COMENTARIO: “De nada valdrá el Confinamiento y sacrificio de los héroes de esta historia: la Policía, Guardia Civil, Ejército, Protección Civil y Sanitarios. Todo ellos han sufrido bajas y han dado su vida para proteger al resto. De nada servirá el sacrificio de estos Patriotas si volvemos a disparar la cifra de cadáveres”

No se trata de ser de Derechas o Izquierdas. Me parece mezquino y vil anteponer la economía a la vida de nuestros hijos. El virus está ahí y una mascarilla no va a librarnos dentro de un vagón de metro. Si yo no me contagio, podre ser anfitrión y llevar el huésped entre mi ropa, contagiando a mi familia. Lo primero seria hacer 500.000 test semanales como sucede en Alemania, para ir acorralando al virus. Despues, que las personas que han sido inmunizadas por haber padecido el virus y ya sanas, sean las primeras que puedan incorporarse al motor económico. De nada valdrá el Confinamiento y sacrificio de los héroes de esta historia: la Policía, Guardia Civil, Ejército, Protección Civil y Sanitarios. Todo ellos han sufrido bajas y han dado su vida para proteger al resto. De nada servirá el sacrificio de estos Patriotas si volvemos a disparar la cifra de cadáveres.