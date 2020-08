COMENTARIO “Desde mi casa vuelvo a oír ambulancias con la misma frecuencia que en el momento más duro de la crisis. Serán alucinaciones”

"Aquí a uno lo humillan, me llaman burro. No estoy acostumbrado a que me traten así". Son palabras, según su hermana, de Eleazar Blandón, el jornalero que fallecía el pasado sábado por un golpe de calor. Se desplomó cuando descargaba un camión de sandías, a pleno sol, con una temperatura asfixiante. No llamaron a emergencias. Lo transportaron en la […]

redaccion@20minutos.es (AGENCIA ATLAS)