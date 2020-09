La última semana de septiembre comienza sin bajar de los 10.000 contagios diarios. El informe publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad registra 31.785 nuevos casos confirmados desde el viernes (los fines de semana no se actualizan los datos), es decir, una media de casi 10.600 notificados al día. Casi la mitad del total se ha registrado en Madrid, con 13.449 casos.Según ha dicho Illa, “la cifra de Madrid es la peor de la segunda ola”. Respecto al total acumulado de todas las comunidades, se trata de la cifra muy similar a la del lunes pasado, cuando el recuento oficial comunicó 31.428 personas infectadas. De los más de 30.000 positivos, 2.425 se han realizado la prueba PCR en las últimas 24 horas. De ellos, Madrid continúa siendo la comunidad que más contagios acumula con 451 PCR positivas en las últimas horas. Aragón informa de 388 y el País Vasco, de 338.El nuevo informe ha sumado además 179 muertes más al total de personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia, que asciende hoy hasta las 31.411. Eso sí, este dato no incluye a los fallecidos en residencias ni aquellos que murieron con síntomas compatibles con el virus, pero que no llegaron a hacerse una PCR.Con fecha de defunción en la última semana, Sanidad notifica 359. La incidencia acumulada de Madrid ha incrementado desde el viernes. De 721 contagios por cada 100.000 habitantes a los 775 de este lunes. Madrid registra 82 de ellos, casi la mitad de los que contó el pasado viernes, cuando los fallecidos en la región durante la última semana eran 159. Andalucía, por su parte, comunica 60; Castilla y León 49; Aragón, 21; Castilla La Mancha, 20; Valencia, Extremadura y el País Vasco, 19; Canarias, 16; Galicia, 14; Navarra, 13; y La Rioja, 12. Además, Baleares y Cataluña notifican cinco fallecidos en este periodo de tiempo; comunidad seguida por Asturias, que informa de tres; y Cantabria, de dos. Ceuta, Melilla y Murcia no han sumado ningún deceso.HOSPITALIZACIONESEn cuanto a las hospitalizaciones, el recuento oficial ha sumado 2.249 en los últimos siete días (el martes, 2.494). Actualmente, hay ingresadas es nuestro país 11.147 personas por covid, 141 más que ayer. La mayoría de ellas se concentran en Madrid (3.841), que dobla a la segunda comunidad con más hospitalizados: Andalucía, que cuenta 1.237. Sin embargo, es esta la comunidad que más pacientes infectados ha registrado en los últimos siete días, pues acumula 507 frente a los 303 de Madrid. De los 2.249 pacientes ingresados, 163 han sido trasladados a cuidados intensivos en el mismo periodo de tiempo y Sanidad ha añadido 110 más desde el viernes. Así, ya son 13.448 enfermos los que han requerido de esta unidad hospitalaria desde la llegada del virus a nuestro país.Respecto a la capacidad asistencial de los hospitales, la media de camas ocupadas por pacientes con covid a nivel nacional, sin incluir otras patologías, es de 9,65%, por lo que aumenta más de un punto respecto al viernes, cuando el dato era de 8,14% y se coloca al mismo nivel que el jueves pasado. Las camas de cuidados intensivos presentan un porcentaje mayor: 17,91%.Las regiones que más preocupan en este sentido es Madrid, cuya ocupación en esta unidad hospitalaria se encuentra en un 41%. La Rioja está cerca, con un 35% y, en tercer lugar, Aragón, con más de un 33%.“EL SISTEMA SE SATURA”“La situación en España es muy variable entre comunidades autónomas”, señaló Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, por lo que las medidas deben ser, argumentó, “igualmente variables”. No sólo hay que valorar la incidencia acumulada, admitió Simón, sino también “el impacto en el sistema sanitario”. “Progresivamente, nuestro sistema sanitario se va saturando”, advirtió, e insistió en la diferencia entre regiones: “Las comunidades van diferenciándose claramente”.

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/09/28/5f72107afdddffa5b88b462a.html