Madrid, 30 abr (EFE).- La práctica deportiva individual a partir del día 2 de mayo no tendrá ninguna "limitación" y es aplicable a todos los deportes "si se cumplen las normas", indicó este jueves el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. "Si no me equivoco, no hay limitación para ningún tipo de depo […]