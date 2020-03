El comité de Alcoa avisa que no se puede parar la fábrica el lunesEl comité de empresa de Alcoa ha acogido con preocupación el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que todas las actividades no esenciales deben pararse el próximo lunes. A través de un comunicado, los trabajadores consideran «imposible realizar una parada programada de produc […]

«Antes o después, existe la posibilidad de pillar el coronavirus. Intento tomar medidas para no contagiarme pero no estoy asustado. No vivo con miedo. Porque, ¿qué sentido tiene?». Miguel Pazos (29 años) da la cara cada tarde en una farmacia de La Coruña. Sin mascarilla, porque no las han recibido, y solo desde hace unos días con una mampara protectora. Hast […]

