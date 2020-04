LA CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS, HUNDIDA EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Esto no va solo por mi, hoy soy la voz de todos los compañeros que siguen yendo a trabajar cada día arriesgando su salud y la de sus familias por un sueldo mísero y un aplauso. No soy un superhéroe. No tengo superpoderes ni sé hacer magia. No soy invencible ni mis heridas se curan al instante. Necesito dormir para recuperarme y comer para tener fuerzas. Tamb […]

