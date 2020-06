Aumentan a 38 los positivos en el hospital de Basurto y a 9 los de Txagorritxu

Ahora resultará que no descubrimos América, que no la incorporamos a la Civilización, que no la elevamos a Dios rescatándola de la invocación de la lluvia del hechicero danzando alrededor del fuego. Ahora resultará que no les alfabetizamos, y en español; o que el tam-tam percutido en piel seca de búfalo es lo mismo que el O virgo splendens del Libro Rojo de […]

