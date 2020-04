Sin consignas políticas y con un mensaje común: decenas de médicos y sanitarios han dado la cara este domingo para exigir, a través de las redes sociales, que las autoridades sanitarias les proporciones mascarillas y medios de protección adecuados y les permitan someterse al test del coronavirus.

«No somos héroes ni mártires«, afirman estos facultativos. No quieren aplausos desde el balcón, quieren hacer su trabajo con las condiciones necesarias para seguir salvando vidas. Y denuncian que ya han sido infectados más de 30.000 sanitarios y más de 50 han muerto por falta de medidas de protección.

«Estoy harta de trabajar sin recursos y sin respeto. De no ver a mi familia por miedo a contagiarles«, denuncia la anestesióloga Elena Casado. «En España hay más de 40000 profesionales sanitarios infectados. Tenemos el porcentaje de sanitarios infectados más alto del mundo. Hasta aquí hemos llegado», afirma el médico de Urgencias Eduardo Riol.

Todos han dado la cara este domingo en las redes sociales con la campaña «¡Basta ya!» para denunciar su situación. «Han muerto compañeros y muchos han enfermado gravemente por trabajar en muchas ocasiones desprotegidos, por un Gobierno incapaz, irresponsable y despreocupado«, afirma el médico Jesús Sanz.

Dra. Elena Casado Pineda

@Medicilio

Me llamo Elena soy médico Anestesióloga.Hay más de 31000 infectados y más de 50 muertos.Estoy harta de trabajar sin recursos y sin respeto. De no ver a mi familia por miedo a contagiarles.

Exijo condiciones dignas y seguridad🏴 #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #bastaya

20:31 – 26 abr. 2020

Rocio Villar Sanchez

@RocioVillarSan1

Soy médico de familia. Siempre hemos sido maltratados, pero lo de ahora no tiene nombre. Estoy harta de trabajar en condiciones que ponen en riesgo mi vida y la de mi familia. Exijo EPI, test, coordinación #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #Bastaya

20:58 – 26 abr. 2020

Eduardo Riol Lopez

@raioled

Soy Eduardo Riol, médico de Urgencias hospitalarias. En España hay más de 40000 profesionales sanitarios infectados. Tenemos el porcentaje de sanitarios infectados más alto del mundo.

👨🏽‍⚕️🧑🏼‍⚕️⚰️

Hasta aquí hemos llegado. #MareaBlancaCoronavirus

#NoSomosHéroesNiMártires#BastaYa

20:49 – 26 abr. 2020

Jesús Sanz

@jesussanzsanz44

#MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMártires #BastaYa . Soy Jesús Sanz, médico. Han muerto compañeros y muchos han enfermado gravemente por trabajar en muchas ocasiones desprotegidos, por un gobierno incapaz, irresponsable y despreocupado. 🖤🖤🖤

20:49 – 26 abr. 2020

Federico Relimpio

@frelimpio

#MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #BastaYa

Porque sabían

Porque se podía

Porque no tomaron las medidas a tiempo

Porque nos enviaron a trabajar sin la protección adecuada

Porque con heroísmo y #AplausoSanitario no se cubre el mal gobierno

Miles y miles de muertos…

20:25 – 26 abr. 2020

Javier Cuadrado

@CuadradoJavier

Me llamo Javier soy médico de urgencias y estoy harto de que se manipulen las cifras de esta pandemia. Necesitamos test, EPIs y mascarillas que sean de verdad, no del baratillo.#MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #BastaYa

20:49 – 26 abr. 2020

LuXia

@vicario_lu

Las bolsas de basura no protegen y las mascarillas falsas tampoco.Más de 31000 sanitarios contagiados y 50 muertos.¿Qué tenemos que hacer para poder ejercer dignamente y con seguridad?#MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMártires #BastaYa

21:19 – 26 abr. 2020

F. Javier Ortega

@JavisDolce

Indignado, harto, cansado, pero ilusionado con un futuro mejor para los Sanitarios de España #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #BastaYa

20:36 – 26 abr. 2020

Isabel Chanche

@doctrianensis

Soy Isabel, pediatra. Las gafas que veis las compré yo, pero no llegué a tiempo para comprar mascarillas FFP2.

Llevamos más de 30.000 sanitarios infectados y más de 30 muertos. ESTOY DE LUTO.

EXIJO MEDIOS Y MATERIALES!!#BASTAYA #NiHeroesNiMartires #MareaBlancaCoronavirus

20:38 – 26 abr. 2020

El doctor Federico Relimpio denuncia que España suma ya miles de muertos porque el Gobierno no tomó las medidas necesarias a tiempo: «Nos enviaron a trabajar sin la protección adecuada. Con heroísmo y aplauso sanitario no se cubre el mal gobierno. Miles y miles de muertos…»

«Estoy harto de que se manipulen las cifras de esta pandemia. Necesitamos test, EPIs y mascarillas que sean de verdad, no del baratillo», afirma el medico de urgencias Javier Cuadrado. «Las bolsas de basura no protegen y las mascarillas falsas tampoco. Más de 31.000 sanitarios contagiados y 50 muertos. ¿Qué tenemos que hacer para poder ejercer dignamente y con seguridad?», señala por su parte una enfermera.

