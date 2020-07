Los 1.500 casos de Cataluña y la tendencia en Madrid auguran una escalada del Covid en agosto

Hola, me llamo Diego y desde 2001, cuando llegué a España con 31 años, vivo en Sevilla. Mi destino original era La Coruña, donde todavía me estarán esperando en la empresa a la que iba a trabajar. Pero opté por el "clima" andaluz y su gente. Siempre he estado trabajado, con más o menos suerte en las contrataciones, pero desde hace unos años no cons […]

(abc)