el balance de víctimas mortales llega a las 856 personas, nueve más. De los nueve fallecimientos, seis se han producido en Ourense.

Vigo sigue en una clara tendencia ascendente y ya rebasa el millar de infecciones activas.

Las áreas sanitarias de Santiago y Ferrol alcanzaron tasas de alto riesgo hasta las 18 horas del jueves, por encima del 11 % de positividad,

Galicia encadena récords de incidencia del coronavirus una nueva jornada y se sitúa por encima de los 500 positivos en 24 horas, una situación que no se daba desde los peores momentos de la primera ola epidémica.Según los datos acumulados hasta las 18 horas de ayer, el número de casos activos en la comunidad se leva a los 5.880, de nuevo un máximo histórico yLa presión asistencial sigue ligeramente al alza, con 373 personas ingresadas (nueve más), de las que 48 se encuentran en unidades de críticos (una más). La tasa de hospitalización se sitúa en el 6 %, lejos todavía de los niveles de la primera ola pero en una tendencia al alza sostenida.Ourense continúa siendo el área sanitaria más afectada, pero empiezan a notarse en la estadística los efectos de las restricciones a las que está sometida el área. Hay 40 casos activos menos y en total son 1.449 personas enfermas. En las últimas 24 horas se han producido 64 nuevos contagios.En concreto, son 1.005 de las que 64 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Santiago también está encadenando cifras récord, con 131 positivos en un dia y 983 casos activos. En A Coruña se han notificado 92 nuevos contagios hasta las 18 horas de ayer y el área sanitaria se acerca también al millar de casos activos. Son, según los últimos datos del Sergas, un total de 964 (53 más).Pontevedra, con 59 nuevos diagnósticos, se coloca en los 595 casos activos, mientras que en Lugo se han notificado 46 nuevos casos, con lo que la incidencia se sitúa en las 555 personas enfermas. Ferrol también continúa al alza, con 58 casos nuevos y un total de 329 infecciones activas.La tasa de positividad sigue por encima del 5 % que quiere alcanzar el Sergas.En concreto, hasta las 18 horas del jueves el porcentaje de positividad de las pruebas estaba en el 8 % y se ha mantenido por encima del 7 % desde el pasado fin de semana.mientras que Ourense se quedó en el 9,3 %. Pontevedra y A Coruña se sitúan en el entorno del 7 % mientras que Lugo y Vigo están por debajo del 6 % de positividad.La combinación de indicadores que ayer fueron aprobados por el Consejo Interterritorial sitúa a Galicia como la comunidad menos insegura (aunque también con cifras realmente preocupantes como el resto del territorio nacional)de España. Pese a que las incidencias de contagio son relativamente altas, los niveles de positividad en las pruebas realizadas y, sobre todo, la disposición de camas de uci y su ocupación se encuentran entre los más bajos de España, con lo que la combinación de estos factores posibilita que Galicia sea la única comunidad con un nivel de afectación bajo.El conselleiro de Sanidade valoró positivamente el documento aunque considera que deberían añadirse algunos indicadores más.En este trabajo se recogen tres niveles de restricciones. En el primero no se permiten reuniones de más de 15 personas, y se restringen los viajes no esenciales fuera de la unidad territorial. Los aforos no pueden superar el 75 % (hasta un máximo de 50 personas) en espacios cerrados. El nivel 2 reduce los viajes no esenciales fuera de la unidad territorial, prohíbe el consumo en barra y la los aforos en interiores de locales al 50 %.





https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/10/23/galicia-encadena-records-infeccion-pone-encima-500-positivos-diarios/00031603448930681845885.htm