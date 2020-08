COMENTARIO: “España como la mayoría de países europeos está en BANCARROTA”

Señores, España como la mayoría de países europeos está en bancarrota. No existe pandemia ni virus asesino. Todas las muertes e infecciones son pura invencion construidas sobre muertos reales por causas mas o menos naturales y PCRs con resultados a la carta. Que a su vez son la coartada de los gobiernos para destruir la economía de un sistema fallido que ya no les da para más. Ocultando déficits y deuda pública dilapidada y robada del erario. Su verdadero objetivo, al que llaman “Nueva Normalidad”, no es otro que resetear ese gigantesco desfalco público sin consecuencias penales para los políticos, y comenzar un nuevo ciclo de saqueos desde cero. Lo que la clase política llama “Nueva Normalidad” no es otra cosa que resetear ese gigantesco desfalco publico sin consecuencias penales para los políticos y comenzar un nuevo ciclo de saqueos desde cero, que la clase política llama “Nueva Normalidad”. Es decir, lo mismo que antes pero desde cero y sin tener responsabilidades por los delitos y el saqueo de las arcas públicas. No le den vueltas. Está todo planeado al detalle. El resto, mascarillas incluidas, es puro attrezzo, decorados y cartón piedra de los rostros de los políticos y elites.