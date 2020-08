COMENTARIO: “Todo es CULPA de las PRISAS en la desescalada, y lo alertamos, y no hicieron caso. 1.5 meses era muy poco tiempo, en Wuhan estuvieron 2.5 meses confinados y consiguieron 0 contagios, alertábamos en MAYO, que nos faltaba 1 mes”

Desde febrero algunos analistas y expertos estamos dando sugerencias, consejos, datos, análisis, hemos acertado en todo, y siguen sin hacernos caso (ver ntos mensajes desde febrero)… Simón, Illa y Sánchez han hecho todo al revés, ¡todo!, son presuntos culpables por no hacer caso a analistas y expertos … Son presuntos culpables por no hacer caso a analistas y expertos … todo es CULPA de las PRISAS en la desescalada, y lo alertamos, y no hicieron caso. 1.5 meses era muy poco tiempo, en Wuhan estuvieron 2.5 meses confinados y consiguieron 0 contagios, alertábamos en MAYO, que nos faltaba 1 mes, que lo correcto estar 2.5 meses confinados para ELIMINAR el covid, para que los asintomáticos que no lo sabían se curaran en sus casas…las MALDITAS PRISAS han traído estos lodos, por no hacernos caso …¿Solución ahora?: Test masivos pcr y serológicos a los 47 mill de españoles, para confinar a los asintomáticos , y así ELIMINARÍAMOS EL COVID19 para siempre.. pero siguen sin hacer caso a analistas y expertos, y así nos va…