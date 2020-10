SEGUIMOS PARA BINGO – Ourense y Barbadás, confinados / Las comarcas de O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Allariz, Verín y O Barco pasan a tener restricciones de nivel 2. Todas las medidas entrarán en vigor en la medianoche del jueves

Ourense es la segunda zona en la que se decide la limitación de la movilidad de los habitantes, después de A Mariña.

La provincia de Ourense suma 4 nuevos brotes y varios focos activos crecen en contagios

Los concellos de Ourense y Barbadás, confinados a partir del jueves. La situación epidemiológica de la capital ourensana, que ya sobrepasa los 500 casos de covid-19, ha llevado al comité clínico a aplicar restricciones de nivel 4 en esos dos municipios, con lo queEn ambos concellos se aplicarán también las limitaciones del nivel 3: estará prohibido que bares y cafeterías sirvan en el interior y solo se podrá atender en terraza en grupos de máximo 5 persoas. Los restaurantes pueden servir en el interior a grupos de máximo de 5 personas.Además, sigue vigente en Ourense la prohibición de las reuniones de personas no convivientes, que se extiende ahora también a Barbadás.El Sergas, a través de un comunicado de prensa, ha informado de esta decisión y aplaza la comparecencia del conselleiro, Julio García Comesaña, hasta este miércoles, ya que las medidas no entrarán en vigor hasta la medianoche del jueves.El deterioro de la evolución epidemiológica —que ya empieza a mostrar un incremento de la presión hospitalaria— ha llevado al comité a decretar medidas de nivel dos en seis comarcas ourensanas, las que aglutinan a la mayoría de la población de la provincia.A partir de las 00.00 horas del jueves, en las de O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Allariz, Verín y Valdeorras se restringen las reuniones a un máximo de diez personas, los aforos quedarán reducidos con carácter general al 50 %, no se podrá consumir en la barra de bares y cafeterías y habrá asistentes máximos a celebraciones como bodas, así como a velatorios y a lugares de culto.Se suman así estas comarcas a los municipios de Verín y de O Barco, que ya estaban en nivel 2 y en los que ahora también se prohíben las reuniones de no convivientes, así como en toda la comarca de O Carballiño.Los casos detectados en las últimas horas afectan a O Barco, Xunqueira de Ambía, Ourense, Lobios y O Carballiño.La provincia de Ourense suma 4 nuevos brotes, que afectan a la capital pero también a O Barco de Valdeorras, Xunqueira de Ambía, Lobios y O Carballiño. Todos ellos tienen origen familiar, y evidencian que con frecuencia los encuentros para visitar a los mayores que viven en el rural (y a priori zonas que se están viendo menos afectadas por la pandemia) acaban desencadenando un brote.Es el caso de los dos focos detectados en Xunqueira de Ambía y Lobios, donde parte de los contagiados viven en la capital. Se presume que fueron los que llevaron el virus al rural al tener en cuenta que, por ejemplo, Xunqueira de Ambía llevaba meses libre de coronavirus, tras haberse detectado tres casos en el pasado: dos madrileños y un vecino de la capital que habían ido a pasar un tiempo en la localidad.Son cinco casos, un hombre de 74 y una mujer de 71 que viven en Ambía, y dos hombres más de 49 y 55, y una mujer de 51 que residen en Ourense. En el caso de Lobios, son también cinco los afectados. Hay un hombre de 87 años y una mujer de 86 que viven en Lobios, y dos hombres de 30 y 70 y una mujer de 76 que viven en la ciudad de As Burgas.



https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/10/06/ourense-barbadas-confinados/00031602011371889697671.htm