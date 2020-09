obligará al resto de autonomías a estar muy vigilantes porque solo les da un plazo de 48 horas para cerrar sus grandes ciudades en el caso de que éstas sobrepasen la temida barrera de los 500 casos de incidencia acumulada cada 100.00 habitantes.

la propuesta de Sanidad tiene su traducción inmediata en el confinamiento de casi 5 de los 6,7 millones de habitantes con los que cuenta la comunidad de Madrid.

Son los vecinos de las diez grandes ciudades de la Comunidad de Madrid que cumplen los cuatro requisitos impuestos por Sanidad para restringir movimientos en esta segunda oleada: tener una población de más de 100.000 vecinos; tener una incidencia acumulada (IA) de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; presentar una positividad en las PCR superior al 10%; y sufrir una ocupación de enfermos de la covid en las UCI superior a 35%. Los confinamientos selectivos afectarán a los municipios de la comunidad,que, según Sanidad viven una «situación extrema».

Se trata de Madrid (3.266.126 habitantes), Móstoles (209.184), Alcalá de Henares (195.649), Fuenlabrada (193.700), Leganés (189.861), Getafe (183.374), Alcorcón (170.514), Torrejón de Ardoz (131.376), Parla (130.124) y Alcobendas (117.040). En todas estas ciudades no solo se supera ampliamente la IA de 550 (de hecho en la capital de España, excepto Hortaleza, todos los distritos pasan de esa cifra), sino que presentan un 20% de positividad de PCR y un 41% ocupación Covid en UCI.

Límite: 48 horas

En principio, al margen de las grandes poblaciones de Madrid, prácticamente ninguna de las otras 53 urbes españolas que superan los 100.000 habitantes superaría los parámetros establecidos por Sanidad y no se verían concernidas por estas medidas, según confirmaron hoy fuentes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

El ministro Salvador Illa ya ha presentado su propuesta a las comunidades para que sea aprobada esta tarde en el Consejo de Interterritorial. Y su plan, que afecta de lleno a la Comunidad de Madrid con la prohibición de salida de los municipios y limitaciones de aforo en comercio y hostelería, principalmente, también, llegado el caso.Ciudades que serán sometidas a confinamientos mucho menos severos que los del estado de alarma hasta el punto de que los vecinos podrán moverse libremente por su término municipal y que, incluso, podrán esquivar los cierres si sus programas de rastreadores se muestran eficaces. Así las cosas,En esos municipios o en los que en el futuro alcancen esos parámetros, los respectivos gobiernos autonómicos, de acuerdo con el borrador de Illa, tendrán 48 horas para restringir las entradas y salidas de los núcleos urbanos sin motivo de fuerza mayor, se limitan las reuniones a seis personas, se limitan los aforos en hostelería interior y comercio al 50% y al 60% en terrazas exteriores, se prohíbe el consumo en barra y se cierran los parques infantiles.El proyecto, que deja claro que los vecinos de las zonas confinadas podrán moverse sin limitaciones dentro de su municipio siempre que respeten la distancia de seguridad, en esencia extiende a las grandes ciudades las normas que ya regían en las 45 zonas básicas sanitarias (ZBS) ya confinadas de Madrid. O sea que también en esas urbes se limita a un tercio el aforo en los lugares de culto, se restringen los velatorios a quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes.las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas; la ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas; y no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. En las instalaciones deportivas el aforo será del 50% en interiores y del 60% en exteriores.Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios en el municipio.Sin embargo, las comunidades podrán evitar el confinamiento de sus grandes ciudades a pesar de que estas superen los listones de incidencia acumulada, positividad en PCR y ocupación en UVI.El cierre «no será de aplicación si al menos el 90% de los casos detectados en el municipio se corresponden con brotes no familiares perfectamente identificados y controlados, y si estos han sido convenientemente comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad», recoge el texto, que premia así claramente el esfuerzo de rastreo de las comunidades.En cualquier caso, el departamento que dirige Salvador Illa deja claro en su proyecto que la las condiciones recogidas en el acuerdo «constituyen un mínimo a aplicar por las comunidades autónomas» y que los ejecutivos autonómicos son libres de aplicar «otras medidas en el ejercicio de sus competencias». «Todas estas medidas son necesarias para alcanzar el objetivo de controlar la expansión de la enfermedad y reducir la presión asistencial sobre el sistema sanitario, constituyen actuaciones proporcionales a la finalidad perseguida y están avaladas por razones y criterios de carácter epidemiológico y sanitario«, señala el borrador.La única ciudad sobre la que habría dudas es Pamplona. La capital navarra, con 201.653 habitantes, es la única población fuera de Madrid que superaría el listón de los 500 (no hay datos públicos específicos sobre Pamplona pero la incidencia acumulada en la autonomía es de 685 positivos). La positividad (el porcentaje de casos detectados por las PCR) también está por encima del 10% en la comunidad foral, exactamente en un 11,3%. Sin embargo, la moderada presión hospitalaria ‘salvaría’ a Pamplona, ya que en la comunidad el porcentaje de ocupación de UCI por enfermos de covid está por debajo del 35%, exactamente se sitúa en un 22,5%.Básicamente y a la vista de estos datos- admiten fuentes de los gobiernos central y madrileño- el acuerdo del martes fue una maniobra ‘ad hoc’ para poder confinar los grandes municipios de la comunidad evitando el «agravio comparativo» del que se quejaba Ayuso, pero también esquivando el riesgo de que el endurecimiento de las medidas en Madrid arrastrara a otros municipios o zonas de España que, con incidencias altas del virus, sin embargo no tienen tanta concentración de población ni tantos niveles de movilidad.



