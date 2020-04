La curva se frena, lo que puede causar una falsa sensación de seguridad. Los expertos explican cuáles son las estrategias para evitar volver al inicio de la crisis

Bajar una montaña puede ser más difícil que subirla. El cansancio acumulado, una cierta relajación en cuanto al potencial peligro y la euforia de haber alcanzado nuestro objetivo quizá nos haga perder la concentración y resbalar.

Lo mismo puede suceder con la salida del confinamiento. España tiene 130.759 infectados confirmados, según informó ayer el Ministerio de Sanidad. Es decir, 674 casos nuevos en solo 24 horas, la menor cifra desde hace 10 días. Un dato alentador, pero que «esconde» otra realidad, y es que

los casos siguen subiendo a un ritmo del 4,83% (el aumento relativo más bajo, al menos, desde el 23 de marzo). Es decir, el incremento se frena, pero sigue subiendo.

Los expertos creen que España estará confinada hasta julio.

Llegará un momento en el que esta curva baje. Entonces, como en la montaña, la euforia por lo conseguido, la relajación en cuanto al potencial peligro y las inmensas ganas que tenemos todos de ver a nuestros seres queridos puede ser «más peligroso que en la subida si se produce un segundo pico», alerta Alex Arenas, catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona.

«Va a ser más difícil la bajada que la subida. La sanidad ya está muy dañada, no se puede permitir una segunda ola», afirma en relación al cansancio acumulado de nuestros sanitarios, muchos de los cuales se encuentran doblando turnos. «Llegar al pico supone un esfuerzo, pero eso no basta. La bajada exige tener un equilibrio muy fino».

Relajación de las medidas

Ahora mismo, nuestro país avanza a un ritmo de menos del 5%, con entre 6.000 y 7.000 casos nuevos sobre los más de 130.000 que hay acumulados. «Cuando China abrió el confinamiento, registraban 50 casos nuevos sobre los 80.000 que tenían, un 0,06%; es decir, 100 veces menos en términos porcentuales que España en estos momentos», precisa Mario Miravete, team leader de ZZ Data Labs. «Para que se dieran esos números –prosigue–, España debería registrar 100 casos nuevos cuando tengamos 150.000 acumulados o 120 cuando tengamos 200.000. Sin embargo, es posible que las medidas se vayan relajando de forma más paulatina y con un 0,5% de aumento de casos se empiecen a abrir de nuevo los comercios. Esto sería 700 nuevos casos diarios si tenemos 150.000 infectados o 1.000 nuevos diarios si son 200.000 infectados. En todo caso, al ritmo que llevamos actualmente, no parece que estos vayan a ser los números.

En siete días habremos superado casi con seguridad los 150.000 contagios, y, en 15, muy probablemente los 200.000».

Si para entonces llegamos a los 1.000 casos nuevos cada 24 horas, estaríamos en ese 0,5% y «se podrán estudiar posibles escenarios», pero, de momento, para Miravete, «es todo muy incierto».

El problema, como expone Arenas, es que «China hizo un confinamiento más largo, y nosotros no lo vamos a poder hacer. Por eso hay que buscar otras soluciones sabiendo que si abrimos un poco estamos en riesgo». Y la sanidad podría no aguantar un segundo envite.

El incremento relativo de casos baja gracias a que «el confinamiento corta las cadenas de transmisión del virus. Pero si se abre existe el riesgo de que la curva vuelva a subir», afirma Arenas. De ahí la importancia de analizar alternativas: «El confinamiento geográfico de aquellos enclaves con más afectados a priori yo lo descartaría, ya que donde hay más población afectada es en las ciudades», y es también donde más se mueve la economía y una segunda opción es «la temporalización de la epidemia, que se trata de subir y bajar, es decir, cuando las compañías abran no volverá todo a la normalidad, sino que la estrategia debería pasar por trabajar físicamente tres días y siete en casa, cinco y once…».

«Como abras un poco el confinamiento existe el peligro de que puedas ir otra vez al 20% de incremento de casos que teníamos no hace tanto, hay que esperar a ver esos incrementos en negativo hasta que los hospitales estén descongestionados», insiste.

«La próxima semana esperamos ver una tendencia de crecimiento negativo en cuanto a los nuevos casos, pero aun así el peligro sigue», advierte Arenas. «La verdad –prosigue– es que no vamos a volver a la realidad pronto. La situación es muy grave. Se necesita tiempo, y, si no se toma», puede ser peor. Así, «si solo salen del confinamiento los servicios fundamentales (no solo los esenciales) ese crecimiento de casos podría situarse en el 10%. Y hay que controlarlo, con mascarillas, guantes, realizando toda una estrategia para que no haya aglomeraciones en transporte público, ni oficinas llenas…. Es decir, desarrollar toda una estrategia de cupos o turnos».

Continuar con el confinamiento

«Lo mejor –continúa el experto– sería continuar con el confinamiento tal y como está hasta ahora hasta que tengas en todas las UCIS de España 100 casos de infectados por Covid-19 en total. Pero eso no se va a poder hacer, resulta imposible que un país soporte económicamente eso. Por eso es importante que la ciudadanía piense que todavía queda un largo camino por recorrer. La Sanidad ya esta muy dañada y no se puede permitir una segunda ola. Llegar al pico es un esfuerzo, pero eso no basta».

Arenas nos pone un ejemplo: «A nivel mundial, el promedio de contagio del coronavirus (R0) es de 2,5. En España, al principio era de 5,5 o de 6. Pues bien, si está por encima de 1 es incontrolable, hay que conseguir que el R0 sea menor que 1. Eso significa que una persona infecta a menos de una persona mañana, pero si sigues sin salir de casa,y ese promedio lo tienes que mantener todo el rato. Por eso, la bajada puede ser más peligrosa que la subida», concluye. No, no nos podemos relajar.

