (pero lo estarían ocultando). Y eso -según ella- «tendrá consecuencias en los tribunales en el caso Kitchen».Para Olona es significativo que Adriana Lastra y el PSOE que «con tanto ímpetu aprobaron la Comisión de Investigación parlamentaria del caso Kitchen, ahora la hayan paralizado».La diputada tiene claro queLa parlamentaria reitera que «el que ha marcado el paso de Pablo Casado y del PP y el que ha determinado su ‘no’ en la moción de censura no ha sido Santiago Abascal, sino Pedro Sánchez».Relata una serie de indicios, como el «silencio» y el «respeto» con el que los diputados de PSOE y Podemos siguieron el discurso de Pablo Casado. «Está claro que había una instrucción a los dos grupos para que hubiera una actitud calmada con Casado porque habitualmente no es así», señala.Para ella fue «más evidente» cuando, en pleno discurso de Casado, Óscar Puente («siempre hay alguno menos ‘espabilado’», dice con ironía) publicó un tuit queriendo destacar esa actitud respetuosa con Casado de los diputados del Gobierno. Según Olona, lo siguiente «muy llamativo» fue que Sánchez «no subiera a la tribuna a destrozar a Casado como hace siempre».«Casado me da pena en las sesiones de control. Sánchez lo destroza. Se le queda una cara que dan ganas de ir al escaño y abrazarle», señala. Después -relata- llegaron los halagos de Pablo Iglesias a Casado («ha hecho hoy un discurso muy brillante») y algo, según la diputada,Pero quien «cometió un error y nos dio luz» -dice- fue Adriana Lastra al afirmar en la tribuna «más o menos textualmente» que «hasta ahora se ha dicho que esta moción no sirve para nada, pero tenemos la oportunidad de que esto no sea así…», concluye Olona.Por eso -destaca- «Santiago Abascal subió a denunciar a la tribuna, antes del discurso de Sánchez, que todo podía una ser una performance porque PP y PSOE ya se habían repartido los jueces. Abascal le reventó el anuncio a Sánchez».Para Olona está claro que «el asalto al Poder Judicial ya se ha consumado y ya se ha producido el reparto de sillas políticas en el CGPJ, que todo fue una escenificación y que sólo queda el anuncio».Para la portavoz adjunta de Vox, la escenificación incluye que -para salvar el veto del PP a Podemos- el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya hecho suyas en las negociaciones las exigencias de los de Iglesias.«Lo que le interesa al PP, como a Iglesias, es la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando los políticos meten sus sucias manos en los tribunales es para influir especialmente en el Supremo», apunta la portavoz adjunta de Vox en el Congreso.«El PSOE -dice- no da nada gratis y, por ahora, han parado la Comisión de Investigación del caso Kitchen. El tiempo dirá qué influencia tiene todo esto en las investigaciones judiciales». «Y lo veremos», repite con convicción.«A Pablo Casado debería preocuparle el caso Kitchen y se lo dice alguien que ya ha podido ver los autos judiciales», advierte la portavoz adjunta de Vox. «No es creíble esa distancia que están intentando mantener respecto a la etapa anterior», afirma.Y apunta: «Fíjense que en la Mesa del Congreso está como vicepresidenta, Ana Pastor, que fue ministra del Gobierno del señor Rajoy, que fue cuando se articuló toda la operación. No es creíble esa distancia con los hechos y con los tiempos del caso Kitchen. No van a poder. Es materialmente imposible. Cuando dicen que los nuevos tiempos están representados por Ana Pastor es, cuanto menos -dice- paradigmático».



https://okdiario.com/espana/olona-vox-no-casado-responde-pacto-secreto-sanchez-salvar-pp-del-caso-kitchen-6326205