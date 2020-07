CORONAVIRUS La preocupación por los brotes, especialmente en Cataluña, va en aumento. Barcelona ya ha superado a Lleida en número de casos totales de coronavirus y se ha convertido en la ciudad catalana con mayor número de contagios

Mi nombre es Alejandro, tengo 30 años. Llevo desde marzo en situación de ERTE debido a la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. No sé si volveré a mi empresa, mientras tanto observo la vida desde mi balcón. Me he dado cuenta de que, a mi edad, me encuentro ante una segunda crisis, pero esta es mucho más grave y decisiva que las que pueda recordar. T […]

(abc)