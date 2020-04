Mientras el propio Fernando Simón explicaba que el retraso en la publicación de los datos hoy se debe a discrepancias sobre los de una autonomía que aportaba dos fuentes de datos diferentes, se ha hecho público el documento diario de datos de coronavirus, que lejos de aclarar las dudas sobre las cifras las ha incrementado. El nuevo documento constata 188.068 casos confirmados, lo que supone 5.252 nuevos casos y 19.478 fallecidos, lo que implica según el documento 585 nuevos respecto a ayer.

Sin embargo, este jueves se produjeron 19.130 fallecidos, por lo que la diferencia de fallecidos no serían 585 casos sino 348. Simón ha reconocido que se ha modificado el sistema de conteo por las discrepancias con esa autonomía. Lo mismo ha ocurrido con los casos de recuperados, que se cifran en 72.963 casos este viernes, que según el documento son 3.502 más que ayer pese a que ayer se contabilizaban 70.853 casos y por tanto la diferencia sería de 2.110 recuperados más y no de 3.502.

Simón ha atribuido todo este baile de cifras a las diferencias con la citada autonomía: “Hemos sacado los datos y tratamos de corregir las series porque una autonomía nos ofrecía dos fuentes de información y en los últimos días teníamos discrepancias sobre cuál de esas dos series utilizar y aunque la variabilidad pueda ser pequeña, no es sustancial, pero sí algunas de las cifras llaman la atención”.

Respecto a la inclusión o no de los datos de fallecidos publicados por Cataluña y los anunciados por otras autonomías como Madrid, Simón ha insistido en que es necesario coherencia en los datos para poder trazar las series correctamente: “Si los datos tienen demasiadas distorsiones las decisiones son difíciles de tomar. Hay personas que están empezando a recoger datos de defunciones y casos posibles pero no confirmados, y por eso es importante analizar los datos para que no haya artefactos, no información falsa, sino artefactos que provoquen distorsiones en las series”.

Simón ha hecho referencia a la orden publicada en el BOE que blinda los datos para evitar que las autonomías incluyan en ellos datos posibles no confirmados con pruebas diagnósticas, como ocurría con los casos de diagnóstico clínico en Madrid o los fallecidos comunicados por funerarias con sintomatología compatible en Cataluña.

“Se ha publicado una orden que modificaba una orden previa para adaptar los datos a esta nueva situación de capacidades diagnósticas [por el incremento de test rápidos y aumento de la realización de PCR]. Estamos empezando a pedir a las autonomías información más detallada y no todas las autonomías pueden aportarla de forma rápida y ese es el problema que estamos teniendo estos días. No quiere decir que la nueva información no se vaya a dar, pero tenemos que tener cuidado y ser consistentes para valorar la evolución de los datos. Se va a dar más información, pero se va a tratar de que las series las podamos mantener con calidad suficiente, hay que garantizar la separación entre las nuevas definiciones de caso”, ha dicho Simón.

El responsable de Alertas y Emergencias Sanitarias ha insistido en que “desde el principio hemos dicho que se iban a dar datos de casos confirmados y más cuando hablamos de los casos de fallecidos, para nosotros es difícil hablar de casos sospechosos”.

En lo relativo a porcentajes acerca de los datos de hoy, Simón ha dicho: “Esto representa un incremento de alrededor del 2,8%-2,9%; este incremento se ha ido reduciendo desde el inicio del estado de alarma desde el 20% que se registraba al inicio [a menos del 3% de crecimiento actualmente]. Ahora ya estamos en un 1,6% de nuevos hospitalizados y un 1,5% de incremento de pacientes en UCI”.

Más de 11.300 personas han fallecido en residencias a causa del coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad desde el comienzo de la pandemia en España, según la información recopilada de las consejerías correspondientes en cada comunidad autónoma que revela este viernes EL MUNDO. De estos, sólo un 52%, poco más de la mitad, forma parte de las cifras oficiales.

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/17/5e99641a21efa039438b45ce.html