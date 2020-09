COMENTARIO: “Haceos a la idea de que no es posible volvernos a confinar. Económicamente es imposible. Ya hemos quemado ese cartucho para NADA”

“Haceos a la idea de que no es posible volvernos a confinar. Económicamente es imposible. Ya hemos quemado ese cartucho para nada. Eo COVID-19 es mucho menos letal que el EBOLA, pero es mucho más contagioso que la gripe y algo más mortal. El problema de todo esto es que por su gran contagio desborda el sistema sanitario, como ya hemos comprobado.

Con un sistema sanitario colapsado, mucha gente que se podría haber salvado con atención médica temprana y adecuada, no habría muerto. Eso es lo que hay que evitar otra vez, de ahí las medidas que habría que tomar. Ya no se puede cerrar de nuevo la economía, nosotros ya no. Así que todo pinta que habrá otros 50.000.000-100.000.000 muertos más. Quizas entre ellos esté mucha gente que está leyendo esto ahora mismo”.