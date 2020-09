Ayer 10.476 casos, 184 muertes ( no incluyen fallecidos en residencias y los que con síntomas no se le hizo el PCR) , con una tasa de contagio de 216, en Europa nos sigue Francia con 98. Y los políticos echando el culo atrás. Parece que no tiene redaños de dejar los colegios cerrados ni de tomar otras medidas. Después dirán nosotros no hemos cerrado los colegios ha sido el virus. Van a remolque de los acontecimientos y así nos va.