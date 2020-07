La oleada de rebrotes de coronavirus que se está produciendo en España en las últimas semanas ya se está notando de forma creciente en los hospitales. Sobre todo, en los de aquellas autonomías con más contagios, con brotes más prolongados y que, con el paso de los días, han derivado en la aparición de un creciente número de casos graves o muy graves.

En los siete últimos días se han producido en España 386 nuevos ingresos hospitalarios por el Covid. Se trata de enfermos que han desarrollado cuadros graves. Algunos de ellos han acabado en estado muy grave o crítico: en los siete últimos días, del 22 al 29 de julio, han ingresado en las UCI 21 enfermos de coronavirus.

Aragón lidera el ránking de hospitalizaciones a nivel nacional, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, aunque en este particular hay un contencioso político abierto entre el Gobierno del socialista Javier Lambán y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Molesto por la primera posición en la que Aragón aparece persistentemente en la estadística nacional del Covid, el Gobierno regional del socialista Javier Lambán lleva días cuestionando la validez de esos informes del Ministerio de Sanidad. No porque las cifras con las que aparece Aragón no sean ciertas, que son las que aporta el Ejecutivo autonómico, sino por las que se anotan al resto de regiones. Atosigado por los datos que acumula la región, el Gobierno de Lambán insiste en la tesis de que el Ministerio de Sanidad no elabora esas estadísticas con una recogida «homogénea» de datos en todas las autonomías.

Controversia institucional al margen, lo cierto es que el diferencial entre Aragón y el resto de regiones es enorme, tanto en tasa de contagios como de hospitalizaciones. En esta última sobresale especialmente. En los últimos siete días, a causa del Covid, Aragón acumula una tasa de 109 ingresos hospitalarios por millón de habitantes. Sin embargo, en el resto de España la media es de 5,23 ingresos por millón de habitantes. Computando los casos aragoneses, la tasa estatal asciende a 8,14 hospitalizaciones por cada millón de habitantes.

La segunda autonomía con un dato más elevado es Navarra: 28,75 ingresos por millón de habitantes. Y la tercera y cuartas son Ceuta y Madrid, si bien la ciudad autónoma es poco representativa, dada su escasa población y de afectados -solo consta un ingreso en siete días-. En la Comunidad de Madrid, la tasa es de 11 hospitalizaciones por millón de habitantes en los últimos siete días.

Castilla y León, Extremadura y País Vasco son las siguientes en el ránking de ingresos hospitalarios por el Covid-19 en la última semana. En el extremo opuesto -con menores tasas- se encuentran Melilla, Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja, Cantabria y Murcia.

https://www.abc.es/sociedad/abci-segunda-oleada-covid-asoma-hospitales-casi-400-ingresos-solo-semana-202007292312_noticia.html