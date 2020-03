El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado, en una comparecencia extraordinaria, la decisión de paralizar desde el 30 de marzo y hasta el 9 de abril todas las actividades económicas “no esenciales”, es decir, las que no están definidas como imprescindibles en el decreto del estado de alarma.

Así se aprobará este domingo, en un Consejo de Ministros extraordinario. Los trabajadores afectados tendrán, durante los ocho días laborables -10 días de parálisis, incluyendo el fin de semana del 4 y 5 de abril- que contempla la medida, un permiso retribuido y tendrán que recuperar las horas perdidas de trabajo paulatinamente a partir del momento en el que se supere la crisis.

“Todos los trabajadores tendrán que quedarse en casa desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril, ambos incluidos, como lo hacen en un fin de semana”, ha explicado antes de añadir que todos conservarán su salario de la misma forma que se hace en los periodos vacacionales.

Sánchez endurece así las medidas del estado de alarma restringiendo la actividad económica para intentar frenar la expansión del virus y la transmisión acelerada de los contagios. Lo hace a la vista de que, según los expertos, en los próximos días, los primeros de abril, el sistema sanitario podría entrar en un colapso total.

“A medida que nos acercamos a la cresta de la ola (de los contagios), el virus nos golpea de forma despiadada. Por eso, ahora, es el momento de intensificar la lucha. Reducir la movilidad es ir en la dirección adecuada”, ha recalcado.

De esta forma, el objetivo es rebajar la circulación de personas y reducir el contacto social al máximo para situarlo en los niveles de los fines de semana, cuando la mayoría de las actividades industriales y comerciales no imprescindibles descansan. El presidente del Gobierno ha precisado que esta decisión no afectará al sector de los medios de comunicación que sí se considera esencial.

Lo que se pretende, ha explicado, es ralentizar el número de nuevos contagiados y evitar la saturación completa de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales.

El presidente no ha descartado tener que adoptar otras medidas en el curso de las dos próximas semanas.

“Espero”, ha dicho, “que en los próximos días se note el resultado de este esfuerzo colectivo. Entre tanto todo lo que puedo ofrecer es sacrificio, resistencia y moral de victoria”.

Sánchez se ha referido también a la “imprescindible” labor que debe realizar la Unión Europea para superar la pandemia y sus graves efectos sobre la economía. “Esta catástrofe está poniendo a prueba a la Unión Europea que debe estar a la altura y no puede defraudar a los ciudadanos. Esta vez Europa no puede fallar. Necesitamos pruebas de compromiso por parte de la UE. Necesitamos contundencia, necesitamos solidaridad”.

No obstante, el presidente ha querido mostrar su confianza en que al final se impondrá la unidad de acción: “Si Europa quiere, Europa puede”. “La Unión debe dar una respuesta económica unida, promover una economía de guerra, la resistencia y, después, poner en pie la actividad movilizando una gran cantidad de recursos, un plan Marshall que deben impulsar las instituciones comunitarias”, ha explicado.

“España siempre ha apostado por Europa y ahora le toca a ella dar una respuesta”, ha recalcado, “es la hora de de la Unión. Europa se la juega. La humanidad entera está puesta a prueba. Más de un tercio de los seres humanos estamos confinados en nuestras casas”, ha argumentado para reforzar el mensaje que ha lanzado al resto de socios de la UE y muy principalmente a los países que como Alemania y Holanda rechazan mutualizar los costes de la crisis. Pedro Sánchez propone compartir estos costes mediante lo que ha dado en llamar “bonos de reconstrucción”.

https://www.elmundo.es/espana/2020/03/28/5e7f866ffc6c8365018b456e.html

COMENTARIOS

Este inútil nos lleva a la ruina. Verle en televisión me estomaga. Es un boxeador sonado que lanza los guantes al aire cazando moscas. Sigue confinándonos en casa sin Libertad, sin trabajo, sin escuelas, sin vida y mientras sus ministros compran material defectuoso, se saltan cuarentenas o se van a curar a hospitales privados. La gente se le muere a un ritmo de mil por día y sale ahí a decir que Europa debe ayudar. Eso es todo? Y qué hacías hace un mes? Ocultar información, mandar a tus periodistas de cámara a mentir, a reírse del Coronavirus, llamabas fascista a Vox por pedir hace un mes lo que estás aplicando ahora.

Tú que has permitido una huelga ideológica para masacrar a la Oposición a la que insultaron, escupieron y amenazaron de muerte pides unidad y lealtad. Sánchez el Enterrador llevas 5.000 muertos y subiendo. Y ahora buscas la ruina económica de la Nación. Maldito seas tú y los que te han puesto ahí.

………..

Cuando dicen permiso retribuido supongo que se refieren a retribuido por parte de las empresas, no? Eso no lo dicen. Y si las empresas (que no todas son como Telefónica por poner un ej) no les queda un duro con el que pagar a sus empleados? Y tendrán que recuperar las horas perdidas de trabajo paulatinamente a partir del momento en el que se superela crisis” Y si para entonces ya no hay empresa donde recuperarlas?? Yo es que con este hombre alucino, va dando bandazos cual borracho al volante. Más vale que se fuera a su casa.