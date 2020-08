Coronavirus en Asturias | «En dos semanas volveremos a ver casos graves en hospitales», dicen los expertos / La situación que «estamos observando ahora» (en Asturias, 12 brotes y más de un centenar de positivos) «es, en realidad, la foto de hace quince días»| El exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña cree que habría que ir a estados de alarma por regiones y adelantar aún más el cierre de bares

El coronavirus se mueve rápido y en la mayor parte de los casos de manera bastante silenciosa. Avanza como si se tratara de un incendio, «pero es posible que no lo veas hasta que te estés quemando», alertan los expertos. La situación que «estamos observando ahora» (en Asturias, 12 brotes y más de un centenar de positivos) «es, en realidad, la foto de hace quince días». Así lo asegura el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, quien advierte: «dentro de dos semanas volveremos a tener casos graves de COVID en los hospitales». Aunque en Asturias el avance de la enfermedad transcurre a un ritmo más lento que en el conjunto del país (20 casos por cien mil habitantes en el Principado frente a la media de 80 por cien mil de España), «no hay que bajar la guardia», alerta este profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. López Acuña pone el foco en «el ocio nocturno y las aglomeraciones» que se sucedieron con escaso control una vez finalizó el estado de alarma. «Todo eso es lo que ha propiciado los brotes actuales», que en España suman más de medio millar y que han obligado a confinar pequeñas localidades.

En Asturias, de momento, la presión sobre el sistema sanitario se mantiene estable. Hay cuatro personas ingresadas en la UCI (tres de ellas desde el inicio de la pandemia) por coronavirus y otras dos lo han hecho en estos últimos días en plantas hospitalización. «Que no haya colapso sanitario no quiere decir que el virus no esté circulando de forma intensa y no estemos ante una situación preocupante», abunda este epidemiólogo. López Acuña recuerda que los jóvenes que están enfermando, y que en buena parte de los casos desarrollan cuadros leves, acabarán por contagiar a personas mayores». Es ahí, cuando la COVID volverá con fuerza a los hospitales.

Para evitar llegar a ese punto, López Acuña apoya medidas como las adelantadas en el País Vasco, avanzado aún más el cierre de los locales de ocio. «Hay comunidades en las que los brotes han salido del tiesto y que ni las labores de rastreo ni la realización masiva de PCR será suficiente». Es, por eso, que este experto en Salud Pública apuesta por medidas más restrictivas como «confinamientos selectivos o, incluso, estados de alarma por comunidades autónomas».

En cuanto a las residencias de mayores, donde convive el sector más sensible y vulnerable al coronavirus, López Acuña insiste en mantener el blindaje: «hay que preservar a los mayores por encima de todo. En Malta el gobierno ha decretado que los trabajadores de residencias se confinen en los centros por espacio de tres semanas».

