DESMADRE GENERALIZADO EN ASTURIAS – Los bares y sidrerías abren sus puertas de par en par al virus – El Principado amenaza con cerrar todo el ocio nocturno si se incumplen las normas sanitarias 

Se aproxima inexorablemente, ¡oh tititorrinco Escrutopo!, el fin de la misión que me encomendaste. Dejo la España coronavírica hecha una escobilla de váter, con la plaga extendida por doquier; pero, sobre todo, la dejo con una inmensa mayoría de almas sometida a nuestro yugo. ¿Y cómo he logrado -permíteme que me regodee en las preguntas retóricas, pues nada […]

He puesto de fondo la canción «He can only hold her». Cuando estoy agotado me siento sostenido por voces enfangadas. Amy Winehouse y la Fernanda de Utrera. Esos ecos de dulzura desgarrada que afinan por mera gravedad, tirando la voz a un charco, me dan frío. Me debilitan. Son quejas sencillas. Tan sencillas que se han dado la vuelta, como un calcetín, y han […]

(abc)