Moncloa se prepara para convocar un Consejo de Ministros que dé luz verde a la operación, que en principio no implicaría un confinamiento general.

El estado de alarma vuelve a estar en el centro del debate político. Son ya cinco las comunidades (Asturias, Cataluña, Extremadura, La Rioja y País Vasco) que han pedido al Gobierno hacer uso de esta herramienta constitucional para frenar el empuje de la pandemia.

Siete comunidades y una ciudad autónoma han pedido al Gobierno central la declaración del estado de alarma para adoptar medidas más severas contra el coronavirus. Se trata del País Vasco, Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha y Melilla.Fuentes gubernamentales no descartan que este domingo se celebre un Consejo de Ministros extraordinario con este asunto en el orden del día. Si no, la decisión se retrasaría hasta el martes, cuando se celebra el Consejo de Ministros ordinario.El primer dirigente que tomaba la iniciativa esta jornada de viernes fue el lendakari. Iñigo Urkullu hacía la solicitud para su comunidad, pero también para el conjunto del Estado.«Creo que es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y que se faculte a los presidentes de comunidades autónomas de manera delegada para su gestión y hacerlo de manera coordinada y, por lo tanto, con el Gobierno español», ha dicho en su comparecencia pública.Urkullu habló con Sánchez tras la comparecencia pública del presidente a primera hora de la tarde de este viernes. El lendakari ha explicado que el jefe del Ejecutivo le ha respondido de inmediato. «Me ha agradecido el envío de la carta y me ha dicho que lo va a estudiar con preocupación», ha dicho Urkullu, que ha asegurado que ha hablado con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés y que ha enviado una copia de la comunicación al presidente a dirigentes de ejecutivos autonómicos próximos al País Vasco, además de otros territorios como es el caso de Galicia.El presidente del Gobierno Vasco ha señalado también que son varias las razones que motivan esta petición, como son «la escalada de casos positivos que se está produciendo estos últimos días», una tendencia que «se seguirá manteniendo también los próximos días», y que las «limitaciones de actuación con que se encuentra el Gobierno Vasco desde el punto de vista jurídico», después de que el TSJPV no haya autorizado en varias ocasiones prohibiciones que pretendía establecer, al considerar que «vulneran derechos fundamentales». Ayer mismo, el alto tribunal vasco impidió la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados.Al presidente vasco se unían poco después de forma oficial otros dos presidentes. Es el caso de Adrián Barbón, jefe del Ejecutivo asturiano, y el de Guillermo Fernández Vara, en cuyo caso se refiere solo a la comunidad extremeña.Se solicita «no para confinar a la ciudadanía» sino para restringir la movilidad, ha asegurado el presidente extremeño, que ha considerado que esta figura jurídica como «la mejor de las soluciones posibles».Para estos dos presidentes autonómicos «lo lógico» es que ese estado de alarma se decretase en todo el territorio nacional, pero de no ser así, piden que se declare en sus regiones.Anoche era una ciudad autónoma, Melilla, quien hacía esta reclamación para posibilitar el confinamiento nocturno «porque la ciudad está a punto de entrar en el colapso» sanitario.La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, también ha solicitado este viernes al Gobierno la declaración del estado de alarma para esta comunidad, con mando y gestión del Ejecutivo autonómico, y de manera coordinada en el conjunto del Estado.Andreu, en una declaración institucional difundida hoy, ha añadido que fundamenta esta petición en el último dato consolidado en la comunidad, que ha registrado el mayor número de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 228 casos positivos. La presidenta de La Rioja ha precisado que su solicitud del estado de alarma «significa una sola cosa: disponer del amparo legal para poder adoptar las medidas que sean necesarias para atajar la curva de contagios».«Necesitamos certezas y actuar en un marco normativo que nos ampare ante la adopción de decisiones firmes necesarias en función de cualquier situación epidemiológica a la que nos enfrentemos».Además, durante esta tarde, el Govern de la Generalitat de Cataluña se ha reunido de manera urgente para decidir pedirle al Ejecutivo central la declaración del estado de alarma. Pere Aragonès, el presidente en funciones, ha explicado que solicitan formalmente la declaración del estado de alarma en Cataluña con la Generalitat ejerciendo el mando único, «para poder adoptar medidas de restricción de la movilidad en los próximos días que, en definitiva, salven vidas».Aragonés ha explicado que «llevamos semanas advirtiendo de esta segunda ola que se extiende por Europa y ante esta amenaza es decisivo anticiparnos y más ante un fin de semana en el que no se pueden repetir las imágenes que vimos en los últimos días. Pedimos a la ciudadanía que se quede en casa, evitemos la vida social y reduzcamos la movilidad». Aragonès ha insistido en que la petición es la de un estado de alarma descentralizado, «con la Generalitat con todas las competencias y tomando todas las decisiones».Una de las primeras medidas que se tomarían tras esa declaración del estado de alarma, tal y como han avanzado sería la restricción de la movilidad nocturna. «Ya tendríamos toda la cobertura legal necesaria», han explicado en rueda de prensa.Navarra también se ha sumado a la petición. La presidenta, María Chivite, ha defendido la utilidad del estado de alarma y ha remitido una comunicación al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solicitando su gestión «como autoridad competente si lo aprueba el Consejo de Ministros». María Chivite espera que el estado de alarma «sea de utilidad para Navarra y para todas las comunidades» porque «la tarea de atajar la expansión del virus nos atañe a todas las administraciones, y hemos de caminar unidas para fortalecer la eficacia de las decisiones».Mientras, Castilla-La Mancha va a celebrar este sábado un Consejo extraordinario de Gobierno para activar la solicitud.Antes de estas peticiones, Sánchez comparecía este viernes a mediodía en el Palacio de la Moncloa para leer una declaración institucional en la que ha apelado a la «disciplina social» y a la «unidad» como vías para evitar un segundo confinamiento y se ha mostrado dispuesto a tomar «cualquier medida que sea necesaria».La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha telefoneado este viernes al presidente del Gobierno para exigirle que el Gobierno «tome el control» de la gestión de la pandemia, adopte medidas «contundentes» y le ha ofrecido su apoyo para que decrete el estado de alarma «para tomar medidas contundentes que eviten un segundo confinamiento». Una prórroga requiere la autorización obligatoria del Congreso.El 26 de agosto Pedro Sánchez ya ofreció este mecanismo a las autonomías si lo necesitaban. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que serían los propios líderes regionales los que tendrían que defender esa petición en el Congreso y, en caso de ser necesaria una prórroga, para la que es imprescindible la autorización de la Cámara baja, contarían con el respaldo parlamentario del Gobierno.Tanto la duración como las medidas que se apliquen durante la misma tienen que ser aprobadas por mayoría.El Ejecutivo contaría de entrada con los 155 diputados del PSOE y Unidas Podemos, más los diez de Ciudadanos, que se ofrecieron a respaldar esta medida excepcional para contener la segunda ola de coronavirus. También podría contar con el respaldo de los partidos minoritarios, como pasó durante el estado de alarma que el Gobierno impuso en todo el ámbito nacional, y con el del PNV. Aunque Esquerra y Junts per Catalunya ya advirtieron a Sánchez de que el estado de alarma limitaba derechos fundamentales y apostaron por modificaciones en las actuales leyes sanitarias, que la Generalitat lo haya solicitado hace presuponer que de solicitar una prórroga lo apoyarían con sus votos en el Congreso.

