Los contagios se disparan el fin de semana en España: 6.361 nuevos casos | Simón reconoce que ya hay «transmisión en todos los territorios», que no se sabe si es inicio de una «segunda ola» y que en los últimos tres días se han detectado 80 nuevos brotes

La situación de la epidemia sigue deteriorándose día a día sin que las medidas de las comunidades, al menos por el momento, tengan efecto en las estadísticas.

Sanidad sumó hoy 6.361 nuevos contagios durante el fin de semana, elevando la cifra total de infectados a 278.782, lo que consolida a España como el duodécimo país del mundo con más contagiados confirmados y el segundo con más casos de Europa, solo después del Reino Unido, que ya ha sobrepasado la barrera de los 300.000.

Y no solo eso, los más de seis millares de nuevos contagiados entre el sábado y el lunes suponen un aumento en tan solo siete días de un 38% de los casos frente a los 4.581 sumando el fin de semana anterior, unos ritmo de incremento diario medio de casi el 13%. Se trata de unos números que no se veían desde los peores momentos de la pandemia en el mes de marzo.

Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón solo en las últimas 24 horas se diagnosticaron 855 casos, una cifra que, por tercera jornada consecutiva, se situó sobre los nueve centenares de contagios.

Simón no se anduvo hoy con rodeos: «Aragón y Cataluña concentran casi el 60% de los casos, pero hay transmisión en todos los territorios», reconoció sin ambages el director del CCAES, quien no obstante se negó a encender todas las alertas a pesar de admitir él mismo que en solo tres días Sanidad ha identificado 80 nuevos focos activos repartidos por todo el país, pasando de los 281 del jueves a los 361 de este lunes con más de 4.100 infectados vinculados a estos racimos.

«No podemos valorar si estamos en una segunda ola o no. No lo creo, pero es difícil de valorar, aunque es cierto que en la mayor parte del país no hay una transmisión descontrolada ni muchísimo menos», intentó tranquilizar el alto responsable de Sanidad.

Simón achacó la alta incidencia, sin citarlos, al «ocio nocturno» y a las «fiestas». «En algunos grupos poblacionales la guardia se ha bajado y hay que decirlo con claridad», señaló el especialista apuntando hacia los más jóvenes. No obstante, el epidemiólogo aseguró también que buena parte del aumento de los casos es probable que simplemente refleje el «esfuerzo en la detección» que se está haciendo en España, incluida una alta proporción de asintomáticos cercana al 70% de los casos, que igual no se está haciendo en otros países. O lo que es lo mismo, que no es igual de preocupante que se estén diagnosticando más de 2.000 casos diarios en la actualidad (según las estadísticas consolidadas) con multitud de infectados que ni siquiera sabían que lo eran hasta que los rastreadores fueron a buscarles para hacerles un PCR que en marzo cuando apenas se realizaban pruebas y el número de contagios era muchísimo mayor del que se detectaba.