isabel molero sancho

@isabelmolerosan

Más de 37000 sanitarios infectados y más de 50 han fallecido. Estamos hartos. Exigimos realización de tests fiables para sanitarios y para toda la población, material de protección y medicamentos necesarios 🖤🩺🏴#MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #BastaYa

20:26 – 26 abr. 2020

Julian Ezquerra

@jezquerra57

Yo me sumo a esta manifestación virtual, soy médico no un héroe. Por los compañeros que han perdido la vida, por las 23000 víctimas, basta ya. Por la necesidad de exigir responsabilidades. #NiHeroesNiMartires #BastaYa #MareaBlancaCoronavirus

20:32 – 26 abr. 2020

Isabella Stark

@Isueich

Me llamo Isa, soy médico. Ya hay más de 31000sanitarios infectados y más de 50 muertos. Me parece irresponsable trabajar sin que nos realicen test. Harta de trabajar desprotegida. Exijo planificación del trabajo de forma segura#MareaBlancaCoronavirus #Bastaya #niheroesnimártires

21:03 – 26 abr. 2020

Belen Botella

@Botella01

Me llamo Belén soy médico Digestivo.Hay > de 31000 infectados y > de 50 muertos.Estoy harta de trabajar sin recursos, sin respeto, de que siempre nos expriman un poco más.

Exijo plantillas ajustadas, estabilidad y seguridad #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #bastaya

21:14 – 26 abr. 2020

María

@MariaPitM

Me llamo María y soy cirujana. España es el país con más sanitarios infectados, y la responsabilidad pasa desde nuestros dirigentes a cada uno de los que salís irresponsablemente. No somos #NiHeroesNiMártires, menos aplausos y más ayuda y medios #MareaBlancaCoronavirus #BastaYa

21:16 – 26 abr. 2020

Dr. Antonio Calles #QuédateEnCasa

@Tony_Calles

La mascarilla 😷 FFP2 me la tuve que pagar de mi bolsillo. Me negaron hasta en 2 ocasiones realizarme la PCR para #SARS_COV_2 que finalmente fue positiva. Consultas masificadas. La realidad no cambiará tras el #COVID19 #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #BastaYa

20:59 – 26 abr. 2020

Javier Resa

@fjresal

Más de 40 días después, continúa aumentando el número de sanitarios contagiados por la negligencia y absoluta desconsideración de nuestros responsables políticos. Ya son casi 40000. ¡¡Menos palabrería épica y más hechos!! 🖤#MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires#BastaYa

20:30 – 26 abr. 2020

Marferc@

@Marfercaa

Hoy nos reivindicamos por todos los fallecidos tras las malas gestiones. Por nuestros compañeros, por los más de 37.000 sanitarios contagiados.

Queremos test y trabajar sabiendo que no estamos infectados.

#MareaBlancaCoronavirus #NiHéroesNiMártires #BastaYa

20:08 – 26 abr. 2020

Miguel Ángel Colmenero

@MiguelngelColm4

Cómo profesional sanitario estoy harto de trabajar sin las medidas de protección adecuadas, por el peligro para mí y mi entorno familiar.

Exijo EPI y test fiables para todos.

BASTA YA. NO SOMOS NI HÉROES NI MÁRTIRES.#NiHeroesNiMartires#BastaYa#MareaBlancaCoronavirus

20:59 – 26 abr. 2020

Francisco Sanchis

@PacoSanchis

Más medios y menos aplausos.

NO SOMOS HÉROES NI MÁRTIRES. #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMártires #BastaYa

21:29 – 26 abr. 2020

Javier Torres

@javiertorres59

#MareaBlancaCoronavirus #NiHéroesNiMártires #BastaYa

Me llamo Javier, soy médico. Ha habido demasiados contagios, muchísimos muertos. Estoy harto del ninguneo de los gestores. Exijo presupuesto para sanidad que salvaguarde la salud de pacientes y profesionales.

BASTA YA. 🖤

20:32 – 26 abr. 2020

Lucía

@luciatofe

#MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #BastaYa

Me llamo Lucía, soy alumna de 4° de Enfermería trabajando en un hospital. Estoy harta de ver cómo los políticos tienen tests a la carta. Exijo tests para sanitarios y población general. BASTA YA, NO SOMOS HÉROES NI MÁRTIRES.

20:53 – 26 abr. 2020

Laura

@LauraGoGi

Me llamo Laura, soy Médica de Familia y Comunitaria. Ya hay más de 3100 sanitarios infectados y más de 50 muertos. Estoy harta de no ver a mi familia y exijo test y equipos de protección. BASTA YA, NO SOMOS HEROES NI MARTIRES#NiUnDiaMas#NiHeroesNiMártires#BastaYa

20:31 – 26 abr. 2020

Bastayamalaga

@Bastayamalaga2

La vocación no nos hace héroes. No queremos serlo.

Para esta guerra necesitamos mucho más material de protección.

Son más de medio centenar de sanitarios; alguno de menos de 30 años.#BastaYa #NiHeroesNiMartires #MareaBlancaCoronavirus

20:34 – 26 abr. 2020

