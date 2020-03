VILLACÍS CRITICA QUE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ EDULCORE LOS DATOS SOBRE EL CORONAVIRUS / LAS CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS: “EN LA FUNERARIA LA SITUACIÓN ES CRÍTICA”

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez “edulcore” los datos para no alarmar a la población porque, de este modo, “la gente no asume su responsabilidad” frente al coronavirus. Así lo indicó en declaraciones a esRadio, donde no cerró la puerta a que el Ayuntamiento de Madrid tome medidas “más drásticas” y celebró que se vaya a alargar el estado de alarma, porque “esto en 15 días no lo vamos a superar”. Sobre la falta de recursos sanitarios que denuncian desde la Comunidad y el Ayuntamiento, Villacís lamentó que el Gobierno de España “habla todo el rato en futuro” diciendo que “compraremos, os llegarán” esas mascarillas, pero “no llegan”.

LAS CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS: “EN LA FUNERARIA LA SITUACIÓN ES CRÍTICA”

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha vuelto a pedir al Gobierno central el envío de material de protección, como mascarillas, a Madrid, pues “no llegan” y se necesita “urgentemente” ya que, por ejemplo, “en la funeraria municipal la situación es crítica”. “Para nosotros el principal problema es que lleguen. Cuando nos reunimos con Delegación del Gobierno son todo buenas palabras pero ni un solo hecho. Hay un problema con trabajadores a domicilio que asisten a las personas mayores. Estos trabajadores no tienen equipo de protección individual (EPI) ni mascarillas”, ha manifestado en una entrevista con EsRadio.

Villacís ha alabado la creación de un hospital en Ifema en un periodo de 18 horas “trabajando sin descanso con sus propios medios y las empresas que lo asisten”. “Esos nombres anónimos son los que lo han materializado”, han apuntado a continuación.